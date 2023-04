Συνεχίζει ακάθεκτο σε υψηλότερα επίπεδα το Χρηματιστήριο

Ισχυρό ράλι για Eurobank και Πειραιώς. Ακολουθούν ΕΤΕ Alpha. Κέρδη για ΟΠΑΠ.

Επιστροφή των επενδυτών στη δράση του Χρηματιστηρίου μετά τις αργίες, μπαίνοντας πλέον σε ρυθμούς αξιολόγησης (S&P την Παρασκευή) αλλά και προεκλογικούς, με το θερμόμετρο να ανεβαίνει.

Τρέχοντας ένα σερί δέκα ανοδικών συνεδριάσεων, το ΧΑ διαμορφώνει «μαξιλάρι» πάνω από τις 1.100 μονάδες, αναμένοντας παράλληλα έναν ιδιαίτερα κρίσιμο Μάιο, με πυκνές εξελίξεις και με το ρητό «Sell in May and go Away»... να καραδοκεί!

Καταλύτης για την άνοδο του ΧΑ είναι η έκρηξη κερδοφορίας και συνολικά η ισχυρή εικόνα που εμφανίζουν τα αποτελέσματα των εισηγμένων. Οι χρηματιστηριακοί αναλυτές εκτιμούν ότι θα επιτύχουν υψηλότερη κερδοφορία όχι μόνο σε σχέση με την προ πανδημίας εποχή αλλά της 15ετίας, από το 2007, όταν τα κέρδη είχαν διαμορφωθεί στα 11,3 δισ. ευρώ. Οι εισηγμένες θα μοιράσουν παράλληλα φέτος... δώρα ύψους 2,4 με 2,6 δισ. ευρώ σε μερίσματα, που είναι και το υψηλότερο από το 2009, δηλαδή το τελευταίο έτος πριν αρχίσει η μεγάλη οικονομική κρίση.

Η έκρηξη της κερδοφορίας οφείλεται και στο γεγονός ότι έλαβε χώρα σειρά σημαντικών επενδύσεων που δεν έγιναν την προηγούμενη δεκαετία λόγω των προβλημάτων που αντιμετώπιζε η ελληνική οικονομία και άρχισαν να αποδίδουν το 2022 μετά και από μια διετία προβλημάτων λόγω της πανδημίας. Αυτό αποτυπώνεται και στην πορεία του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος καθώς παρατηρείται και παγκόσμια και διαχρονικά μια θετική συσχέτιση κερδοφορίας και ΑΕΠ.

Παράλληλα, την άκρως εποικοδημητική της στάση για τις μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών διατηρεί η HSBC, καθώς η πτώση κατά 15% από τα υψηλά τους προσφέρει ελκυστικά σημεία εισόδου, μετριάζοντας παράλληλα τους κινδύνους που ελλοχεύουν από το κλίμα της πολιτικής αβεβαιότητας.

Ως προς το σκέλος των μετοχών των ελληνικών τραπεζών, η HSBC επισημαίνει πως διαπραγματεύονται σε ελκυστικά επίπεδα με δείκτη τιμής προς ενσώματη λογιστική αξία P/TBV για το 2023 στο 0,55x, επίπεδα κατά 20% χαμηλότερα από τη ζώνη των τραπεζών των παγκόσμιων αναδύομενων αγορών, GEM, (εκτός Κίνας) και κατά 25% χαμηλότερα από τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Η HSBC εξακολουθεί να εκτιμά πως η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς προσφέρει το καλύτερο «risk - reward» προφίλ (ο καλύτερος συνδυασμός κινδύνου - ανταμοιβής) με δείκτη P/TBV στο 0,46x για το 2023, που στο χαμηλό τμήμα μεταξύ των τραπεζών των παγκόσμιων αναδύομενων αγορών που καλύπτει, φαίνεται αδικαιολόγητο για 12% ROTE για το 2023, βελτιωμένη ποιότητα ενεργητικού και κεφαλαιακή θέση. Η Alpha Bank, επίσης, φαίνεται να αποτελεί ένα «value play» για P/TBV στο 0,43x για το 2023, αν και για χαμηλότερο εκτιμώμενο ROTE, στο 10% για εφέτος. Η Εθνική Τράπεζα ξεχωρίζει με τις ισχυρότερες προοπτικές στο σκέλος των καθαρών εσόδων από τόκους λόγω του χαμηλότερου συνδυασμού κόστους χρηματοδότησης, ενώ η Eurobank βρίσκεται στο άλλο άκρο, με τον βρετανικό οίκο να αναμένει μάλιστα το κλείσιμο της ψαλίδας και του χάσματος της αποτίμησης μεταξύ των δύο, υπέρ της πρώτης.

Στο ταμπλό του ΧΑ, ο Γενικός Δείκτης σκαρφαλώνει κατά 1,19% υψηλότερα φτάνοντας στις 1.115,93 μονάδες, με τον τζίρο στα 14,35 εκατ. ευρώ. Ο FTSE 25 ενισχύεται κατά 1,31% στις 2.700 μονάδες και ο τραπεζικός δείκτης υπεραποδίδει με κέρδη 2,29% στις 825 μονάδες με ξεκάθαρο long σήμα σε μεσομακροπρόθεσμη βάση.

Η Alpha καταγράφει άνοδο 1,14%, η ΕΤΕ ενισχύεται κατά 1,67%, η Eurobank καταγράφει ράλι 2,94% και η Πειραιώς 3,77% στα 2,31 ευρώ πλέον.

Κέρδη καταγράφουν επίσης ΔΕΗ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Aegean και TItan.

Στο +2,08% η μετοχή της Viohalco, και στα 28,18 ευρώ η Mytilineos με τον ΟΠΑΠ στα 15,46 ευρώ με άνοδο 1,51%. Διστακτική άνοδος για τον ΟΤΕ.