Η αλυσίδα κινηματογραφικών αιθουσών AMC Theaters, με έδρα τις ΗΠΑ εξετάζει να επεκταθεί στις επιλογές όσον αφορά την αποδοχή πληρωμών.

Ο Άνταμ Άρον, ο CEO της AMC Theaters, δημοσίευσε μια δημοσκόπηση στο Twitter ρωτώντας εάν το κρυπτονόμισμα Shiba Inu πρέπει να θεωρηθεί ως επιλογή πληρωμής για την αγορά εισιτηρίων κινηματογράφου και άλλων υπηρεσιών. Η εξέλιξη έρχεται σχεδόν ένα μήνα αφότου η αλυσίδα κινηματογράφων ενεργοποίησε τις πληρωμές με Dogecoin.

Στον χώρο των crypto, τόσο το Shiba Inu όσο και το Dogecoin παρουσιάζονται ως αντίπαλα νομίσματα που αμφότερα βασίζονται σε memes. Υποστηριζόμενο από τον Έλον Μασκ, το Dogecoin είναι ουσιαστικά πιο πολύτιμο από το «αντίγραφό» του, το Shiba Inu, αλλά τις τελευταίες ημέρες, το SHIB έχει να επιδείξει στρατοσφαιρική ανάπτυξη.

Το tweet του Άρον συγκέντρωσε πάνω από 18.000 likes από τότε που δημοσιεύτηκε στις 29 Οκτωβρίου και δίνει στους πελάτες τέσσερις επιλογές για να διαλέξουν. Από τις τέσσερις επιλογές, η πρώτη που γράφει «Ναι, Shiba Inu σίγουρα» έχει αναδειχθεί πρώτη σε ψήφους με 81% αφοσίωση. Συνολικά στη δημοσκόπηση έχουν συμμετάσχει μέχρι στιγμής 144.152 άτομα.

TWITTER POLL #2: As you know, you can now purchase AMC gift cards using cryptocurrency, and our IT group is writing code so that soon we can accept online payments in Bitcoin, Ethereum, Litecoin and Dogecoin among others. Should we strive to take Shiba Inu too?

— Adam Aron (@CEOAdam) October 29, 2021