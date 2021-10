Το ενδεχόμενο να δημιουργήσει το δικό της σύστημα «εξόρυξης» bitcoin εξετάζει η Square, σύμφωνα με δήλωση του Chief Executive, Τζακ Ντόρσεϊ.

Όπως αναφέρει το Marketwatch, το σύστημα θα μπορούσε να λειτουργεί ως ανοιχτή πηγή και να είναι «βασισμένο σε ειδικά διαμορφωμένη σιλικόνη», σύμφωνα με tweet του.

Συγκεκριμένα, ο ιδρυτής του Twitter υποστήριξε ότι η εξόρυξη του bitcoin πρέπει να γίνει πιο αποτελεσματική, προσβάσιμη και με μεγαλύτερη κατανομή. «Η εξόρυξη bitcoin θα έπρεπε να είναι τόσο εύκολο όσο το να βάλεις μία αντλία στην πρίζα». «Σήμερα δεν υπάρχουν αρκετά κίνητρα για ιδιώτες να ξεπεράσουν την πολυπλοκότητα του να δουλεύουν ένα 'ορυχείο' από μόνοι τους».

Square is considering building a Bitcoin mining system based on custom silicon and open source for individuals and businesses worldwide. If we do this, we’d follow our hardware wallet model: build in the open in collaboration with the community. First some thoughts and questions.

