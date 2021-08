Η επικεφαλής marketing της Facebook αποχωρεί με... προορισμό την Coinbase

Ένα από τα κορυφαία στελέχη της Facebook αφήνει τη θέση της στο δημοφιλέστερο social media του κόσμου για χάρη της Coinbase, δείχνοντας τη δυναμική για την προσέλκυση ηγετικών στελεχών των μεγάλων τεχνολογικών επιχειρήσεων στην αγορά των κρυπτονομισμάτων.

Η μέχρι σήμερα αντιπρόεδρος και επικεφαλής marketing της Facebook, Κέιτ Ρουτς, ανακοίνωσε με ανάρτηση της στο Twitter πως αναλαμβάνει τη θέση της επικεφαλής marketing της Coinbase.

Today I shared with my teams at Facebook that I’ll be departing the company, after more than a decade, to join Coinbase as its first-ever Chief Marketing Officer.

— Kate Rouch (@kate_rouch) August 26, 2021