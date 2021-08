Palantir: Αγοράζει μπάρες χρυσού για να προφυλαχτεί από τους «μαύρους κύκνους»

Η Palantir Technologies προετοιμάζεται για ακόμη ένα περιστατικό «μαύρου κύκνου» συγκεντρώνοντας μπάρες χρυσού και προσκαλώντας τους πελάτες της να πληρώνουν με χρυσό το λογισμικό ανάλυσης δεδομένων.

Η εταιρεία δαπάνησε 50,7 εκατ. δολάρια αυτόν τον μήνα σε χρυσό, στο πλαίσιο μιας ασυνήθιστης επενδυτικής στρατηγικής που επίσης περιλαμβάνει startups, SPACS και πιθανότατα bitcoins. Προηγουμένως η Palantir είχε ανακοινώσει ότι θα δέχεται το bitcoin ως μέσο πληρωμών προτού προσθέσει πιο πρόσφατα τα πολύτιμα μέταλλα.

Εκπρόσωπος της Palantir είπε πως κανείς δεν έχει πληρώσει ακόμη είτε σε bitcoin, είτε σε χρυσό. Η αποδοχή μη παραδοσιακών νομισμάτων «αντικατοπτρίζει περισσότερο μια κοσμοθεωρία», ανέφερε σε συνέντευξή του ο διευθυντής λειτουργιών Shyam Sankar. «Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για ένα μέλλον με περισσότερους μαύρους κύκνους»

Η αγορά χρυσού «θάφτηκε» μέσα σε μια κατάθεση στοιχείων την περασμένη εβδομάδα που συνόδευαν τα τριμηνιαία οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας.

Οι μπάρες χρυσού, βάρους 100 ουγγιών έκαστη, θα φυλαχτούν σε ασφαλή τοποθεσία στις βορειοανατολικές ΗΠΑ, σύμφωνα με τα στοιχεία. «Η εταιρεία είναι σε θέση να λάβει τη φυσική κατοχή των μπαρών χρυσού που φυλάσσονται στις εγκαταστάσεις σε οποιαδήποτε στιγμή και λογική προειδοποίηση», έγραψε η Palantir.

Palantir’s 100-ounce gold bars will be kept in a secure location in the northeastern U.S., according to the filing. “The company is able to take physical possession of the gold bars stored at the facility at any time with reasonable notice,” Palantir wrote.