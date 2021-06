Ανοδική πορεία καταγράφουν οι μετοχές στη Wall Street, τη Δευτέρα, καθώς η αμερικάνικη αγορά προσπαθεί να αντιστρέψει τις απώλειες της προηγούμενης εβδομάδας, που προκάλεσε η Federal Reserve με την ανακοίνωση μιας πιο σκληρής στάσης απέναντι στον πληθωρισμό.

Ο Dow Jones Industrial Average σημειώνει άνοδο άνω των 400 μονάδων, κατά1,35%, παρουσιάζοντας ανάκαμψη από την προηγούμενη εβδομάδα, η οποία ήταν και η χειρότερη για τον δείκτη, από τον Οκτώβριο του 2020. Ο S&P 500 καταγράφει άνοδο 0,89%. Και ο Nasdaq Composite έχει κέρδη 0,14%.

Οι επενδυτές αναμένουν δημόσιες τοποθετήσεις από μέλη της Fed τη Δευτέρα. Ο Bullard και ο Robert Kaplan πρόεδρος της Fed στο Ντάλας, είναι πογραμματισμένο να μιλήσουν στο πάνελ του Official Monetary and Financial Institutions Forum. Ενώ ο John Williams πρόεδρος της Fed στο γραφείο της Νέας Υόρκης αναμένεται να κάνει δηλώσεις στην εκδήλωση του Midsize Bank Coalition of America.