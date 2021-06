Bitcoin: Και πάλι άνω των 39.000 δολαρίων μετά από tweet του Έλον Μασκ

Το bitcoin ξανά πάνω από τις 39.000 δολάρια, μετά από ένα tweet του Έλον Μασκ πως η Tesla θα συνεχίσει τις συναλλαγές με το κρυπτονόμισμα όταν το mining στραφεί προς την «καθαρή ενέργεια».

Η κατασκευάστρια εταιρεία στον χώρο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, θα υιοθετήσει και πάλι τα bitcoin «όταν υπάρξει επιβεβαίωση πως γίνεται λογική (-50%) χρήση καθαρής ενέργειας από τους miners με μελλοντική θετική τάση», έγραψε στο Twitter ο Μασκ.

This is inaccurate. Tesla only sold ~10% of holdings to confirm BTC could be liquidated easily without moving market.

When there’s confirmation of reasonable (~50%) clean energy usage by miners with positive future trend, Tesla will resume allowing Bitcoin transactions.

— Elon Musk (@elonmusk) June 13, 2021