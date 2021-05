O Μασκ αναζητεί ιδέες για τη βελτίωση του dogecoin - Και πάλι ανοδικά τα crypto

Ο Έλον Μασκ την Δευτέρα δήλωσε πως εργάζεται σε δύο μέτωπα τα οποία μακροπρόθεσμα μπορεί να αποδεχτούν bullish για τα dogecoin και bitcoin.

Tην Δευτέρα, ο Μασκ έγραψε σε ένα τουίτ πως συνομιλεί με miners των οποίων η κοινότητα έχει δεσμευτεί να δημοσιεύσει στοιχεία για την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από πλευράς τους.

Το τουίτ ακολουθεί δύο εβδομάδες μετά από την απόφαση της Tesla να αναστείλει τις πληρωμές με bitcoin εξαιτίας πρακτικών που δεν είναι περιβαλλοντικά βιώσιμες.

Ο CEO της MicroStrategy Μάικλ Σέιλορ, που είναι και επενδυτής σε crypto, είχε δηλώσει πως έχει οργανώσει συζήτηση μεταξύ miners bitcoin της Νότιας Αφρικής και του Μασκ, ενώ βοήθησε στην δημιουργία του Συμβουλίου Mining Bitcoin, για την προώθηση της διαφάνειας στην ενεργειακή χρήση και στην επιτάχυνση βιώσιμων πρωτοβουλιών διεθνώς».

Yesterday I was pleased to host a meeting between @elonmusk & the leading Bitcoin miners in North America. The miners have agreed to form the Bitcoin Mining Council to promote energy usage transparency & accelerate sustainability initiatives worldwide. https://t.co/EHgLZ9zvDK

— Michael Saylor (@michael_saylor) May 24, 2021