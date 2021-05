Chia: Το νέο κρυπτονόμισμα που θα μπορούσε να εκτοξεύσει τις τιμές των σκληρών δίσκων

Ήταν σπουδαία χρονιά για τα κρυπτονομίσματα. Το bitcoin έχει εξαπλάσια αξία σε σχέση με 12 μήνες πριν, ενώ το νόμισμα-αστείο, το dogecoin, είδε την τιμή του να εκατονταπλασιάζεται. Μια άνθιση στα NFTs -ανταλλάξιμα tokens που στηρίζονται στην ίδια τεχνολογία με τα κρυπτονομίσματα- μετασχηματίζει την αγορά τέχνης.

Με την έκρηξη αυτή, εντάθηκαν και οι έλεγχοι, με τους επικριτές να επιτίθενται ειδικά στο bitcoin χαρακτηρίζοντάς το μια κερδοσκοπική φούσκα που χρησιμοποιεί τεράστια ποσότητα ηλεκτρισμού και δεν παράγει πραγματική αξία.

Ένα νέο κρυπτονόμισμα, ονόματι chia, που μόλις ξεκίνησε να διαπραγματεύεται έχει βάλει στόχο να θεραπεύσει αυτά τα ελαττώματα, διατηρώντας παράλληλα την υπόσχεση του κρυπτονομίσματος για ένα ασφαλές, αποκεντρωμένο μέσο πληρωμών.

Το chia είναι το πνευματικό παιδί του Bram Cohen, του ανθρώπου που εφηύρε το σύστημα διαμοιρασμού αρχείων peer-to-peer Bitorrent. Ισχυρίζεται ότι το chia θα είναι πιο αξιόπιστο από άλλα κρυπτονομίσματα και πιο φιλικό προς το περιβάλλον.

To bitcoin και τα περισσότερα άλλα κρυπτονομίσματα χρησιμοποιούν ένα σύστημα με βάση το οποίο το νόμισμα δημιουργείται ή «εξορύσσεται» με τη χρήση υπολογιστών που επιλύουν μαθηματικά παζλ. Αυτά τα υπολογιστικά συστήματα είναι γνωστά ως «proof of work» -η λύση του παζλ είναι η απόδειξη ότι ο υπολογιστής σας έχει φέρει εις πέρας συγκεκριμένη ποσότητα δουλειάς.

Η εκτέλεση αυτής της εργασίας απαιτεί εξειδικευμένο hardware και πολλή ενέργεια. Η εξόρυξη bitcoin έχει συμβάλει στην έλλειψη επεξεργαστών γραφικών ενώ, με βάση κάποιους υπολογισμούς, είναι πιο ενεργοβόρος από την εξόρυξη χαλκού και χρησιμοποιεί περισσότερο ηλεκτρισμό ακόμη και από όλοκληρες χώρες.

