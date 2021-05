Dogecoin: Μια «φάλαινα» ρίχνει την τιμή του;

Γιατί τα τελευταία 24ωρα η τιμή του dogecoin πέφτει, μετά από το πρόσφατο ράλι; Αυτό αναρωτιούνται οι απανταχού λάτρεις των κρυπτονομισμάτων, που είτε επένδυσαν είτε δεν επένδυσαν στο κρυπτονόμισμα-meme.

Οι υποψίες στρέφονται προς την ύπαρξη ενός μεγαλοεπενδυτή, μιας λεγόμενης «φάλαινας», η οποία πουλά κατά εκατομμύρια τα dogecoin που έχει στο χαρτοφυλάκιο του ρίχνοντας την τιμή του.



H Wall Street Journal δημοσίευσε τον Φεβρουάριο, πως εντόπισε εγγραφές που αποδεικνύουν πως ένα άτομο ή ένας οργανισμός, κατείχε περί τα 28% όλων των dogecoin που βρίσκονται σε κυκλοφορία – τότε, με αξία 2,1 δισ. δολαρίων.

Με την σημερινή του αξία, το μερίδιο ανέρχεται στα 25 δισ. δολάρια, περί τα 42 δισ. doge, στην περίπτωση που δεν πούλησε ή αγόρασε και άλλα.

Οι λάτρεις των doge, μάλιστα, συνέδεσαν την ύπαρξη αυτού του «πορτοφολιού» με την πλατφόρμα συναλλαγών Robinhood, αναγκάζοντας τον CEO της να προβεί σε διάψευση.

Ωστόσο, το παραπάνω μοιάζει να είναι κάτι παραπάνω από μια απλή φημολογία. Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Τομ Ρόμπινσον, συνιδρυτής της Elliptic δήλωσε πως «σχεδόν σίγουρα ανήκει στην Robinhood. Ο χρόνος δημιουργίας του, όπως και η δημιουργία των διευθύνσεων από τις οποίες έλαβε κεφάλαια, ταιριάζουν χρονικά με την υποστήριξη του Robinhood προς το dogecoin».

Η φήμη επανήλθε τα τελευταία 24ωρα με την στροφή του doge προς τα κάτω. Κάτι που, όμως, δεν κάμπτει τις προσδοκίες των επενδυτών για μια εκτόξευση στο φεγγάρι μετά από το Saturday Night Live με παρουσιαστή τον Έλον Μάσκ, αυτό το Σάββατο. Ο ίδιος έχει προϊδεάσει πως θα είναι μια βραδιά αφιερωμένη στο νόμισμα. Και η μέχρι τώρα εμπειρία, έχει δείξει πως, με φάλαινες ή χωρίς φάλαινες, η μαζική υστερία που προκαλεί κάθε δήλωση του δισεκατομμυριούχου, είναι ικανή να αντιστρέψει πολλές καταστάσεις.

Ο Μασκ, λίγες ώρες πριν την εκπομπή, φρόντισε πάντως, να συστήσει ψυχραιμία και… προσεκτικές κινήσεις στους φίλους του dogecoin…

Cryptocurrency is promising, but please invest with caution! https://t.co/A4kplcP8Vq