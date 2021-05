Dogecoin: Άνοδος 11.000% από την αρχή του έτους - Ποιοι οι λόγοι και ποιο το μέλλον του;

To dogecoin, το κρυπτονόμισμα με σύμβολο ένα σκύλο Shiba Inu, απολαμβάνει μία από τις καλύτερες χρονιές στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων, με κέρδη στη χρονιά μέχρι στιγμής ύψους 11.000%, τοποθετώντας την στην πρώτη δεκάδα το πιο υψηλά αποτιμημένων ψηφιακών νομισμάτων για το έτος.

Μέσα στις τελευταίες 24 ώρες το dogecoin διαπραγματευόταν στα 58 σεντς, με αύξηση στα 40% και περί τα 11.210% μέσα στο 2021.

Αυτή η εκτίναξη κερδίζει το χειροκρότημα και την ανησυχία καθώς οι υποστηρικτές του σκοπεύουν να ωθήσουν το νόμισμα-παρωδία έως και 1 δολάριο, με τους επικριτές τους να προειδοποιούν πως πρόκειται για φούσκα που πρόκειται να σκάσει αφήνοντας πίσω του… συντρίμμια.

Άραγε, γιατί το dogecoin θεωρείται ως ένας από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους στην εποχή των κρυπτονομισμάτων και του blockchain;

Να ορισμένοι λόγοι:

Ο Έλον Μασκ, CEO της Tesla και της SpaceX, είναι ο πιο συνεπής και εκφραστικός υποστηρικτής του dogecoin, και αναμένεται να μιλήσει ή να πράξει κάτι πάλι υπέρ του dogecoin, όταν παρουσιάσει αυτό το Σαββατοκύριακο την εκπομπή “Saturday Night Live”, ενώ αναμονή του happening έχει αποκαλέσει τον εαυτό του στο Twitter ως “dogefather”. Αντίστοιχη στήριξη έχει υπάρξει και από τον δισεκατομμυριούχο Μαρκ Κούμπαν.

Επιπλέον, ένας αριθμός νέων ανταλλακτηρίων έχουν ανακοινώσει πρόσφατα πως πρόκειται να συμπεριλάβουν το dogecoin στις συναλλαγές τους, όπως το Gemini, το eToro και το Webull.

Ρόλο επίσης στην άνοδο του παίζει το λεγόμενο FOMO (Fear of missing out), ο φόβος των επενδυτών μην «μείνουν πίσω», μη εκμεταλλευόμενοι μια ευκαιρία, την ίδια στιγμή που το dogecoin έχει κερδίσει ένα hype, πιθανόν, λόγω του ότι αρκετοί retailers το θεωρούν ως μια προσβάσιμη επένδυση, σε σχέση π.χ. με το πολύ ακριβό bitcoin που διαπραγματεύεται περί τα 54.000 δολάρια, όπως άλλωστε έχει σημειώσει και ο CEO of Allnodes, Konstantin Boyko-Romanovsky,

«Είναι πιο ελκυστικό στο γενικό κοινό επειδή κοστίζει τόσο λίγο. 60.000 δολάρια για ένα και μόνο bitcoin μπορεί να είναι τρομακτικό για κάποιους. Με ένα τρόπο το doge είναι σαν το δολάριο αλλά σε ψηφιακή μορφή», έγραψε σ’ ένα mail.

O γνωστός αναλυτής Edward Moya, έγραψε σύμφωνα με το Marketwatch πως η φούσκα του dogecoin «θα έπρεπε να έχει σκάσει μέχρι τώρα, αλλά το θεσμικό ενδιαφέρον προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το μομέντουμ και ενδέχεται να το ωθήσει ακόμη πιο ψηλά».