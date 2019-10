Με τη συμμετοχή 200 και πλέον στελεχών Κανονιστικής Συμμόρφωσης πραγματοποιήθηκε το 2nd COMPLIANCE FORUM «Η Κανονιστική Συμμόρφωση στη νέα εποχή: τεχνολογία, μετασχηματισμός και εξωστρέφεια», του Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ), σε συνεργασία με την Palladian Conferences.

To συνέδριο πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019 υπό την αιγίδα του International Compliance Association, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος, του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδος, του Ελληνικού Ινστιτούτου κατά της Απάτης, της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών και του Συνδέσμου Μελών Χρηματιστηρίων Αθηνών.

Μέρος του συνεδρίου συντόνισε η δημοσιογράφος του insider.gr Βάσω Αγγελέτου.

Ο κύριος Ευάγγελος Τσεκρέκος, Πρόεδρος ΔΣ του ΣΕΚΑΣΕ, κατά τον χαιρετισμό, μεταξύ άλλων ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Επιθυμία και στόχος μας είναι το συνέδριο του ΣΕΚΑΣΕ να εξελιχθεί σε θεσμό, ο οποίος θα ικανοποιεί τα ενδιαφέροντα των στελεχών της Κανονιστικής Συμμόρφωσης, σε όλους τους κλάδους εάν είναι εφικτό και θα ασχολείται με επίκαιρα θέματα. Σήμερα θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε, αφενός τις νέες τεχνολογίες και τις ευκαιρίες που αυτές παρέχουν και αφετέρου τις προκλήσεις και τους κινδύνους που γεννούν για τους οργανισμούς, την Κανονιστική Συμμόρφωση και κατ’ επέκταση για τους Compliance Officers. Με άλλα λόγια θα επιδιώξουμε να αναλύσουμε πώς μετασχηματίζονται οι αγορές, οι επιχειρήσεις που υπηρετούμε και το ίδιο μας το επάγγελμα».

«Η 4η βιομηχανική επανάσταση και το διαρκώς αυξανόμενο και πολύπλοκο κανονιστικό πλαίσιο αποτελούν δυο τάσεις της τελευταίας δεκαετίας, οι οποίες αλλάζουν τον ρόλο, τις αρμοδιότητες και τη θέση των επαγγελματιών της κανονιστικής συμμόρφωσης εντός των επιχειρήσεων, ανέφερε χαρακτηριστικά στο χαιρετισμό που απηύθυνε, ο κύριος Αλέξανδρος Χατζόπουλος, Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ. Ακόμη, σημείωσε ότι «στον ΣΕΒ πιστεύουμε ότι το ελληνικό επιχειρείν έχει προοπτική, αλλά πρέπει να κινηθεί με πολύ πιο γοργούς ρυθμούς για να μην μείνει εκτός παιχνιδιού. Με τις δράσεις μας προσπαθούμε να αναδείξουμε την προσέγγιση που απαιτείται τόσο ως προς τις αλλαγές που επιφέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός στον τρόπο οργάνωσης των επιχειρήσεων, όσο και για το ρόλο που μπορεί να παίξει ο Compliance Officer.»

H κυρία Ζέφη Νικολάου, Γενική Γραμματέας της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος και Στέλεχος Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου ΕΤΕ, ο κύριος Βασίλης Παναγιωτίδης, Διευθυντής της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, η κυρία Γιώτα Καραγεώργου, Operational Manager του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδος και ο κύριος Σπύρος Κυρίτσης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Μελών Χρηματιστηρίων Αθηνών, στους χαιρετισμούς τους αναφέρθηκαν στον τρόπο με τον οποίο αλλάζει η τεχνολογία την λειτουργία του τμήματος της Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Ο κύριος Θάνος Στεφανίδης, τ. Σύμβουλος Διοικήσεως της Τράπεζας της Ελλάδος επί θεμάτων Εποπτείας του Χ/Π Τομέα, f. Head of Compliance and Internal Audit, ACO-Greece of HSBC- Group in Greece, στην εισαγωγική ομιλία του αναφέρθηκε συνοπτικά στις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Compliance Officers στο κατώφλι της 3ης δεκαετίας του 21ου αιώνα. Ο κύριος Στεφανίδης προέτρεψε τους Compliance Officers να αναλάβουν ουσιαστική προσωπική ευθύνη (πέραν της αντικειμενικής που επιβάλλεται από τη νομοθεσία) για αυτά που οι ίδιοι πράττουν και για εκείνα που συμβουλεύουν το προσωπικό της επιχείρησης και τη Διοίκηση στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, χωρίς να αναλώνονται σε αυστηρότατη κατά γράμμα τήρηση των κατά περίπτωση προς εφαρμογή ρυθμιστικών κανόνων αλλά, αντίθετα, με τη διαλεκτική και σε βάθος κατανόηση και ερμηνεία του πνεύματός τους να συμβάλουν στην επίτευξη του διττού στόχου της ελαχιστοποίησης του κανονιστικού κινδύνου παράλληλα με την επίτευξη των νόμιμων επιχειρηματικών στόχων της επιχείρησης. Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, δήλωσε αισιόδοξος ότι με τον τρόπο αυτό και με την επαναφορά, όπως πρότεινε, του ανθρώπινου παράγοντα στο επίκεντρο της όλης διαδικασίας κανονιστικής συμμόρφωσης, οι εξαιρετικά υψηλού επιπέδου και ήδη άριστα εκπαιδευμένοι σύγχρονοι Λειτουργοί Κανονιστικής Συμμόρφωσης θα επιτύχουν να φέρουν αποτελεσματικά σε πέρας το δύσκολο και υπεύθυνο έργο που τους έχει ανατεθεί.