Λίγα μόλις 24ωρα πριν την κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου και τους νέους, ισχυρούς κλυδωνισμούς στις διεθνείς αγορές, ορισμένοι από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες του κόσμου... όπως ο Τζεφ Μπέζος έκαναν διακοπές στις ακτές της Ισπανίας, πάνω στο εντυπωσιακό σκάφος του δισεκατομμυριούχου Ντέιβιντ Γκέφεν.

Ο μεγιστάνας που δραστηριοποιείται στον χώρο του θεάματος συνηθίζει να φιλοξενεί μεγάλα ονόματα στο σκάφος του, Rising Sun, τόσο σε προσωπικό επίπεδο, όσο και σε επαγγελματικό.

Ανάμεσα στους καλεσμένους του αυτή τη φορά, ήταν ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, Τζεφ Μπέζος. Μαζί του ήταν η σύντροφος του αλλά και ο ιδρυτής της Thrive Capital Τζόσουα Κούσνερ και η σύζυγός του - και σούπερ μόντελ - Κάρλι Κλος. Ενώ το παρών έδωσαν η Όπρα, η Γκέιλ Κινγκ αλλά και ο πρώην προέδρος της Goldman Sachs, Λόιντ Μπλανκφέιν.

Σύμφωνα με το Bloomberg η συνολική περιουσία του γκρουπ που έκανε διακοπές στο σκάφος ξεπερνά τα 120 δισ. δολάρια. Και αυτό το ποσό, ισχύει ακόμα και μετά την απώλεια των 3,4 δισ. δολαρίων που έφερε στην περιουσία του Τζεφ Μπέζος η «βουτιά» των μετοχών της Amazon στο μίνι κραχ της Wall Street τη Δευτέρα.

