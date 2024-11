Βιταμίνη C: Βοηθά πράγματι στην αρρώστια;

Η βιταμίνη C υποστηρίζει το ανοσοποιητικό μας σύστημα, βοηθά το σώμα μας να επουλώνει τις πληγές, προστατεύει τις αρθρώσεις μας και συμβάλλει στον σχηματισμό κολλαγόνου, της κύριας πρωτεΐνης στο σώμα.

Είναι επίσης ένα αντιοξειδωτικό που βοηθά στην προστασία των κυττάρων σας από τις λεγόμενες ελεύθερες ρίζες , οι οποίες παράγονται όταν το σώμα σας εκτίθεται σε δυνητικά καρκινικά πράγματα όπως ο καπνός του τσιγάρου και οι ακτίνες του ήλιου. Όμως παρόλα αυτά τα οφέλη, υπάρχουν περιορισμένα στοιχεία που υποστηρίζουν την ιδέα ότι η λήψη επιπλέον δόσεων βιταμίνης C μπορεί να αποτρέψει αποτελεσματικά τα κοινά κρυολογήματα.

Για τους περισσότερους ανθρώπους, η λήψη ενός καθημερινού από του στόματος συμπληρώματος βιταμίνης C μέσω δισκίων, σκόνης ροφημάτων ή τσίχλας μπορεί να μην είναι τόσο ωφέλιμο επειδή μπορεί να το λαμβάνετε από τη διατροφή σας φυσικά. Το σώμα μας δεν παράγει από μόνο του βιταμίνη C, αλλά πολλά από αυτά που τρώμε την περιέχουν. Τα εσπεριδοειδή μπορεί να είναι το πρώτο που σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε βιταμίνη C, αλλά τροφές όπως οι πατάτες, το σπανάκι, οι ντομάτες, τα μούρα και άλλα φρούτα και λαχανικά με έντονα χρώματα την περιέχουν επίσης. Σε αντίθεση με τη δημοφιλή πεποίθηση, μια πορτοκαλί πιπεριά έχει τριπλάσια ποσότητα βιταμίνης C από ένα πορτοκάλι.

