Green Brand Awards: Δέκα βραβεία για την Uni-Pharma & Intermed

Δέκα βραβεία σε δύο μήνες για τις Uni-Pharma και Intermed για προϊόντα και υπηρεσίες, στο πλαίσιο των διοργανώσεων «Green Brand Awards», «Αριστεία Φαρμακευτικής Αγοράς» και «Προϊόν της Χρονιάς»

Δέκα σημαντικές διακρίσεις, οι οποίες υπογραμμίζουν εμφατικά το πνεύμα καινοτομίας, αειφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης, κατέκτησαν αντίστοιχα, προϊόντα, υπηρεσίες αλλά και η Στρατηγική των UNI-PHARMA & InterMed, φαρμακοβιομηχανίες του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ).

Τις 10 αυτές διακρίσεις οι UNI-PHARMA και InterMed κατέκτησαν το διάστημα Μάρτιος – Απρίλιος 2024 στο πλαίσιο των διοργανώσεων «Green Brand Awards», «Αριστεία Φαρμακευτικής Αγοράς», «Προϊόν της Χρονιάς».

Η κα Ιουλία Τσέτη, Πρόεδρος και CEO του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ), δήλωσε σχετικά: «Αυτό που μας χαρακτηρίζει στον ΟΦΕΤ, είναι ότι είμαστε προσηλωμένοι στον στόχο της Καινοτομίας και της Αριστείας. Τα δέκα βραβεία και οι διακρίσεις που λάβαμε στο διάστημα δύο μηνών, για εμένα προσωπικά είναι ένα μήνυμα – επιβεβαίωση, ότι ο χώρος του επιχειρείν, με επένδυση στην Καινοτομία και Αριστεία μπορεί να έχει προστιθέμενη αξία και βιώσιμη ανάπτυξη».

Αναλυτικά, τα βραβεία που κατέκτησαν οι δύο φαρμακοβιομηχανίες στο πλαίσιο των αντίστοιχων θεσμών, είναι:

I. ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2024

Στον μεγαλύτερο και σημαντικότερο θεσμό βράβευσης διεθνώς σχετικά με την καινοτομία καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών, βραβεύτηκαν δύο σκευάσματα της φαρμακοβιομηχανίας InterMed:

EVA INTIMA CERVASIL Granules και

THE SKIN PHARMACIST – sensitive skin

Τα σκευάσματα φέρουν πλέον το λογότυπο «Αναδείχθηκε Προϊόν της Χρονιάς 2024» καθώς ξεχώρισαν για την καινοτομία και το δημιουργικό τους πνεύμα, ως

καταναλωτικά και χρήσιμα προϊόντα.

II. ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 2024

Σε αυτή την ιδιαίτερης σημασίας εκδήλωση για τον ΟΦΕΤ όπου οι φαρμακοποιοί ψηφίζουν με αμιγώς επιστημονικά κριτήρια, οι UNI-PHARMA & InterMed, κατέκτησαν δύο PLATINUM και δύο GOLD βραβεία.

Ειδικότερα διακρίθηκαν τα ακόλουθα προϊόντα, καθώς και η Ομάδα Πωλήσεων της UNI-PHARMA:

Apotel Syrup in stick της UNI-PHARMA με PLATINUM βραβείο στην κατηγορία «Λανσάρισμα νέου προϊόντος φαρμακείου (ιατροτεχνολογικά – ΜΗΣΥΦΑ- OTC –Συμπληρώματα διατροφής)»

στην κατηγορία «Λανσάρισμα νέου προϊόντος φαρμακείου (ιατροτεχνολογικά – ΜΗΣΥΦΑ- OTC –Συμπληρώματα διατροφής)» Ομάδα Πωλήσεων της UNI-PHARMA με GOLD βραβείο στην κατηγορία «Ομάδα Πωλήσεων που διακρίθηκε στα φαρμακεία»

στην κατηγορία «Ομάδα Πωλήσεων που διακρίθηκε στα φαρμακεία» Eva Intima Cervasil Granules της InterMed με GOLD βραβείο στην κατηγορία «Συμπληρώματα Διατροφής»

στην κατηγορία «Συμπληρώματα Διατροφής» Unident Kids InterMed της InterMed με PLATINUM βραβείο στην κατηγορία «Design & Packaging προϊόντος φαρμακείου»

III. GREEN BRAND AWARDS 2024

Στον θεσμό που προάγει την καινοτομία σε προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες ανάπτυξης οι οποίες συμβάλλουν στην GREEN οικονομία και στο Eco Living, ο ΟΦΕΤ διακρίθηκε με τα ακόλουθα βραβεία:

Όμιλος Τσέτη: Αειφόρος Ανάπτυξη – Μία διαρκής υπενθύμιση, GOLD διάκριση στην κατηγορία «3.1.3 Green Business / Industry Process»

στην κατηγορία «3.1.3 Green Business / Industry Process» UNI-PHARMA: Η πράσινη τεχνολογία δείχνει το δρόμο της βιωσιμότητας, GOLD διάκριση στην κατηγορία «3.1.1 Green Technology Concept»

στην κατηγορία «3.1.1 Green Technology Concept» Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη: Στρατηγική CSR με οικολογικό πρόσημο , BRONZE διάκριση στην κατηγορία «Green CSR»

, BRONZE διάκριση στην κατηγορία «Green CSR» UNI-PHARMA: Μειώνουμε το ανθρακικό μας αποτύπωμα, με BRONZE διάκριση στην κατηγορία «3.1.7 Low Energy Equipment»

Σχετικά με τα προϊόντα που διακρίθηκαν στην διοργάνωση «ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2024»

EVA INTIMA CERVASIL GRANULES

To Eva Intima Cervasil Granules αποτελεί ένα ειδικά σχεδιασμένο προϊόν σε μορφή κοκκίων για πόσιμο διάλυμα, με εκλεκτική, ανοσοτροποιητική δράση έναντι της HPV λοίμωξης. Η σύνθεση του βασίζεται στο εκχύλισμα μανιταριού Shiitake ή AHCC, δραστική η οποία έχει κλινικά αποδειχθεί ότι συμβάλλει ανοσοτροποποιητικά επηρεάζοντας ειδικούς αμυντικούς παράγοντες, με αποτέλεσμα την ενίσχυση και επιτάχυνση της κάθαρσης του ιού. Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε στο Frontiers in Oncology απέδειξε την αποτελεσματικότητα του εκχυλίσματος μανιταριού σε ποσοστό μεγαλύτερο από 60%.

Συγκεκριμένα, 6 στις 10 γυναίκες μετά από 6μηνη καθημερινή λήψη του, αρνητικοποιήθηκαν στον ιό έναντι 9 στις 10 γυναίκες οι οποίες εντάχθηκαν στην ομάδα placebo και παρέμειναν θετικές. Η σημαντικότητα των αποτελεσμάτων ενισχύεται εξαιτίας του ιστορικού των γυναικών οι οποίες ήταν άνω των 30 ετών, με εμμένουσα λοίμωξη μεγαλύτερη των δύο ετών, από ογκογόνα στελέχη και με προκαρκινικές αλλοιώσεις μέχρι CIN2.

Το Eva Intima Cervasil Granules αποτελεί μια καινοτόμα επιλογή για διαχείριση της HPV λοίμωξης και στα δυο φύλα, χάρη στην πρακτική του πόσιμη μορφή, χαρακτηριστικό που συμβάλει σημαντικά στη διαχείριση της λοίμωξης με διαφορετικά σημεία εντόπισης των αλλοιώσεων.

THE SKIN PHARMACIST

Η σειρά Τhe Skin Pharmacist – sensitive skin που αναπτύσσεται στα φαρμακευτικά εργαστήρια της InterMed, με τη καινοτόμο τεχνολογία ΙnterTech* και με υψηλής απόδοσης κλινικά μελετημένες φόρμουλες, προσφέρει μία αποτελεσματική λύση σε κάθε δερματικό ζήτημα!

*Η τεχνολογία InterTech αποτελεί την εγγύηση ποιότητας και αποτελεσματικότητας των προϊόντων της InterMed, καθώς ενημερώνει άμεσα και με σαφήνεια τον καταναλωτή για όλη τη τεχνολογία που έχει χρησιμοποιηθεί κατά την ανάπτυξη των προϊόντων αυτών. Η σφραγίδα ποιότητας InterTech, αναδεικνύει την τεχνογνωσία και έρευνα που ενσωματώνονται σε κάθε προϊόν ξεχωριστά, τονίζοντας τα αντίστοιχα γράμματα της λέξης TECH.

Ειδικότερα, η σειρά για ευαίσθητα δέρματα The Skin Pharmacist – sensitive skin, περιέχει συνθέσεις με συστατικά φαρμακευτικού βαθμού καθαρότητας, τα οποία επιλέγονται με βάση την τεκμηριωμένη δράση που έχουν για την καλή υγεία της επιδερμίδας. Η δράση των συστατικών και των συνθέσεων ελέγχεται και τεκμηριώνεται με κλινικές μελέτες.

Η InterMed, χρησιμοποιεί συστατικά που έχουν τεκμηριωμένα οφέλη για το δέρμα, αποκλείοντας συστατικά που μπορεί να δημιουργήσουν ερεθισμό ή ξηρότητα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΦΕΤ

Με πάνω από μισό αιώνα ζωής, ο Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ), αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς, όχι μόνο για τα φαρμακευτικά και υγειονομικά δρώμενα, αλλά και για την κοινωνία.

Οι βιομηχανίες του, με τα πρωτοποριακά σκευάσματά τους, αποτελούν τους πιο αξιόπιστους πρεσβευτές της Ελλάδας και της ελληνικής παραγωγής σε πάνω από 72 αγορές του εξωτερικού, στις οποίες εξάγει με το brand name by UNI-PHARMA και by InterMed.

Ο ΟΦΕΤ αποτελείται από τις φαρμακοβιομηχανίες UNI-PHARMA και InterMed, την εμπορική εταιρεία στην Κύπρο Pharmabelle και την πρότυπη βιομηχανία εκχύλισης φαρμακευτικών φυτών UniHerbo, η οποία θα λειτουργεί και ως Ινστιτούτο Μελέτης νέων επιστημόνων.

Οι βιομηχανίες του Ομίλου UNI-PHARMA και InterMed, είναι διεθνώς αναγνωρισμένες ως επίσημοι προμηθευτές των Ηνωμένων Εθνών, της UNICEF και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Επίσης, οι φαρμακοβιομηχανίες UNI-PHARMA και InterMed ανακηρύχθηκαν στην Ελλάδα ως «Top Employers» το 2024 για δεύτερη συνεχή χρονιά- από το Ινστιτούτο Top Employer Institute. Η πιστοποίηση από τον ανεξάρτητο διεθνή οργανισμό «Top Employer» αποδεικνύει την αφοσίωση του οργανισμού σε ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον μέσω των πολιτικών και καλών πρακτικών του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού.

Οι UNI-PHARMA και InterMed, αποτελούν υπερήφανα μέλη του UN GLOBAL COMPACT, του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, στηρίζοντας δυναμικά τις 10 Αρχές του, όπως μεταξύ άλλων κλιματική αλλαγή, καταπολέμηση της διαφθοράς, Υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, βιώσιμη ανάπτυξη.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Το «Προϊόν της Χρονιάς» (Voted Product of the Year) είναι ο μεγαλύτερος και σημαντικότερος θεσμός βράβευσης διεθνώς σχετικά με την καινοτομία καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών, με τις διακρίσεις να προκύπτουν μετά από ψηφοφορία του καταναλωτικού κοινού. Ιδρύθηκε στη Γαλλία το 1987 και πλέον διοργανώνεται σε πάνω από 45 χώρες ανά τον κόσμο, με τον ίδιο κύριο σκοπό: να αναδεικνύει τα νέα καινοτόμα προϊόντα της αγοράς και να επιβραβεύει τις επιχειρήσεις που τα δημιουργούν, για την επένδυση και την πίστη τους στην καινοτομία.

Στην έκτη διοργάνωση της νέας εποχής του θεσμού στην Ελλάδα, προϊόντα από 36 διαφορετικές κατηγορίες κατόρθωσαν να διακριθούν και θα μπορούν να φέρουν το λογότυπο «Αναδείχθηκε Προϊόν της Χρονιάς 2024».

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 2024

Η σημασία των βραβείων αυτών είναι ιδιαίτερη και σημειολογική, καθώς ψηφίζουν οι φαρμακοποιοί, με αμιγώς επιστημονικά κριτήρια.

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων σε κάθε κατηγορία πραγματοποιήθηκε μέσω του αδιάβλητου online συστήματος αξιολόγησης που λειτούργησε στην ιστοσελίδα www.aristeiapharm.gr και προέκυψε από το μέσο όρο της βαθμολογίας που συγκέντρωσε η κάθε υποψηφιότητα, τόσο από τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής αλλά και τους περισσότερους από 1500 φαρμακοποιούς που ψήφισαν.

GREEN BRAND AWARDS 2024

Πρόκειται για θεσμό που προάγει την καινοτομία σε προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες ανάπτυξης οι οποίες συμβάλλουν στην GREEN οικονομία και στο Eco Living. Οι υποψηφιότητες που συνδυάζουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις βιωσιμότητας και αειφορίας με την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την περιβαλλοντική προστασία, προσφέροντας βιώσιμες τεχνολογίες και πρακτικές, αλλά και προϊόντα που θεωρούνται Green, Eco-friendly, Recyclable, Reusable, Zero Waste και Χαμηλής Κατανάλωσης Ενέργειας.

Συνολικά, διακρίθηκαν 54 εταιρείες, επιχειρήσεις και φορείς από ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικής δραστηριότητας πάνω σε όλες τις κατηγορίες των βραβείων.