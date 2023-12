Η Bristol Myers Squibb Ελλάδας λαμβάνει την Πιστοποίηση Great Place To Work 2023-2024

Μία ακόμη αναγνώριση έλαβε η Bristol Myers Squibb (BMS) Ελλάδας με την Πιστοποίηση Great Place To Work για το διάστημα Νοέμβριος 2023.

Νοέμβριος 2024, συνεχίζοντας μια πορεία αλλεπάλληλων διακρίσεων ως κορυφαίο εργασιακό περιβάλλον. Υπενθυμίζεται ότι το 2023 η εταιρεία αναγνωρίστηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά ως εξαιρετικός εργοδότης στην Ελλάδα, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στη λίστα Best Workplaces Hellas, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την κατάκτηση της πρώτης θέσης στην παράλληλη αξιολόγηση Great Place to Work for Women.

Η πιστοποίηση Great Place To Work 2023-2024 αποδόθηκε κατόπιν αξιολόγησης της BMS Ελλάδας ως προς τις διαδικασίες διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και του τρόπου με τον οποίο αυτές αντανακλώνται στην ικανοποίηση και τη δέσμευση των εργαζομένων, αλλά και την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας ως προς την προσέλκυση ταλέντων. Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα, ότι ένα εντυπωσιακό ποσοστό 96% των ανθρώπων της BMS Ελλάδας, τη χαρακτηρίζουν ως ιδανικό χώρο εργασίας.

Τόσο η πρόσφατη πιστοποίηση, όσο και οι προηγούμενες διακρίσεις, αποδεικνύουν την επιτυχία της εστιασμένης στρατηγικής που εφαρμόζει η εταιρεία με σκοπό τη δημιουργία και διατήρηση ενός σύγχρονου περιβάλλοντος δομημένης και ασφαλούς εργασίας, θεμελιωμένου στην αξιοκρατία και στις αρχές της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης. Η διαχρονική επένδυση της BMS στην ανάπτυξη και την ευημερία των ανθρώπων της υπαγορεύεται από μία βασική αρχή: ότι η καινοτομία πηγάζει από ανθρώπους με διαφορετικές δεξιότητες και τρόπους σκέψης, οι οποίοι συνεισφέρουν ανεμπόδιστα στο κοινό όραμα όταν αισθάνονται ότι το έργο τους αναγνωρίζεται και η φωνή τους γίνεται σεβαστή.

Όπως αναφέρει η Γενική Διευθύντρια της Bristol Myers Squibb Ελλάδας Ελισάβετ Προδρόμου, «Η Πιστοποίηση Great Place To Work 2023-2024 βεβαιώνει ότι έχουμε καταφέρει να εδραιώσουμε τη θέση μας μεταξύ των κορυφαίων εργοδοτών για την Ελλάδα. Είναι μια διάκριση που μας προσφέρει μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια, διότι συνιστά το αποτέλεσμα της στρατηγικής επικέντρωσης της εταιρείας μας στο ανθρώπινο δυναμικό μας. Η επιβράβευση, η εξέλιξη και η ευημερία των ανθρώπων μας σε ένα περιβάλλον σεβασμού, ίσων ευκαιριών και συμπερίληψης είναι η βάση πάνω στην οποία χτίζουμε τη δυναμική ανάπτυξη της BMS στην Ελλάδα».