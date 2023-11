Help Her Quit: Οι γυναικολόγοι στη «μάχη» κατά του καπνίσματος

Το καινοτόμο διετές πρόγραμμα «Help Her Quit»*, που προσεγγίζει ολιστικά τη γυναικεία αναπαραγωγική υγεία, καθώς και το βιβλίο «Help her Quit Toolkit: Συστηματική παθογένεια του καπνίσματος στη γυναικεία υγεία»*, παρουσίασε το ΙΑΣΩ - τμήμα IMRI και η Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Institute of Life – IASO.

Στην παρουσίαση, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «Κωστής Παλαμάς» (Νομική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών - Ακαδημίας 48, και Σίνα), οι ομιλητές, επικεντρώθηκαν στον τρόπο και τα οφέλη του προγράμματος, στη «μάχη» ενάντια στο κάπνισμα και τις βλαβερές συνέπειες στη γυναικεία υγεία, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα για ένα μέλλον χωρίς τσιγάρο.

Κατά την ομιλία του, ο Θεμιστοκλής Ματζαβίνος, Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής, Αναπληρωτής Καθηγητής Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικός Διευθυντής του Κέντρου Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του Institute of Life – IΑΣΩ, σημείωσε πως το κάπνισμα ενοχοποιείται για τις περισσότερες καρδιαγγειακές και πνευμονικές ασθένειες.

Συγκεκριμένα, οι τρεις κύριες αιτίες που προκαλούν το θάνατο από το κάπνισμα είναι τα αθηρωματικά καρδιαγγειακά νοσήματα, ο καρκίνος του πνεύμονα και η χρόνια αποφρακτική πνευμονική νόσος. Η Ελλάδα έχει την μεγαλύτερη συχνότητα ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα, σε ηλικίες κάτω των 45 ετών, από όλες τις χώρες της Ευρώπης.

Η Αικατερίνη Χαρβάλου, MD, τ. Επικ. Καθηγήτρια Παν/μίου Κρήτης Εθν. Εμπειρογνώμονας στην Ε.Ε., Υπεύθυνη Τμήματος IASO Medical Research and Innovation Συντονίστρια HHQ, επικεντρώθηκε στον τρόπο και τα οφέλη του προγράμματος. Στο σύνολο, περίπου 300 επαγγελματίες υγείας μεταξύ των οποίων 60 γιατροί, περισσότερες από 80 μαίες, 100 επαγγελματίες υγείας και φοιτητές παρακολούθησαν το έργο και τους απονεμήθηκε ο τίτλος του «HHQ Αmbassador». Οι πρέσβεις αυτοί παρακολούθησαν τα σεμινάρια και συντάχθηκαν με το αντικαπνιστικό στρατόπεδο. Σε αυτούς απονεμήθηκε το pin HHQ, το πιστοποιητικό και το Τoolkit.

Αποτέλεσμα αυτού είναι 2.000 και πλέον γιατροί, να έχουν πρόσβαση σήμερα σε μία ισχυρή «τράπεζα» βιβλιογραφίας και υλικού για να υποστηρίξουν αποτελεσματικότερα τις γυναίκες στην προσπάθεια τους να διακόψουν το κάπνισμα.

Ο Άγγελος Χατζάκης, Καθηγητής Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αναφέρθηκε στις επιδράσεις του καπνίσματος στη γυναικεία Υγεία, σημειώνοντας πως «ήδη μόνο μέσα σε ένα χρόνο έχει υπάρξει τεράστια αλλαγή στο προφίλ των καπνιστών στην Ελλάδα, καθώς έχει μειωθεί αρκετά -πάνω από 5%- ο αριθμός των ατόμων που κάπνιζαν τα παραδοσιακά τσιγάρα. Ωστόσο ο αγώνας για ένα μέλλον χωρίς καπνό συνεχίζεται από την επιστημονική κοινότητα».

Ο Γιώργος Κοντόπουλος, Ιδρυτικό μέλος του Κέντρου Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής “Institute of Life ”Μαιευτήρας – Χειρουργός – Γυναικολόγος, Ειδικός Γονιμότητας και υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, υπογράμμισε πως το κάπνισμα συνδέεται με αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα στα περισσότερα αναπνευστικά νοσήματα. Όπως είπε, μελέτες, έχουν δείξει ότι οι καπνιστές είναι πιο ευάλωτοι σε λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος είτε βακτηριακής, είτε ιογενούς προέλευσης, όπως το κοινό κρυολόγημα, η γρίπη, η φυματίωση κ.α.

Από την πλευρά της, η Καλλιρρόη Κουρέα, Καρδιολόγος Διδάκτωρ ΕΚΠΑ, Ακαδημαϊκή Υπότροφος Β΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής ΠΓΝ Αττικόν, αναφέρθηκε στις ιδιαιτερότητες της καπνιστικής συμπεριφοράς και της διακοπής του καπνίσματος στις γυναίκες, καθώς το κάπνισμα αποτελεί μία άκρως βλαβερή συνήθεια, η οποία είναι ένα από τα σημαντικότερα, αν όχι το σημαντικότερο πρόβλημα δημόσιας υγείας.

Τέλος, ο Ματθαίος Φλαμουράκης, Γενικός Χειρουργός, επιστημονικός συνεργάτης Παν/μίου Κρήτης, ερευνητής σε θέματα τοξικολογίας καπνικών προϊόντων, αναφέρθηκε στις συμβατικές και εναλλακτικές μεθόδους καπνίσματος (ηλεκτρονικό τσιγάρο και προϊόντα Heat- not-Burn, HnB), αλλά και στις επιπτώσεις που έχει η χρήση τους στη γυναικεία και γενικότερα ανθρώπινη υγεία.

Χαιρετισμό απηύθυναν οι: Ανδρέας Νικολακόπουλος, Βουλευτής Ηλείας της Νέας Δημοκρατίας, Χαράλαμπος Αλεξανδράτος, Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας στην Περιφέρεια Αττικής, Μανόλης Καλαμπόκας, Αντιδήμαρχος Δημόσιας Υγείας και Δημοτικών Ιατρείων στο Δήμο Αθηναίων και ο Ιάκωβος Καργαρώτος, Αντιπρόεδρος της Παπαστράτος.

Επίσημος χορηγός του προγράμματος, είναι το επιστημονικό τμήμα της Philip Morris International, PMI SCIENCE, στην Ελλάδα.

*To HELP HER QUIT (HHQ) - πρόγραμμα, αποτελεί πρόγραμμα εκπαίδευσης του ΙΑΣΩ και του Institute of Life-IASO, το οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της αντικαπνιστικής δράσης του ΙΑΣΩ με στόχο την καλύτερη γνώση των συνεπειών του καπνίσματος στις γυναίκες.

Το HHQ έχει πλήρως υλοποιηθεί και περιλαμβάνει:

α. Συγγραφή από ειδικούς με διεθνή φήμη ενός Toolkit (εργαλειοθήκης) για τους γιατρούς, σχετικό με το κάπνισμα και την γυναικεία υγεία (καρκίνο, γονιμότητα, τοξικότητα ανά σύστημα, δημογραφικά στοιχεία, και τεχνικές διακοπής όμως και μείωσης του κινδύνου),

β. Συγγραφή και διάθεση ενός απλουστευμένου δίπτυχου σχετικού με το κάπνισμα και την διακοπή του στην γυναίκα

γ. Μια σειρά σεμιναρίων/ (τρία) workshops για εκπαίδευση των ιατρών μας και την απονομή του τίτλου HHQ Αmbassadors - ιατρούς πρέσβεις αντικαπνιστές υπογεγραμμένη από επιφανείς διεθνούς κύρους επιστήμονες στον τομέα της γυναικείας υγείας/ καπνικών προϊόντων και διακοπής.

δ. Διάχυση της πληροφορίας και των τελευταίων δεδομένων για την επιβλαβή δράση του καπνού στην γυναικεία υγεία, στο site https://hhquit.eu/ και στα social media.

ε. Ως τελικό αποτέλεσμα περίπου 2.000 γιατροί θα έχουν πρόσβαση σε μία ισχυρή τράπεζα βιβλιογραφίας και υλικού για να υποστηρίξουν αποτελεσματικότερα τις γυναίκες στην διακοπή καπνίσματος, πολλές γυναίκες θα επωφεληθούν όπως και το ευρύ κοινό.

στ. Δραστηριότητες αναφορικά με την έρευνα και πρόληψη COVID 19 - κάπνισμα και γυναικεία υγεία

* Το βιβλίο «Help her Quit Toolkit: Συστηματική παθογένεια του καπνίσματος στη γυναικεία υγεία», ένα βοήθημα για γιατρούς και επαγγελματίες Υγείας, εκπονήθηκε από ομάδα ιατρών στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης των ιατρών του ΙΑΣΩ για την υποστήριξη των γυναικών στη διακοπή καπνίσματος.

Περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε: https://hhquit.eu/, facebook και στο Linkedin