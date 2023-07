Σημαντική διάκριση για φοιτητές του Τμήματος Διαιτολογίας και Διατροφολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Η εργασία τους με τίτλο «Combined effects of diet and physical activity on inflammatory joint disease» δημοσιεύθηκε στο έγκριτο περιοδικό Healthcare, καθώς κρίθηκε υψηλού επιπέδου.

Μια σημαντική διάκριση πέτυχαν οι φοιτητές του 3ου έτους του Τμήματος Διαιτολογίας και Διατροφολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς η εργασία τους δημοσιεύθηκε στο έγκριτο περιοδικό Healthcare (δείκτης απήχησης: 3.16), με τίτλο «Combined effects of diet and physical activity on inflammatory joint disease». Η εργασία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος «Εισαγωγή στη Συστηματική Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας» του Ε' εξαμήνου σπουδών. O διδάσκοντας του μαθήματος δρ Πέτρος Ντίνας, όπως εξηγεί στο Αθηναϊκό -Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, εφάρμοσε έναν συνδυαστικό πρωτότυπο τρόπο διδασκαλίας, που περιλάμβανε θεωρία και πράξη, χωρίς οι φοιτητές να χρειάζεται να κάνουν επιπλέον υποχρεωτική μελέτη. Συγκεκριμένα, 87 φοιτητές που παρακολουθούσαν το μάθημα εκπόνησαν συστηματική ανασκόπηση βιβλιογραφίας την ώρα του μαθήματος καθ' όλη τη διάρκεια του εξαμήνου, χωρίς να χρειάζεται ταυτόχρονα να αφιερώνουν χρόνο για διάβασμα εκτός των ωρών του μαθήματος. Ο δρ Πέτρος Ντίνας απλά έδειχνε τα βήματα της μελέτης και οι φοιτητές τα εκτελούσαν με μεγάλη επιτυχία. Αυτό βέβαια ήταν αποτέλεσμα της άριστης συνεργασίας που είχαν οι φοιτητές μεταξύ τους, αλλά και με το διδάσκοντα.

Όταν η εργασία ολοκληρώθηκε, υποβλήθηκε για δημοσίευση στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Healthcare. Οι κριτές του περιοδικού αναγνώρισαν ότι η εργασία είναι υψηλού επιπέδου και έτσι έγινε δεκτή για δημοσίευση. Λίγες ημέρες αργότερα, οι εκδότες του περιοδικού επέλεξαν την εργασία των φοιτητών για να κοσμήσει το εξώφυλλο της επόμενης έκδοσής του.

Όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δρ Πέτρος Ντίνας σε ένα θεωρητικό μάθημα όπως είναι το «Εισαγωγή στη Συστηματική Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας» θα έπρεπε να αφιερώσει πολλές ώρες διάλεξης προς τους φοιτητές για να τους περάσει ένα μεγάλο όγκο πληροφοριών, τις οποίες θα έπρεπε να αφομοιώσουν και να θυμούνται για μελλοντικές τους εργασίες. «Η εμπειρία έχει δείξει ότι αυτό είναι αρκετά δύσκολο και απαιτεί ώρες μελέτης από τους φοιτητές» πρόσθεσε. Έτσι εφαρμόζοντας στην πράξη αυτά τα οποία θα δίδασκε, όχι μόνο οι φοιτητές αφομοίωσαν τις απαιτούμενες πληροφορίες για να κατακτήσουν τη γνώση για το συγκεκριμένο μάθημα, αλλά δεν χρειάστηκε να αφιερώσουν αρκετές ώρες σε μελέτη και φυσικά ωφελήθηκαν με μία επιστημονική δημοσίευση, η οποία είναι εξαιρετικά σπάνια για προπτυχιακούς φοιτητές. Ο δρ Πέτρος Ντίνας συμπλήρωσε ότι το όλο εγχείρημα είχε την υποστήριξη του επικεφαλής της Γραμματείας του τμήματος Ευριπίδη Πιτυρίγκα, του υπευθύνου του μαθήματος καθηγητή Γιώργου Μέτσιου, αλλά και του προέδρου του τμήματος Διαιτολογίας και Διατροφολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθηγητή Αθανάσιου Μανούρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ