PRIX GALIEN GREECE: 10 χρόνια στην Ελλάδα - Τελετή Απονομής και Innovation Forum

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των δέκα χρόνων παρουσίας των διεθνούς κύρους βραβείων Prix Galien στην Ελλάδα, πραγματοποιείται το Galien Innovation Forum στις 4 Απριλίου 2023 και η 6η Τελετή Απονομής στις 5 Απριλίου 2023.

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των δέκα χρόνων παρουσίας των διεθνούς κύρους φαρμακευτικών βραβείων Prix Galien στην Ελλάδα, πραγματοποιείται το Galien Innovation Forum στις 4 Απριλίου 2023, στο Divani Apollon Palace & Thalasso και η 6η Τελετή Απονομής στις 5 Απριλίου 2023, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Πέρα από το αμιγώς διαγωνιστικό μέρος της εκδήλωσης, όπου θα αναδειχθούν τα καλύτερα φαρμακευτικά και ιατροτεχνολογικά προϊόντα της δεκαετίας 2013-2022 και τις υποψηφιότητες για το 2023, στην τελετή απονομής θα πραγματοποιηθούν και οι ακόλουθες τιμητικές βραβεύσεις:

• Ανθρωπιστικό Βραβείο «Pro Bono Humanum» - Αθανάσιος Μαρτίνος, μέγας Έλληνας ευεργέτης, για τη σημαντική συνεισφορά του στο χώρο της Υγείας, (tbc)

• «Διαπρεπής Έλληνας Ηγέτης της Παγκόσμιας Φαρμακοβιομηχανίας» - Dr. George Skangos, CEO Vir Biotechnology Inc.

• Ερευνητικό Βραβείο «Galien Scientific Research Award» - Χρήστος Κυρατσούς, Senior Vice President of Research, Regeneron Pharmaceuticals Inc.

• Βραβείο Συλλόγων Ασθενών «Patient Initiative Award» - Ένωση Ασθενών Ελλάδας

• Τιμητική Διάκριση «Τιμώμενη Εταιρία Ψηφιακής Καινοτομίας» στην Pfizer Hellas για το Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη

• Τιμητική Διάκριση «Pharma For Society» στην Servier Hellas για το πρόγραμμα [email protected]

• Τιμητική Διάκριση «Τιμώμενη Εταιρία Φαρμακευτικής Καινοτομίας» στον Όμιλο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, με πρόεδρο και CEO την κα Ιουλία Τσέτη, για την ανάπτυξη και τη συμβολή της στην ελληνική οικονομία

Στην εκδήλωση θα παρευρεθούν σημαντικοί εκπρόσωποι της Πολιτείας, Υπουργοί, Πρέσβεις, επιστήμονες κύρους, διαπρεπείς ερευνητές, στελέχη της φαρμακοβιομηχανίας, εκπρόσωποι των συλλόγων ασθενών και δημοσιογράφοι υγείας.

GALIEN Innovation Forum

Το Galien Innovation Forum θα έχει ως θέμα: «Ελλάδα 2023, συζητώντας για την έρευνα και τις επενδύσεις στο χώρο της υγείας».

Πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής του Galien Forum θα είναι ο κ. Βασίλης Κοντοζαμάνης και θα χωρίζεται σε τρεις θεματικές ενότητες ως εξής:

1. Υπηρεσίες – Συστήματα υγείας – Νέες τεχνολογίες και Digital Health

2. Έρευνα & Καινοτομία και Επενδύσεις

3. Ασθενείς & Ποιότητα ζωής

Τα παραπάνω θέματα θα αναπτύξουν 16 ομιλητές, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα.