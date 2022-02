Κάπνισμα: Διακοπή ο «χρυσός» κανόνας – Πώς μπορείτε να μειώσετε τη βλάβη

Είναι γνωστό ότι ο καλύτερος τρόπος για να αποφύγει κάποιος τις αρνητικές συνέπειες του καπνίσματος στην υγεία του είναι να μην το ξεκινήσει καθόλου.

Για κάποιον που ήδη καπνίζει, η διακοπή του καπνίσματος είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να κάνει για να μειώσει τον κίνδυνο. Αν όμως δεν το διακόψει, τότε η μετάβαση σε ένα προϊόν που δεν περιλαμβάνει καύση αποτελεί καλύτερη επιλογή από τη συνέχιση του καπνίσματος.

Αυτό οφείλεται στο ότι η συντριπτική πλειονότητα των επιβλαβών χημικών ουσιών που υπάρχουν στον καπνό του τσιγάρου και συνδέονται με παθήσεις που σχετίζονται με το κάπνισμα παράγονται κατά την καύση.

Όταν κάποιος διακόψει το κάπνισμα, ο κίνδυνος ανάπτυξης των σχετιζόμενων με αυτό νοσημάτων και προβλημάτων υγείας δεν εξαφανίζεται εν μία νυκτί, αλλά μειώνεται με την πάροδο του χρόνου. Όσο περισσότερο διάστημα έχει υπάρξει κανείς καπνιστής και όσα περισσότερα τσιγάρα έχει καπνίσει σε αυτό το διάστημα, τόσο μεγαλύτεροι είναι οι κίνδυνοι. Για αυτό το λόγο είναι τόσο σημαντικό ένας καπνιστής να διακόψει το κάπνισμα το συντομότερο δυνατό.

Μετά τις πρώτες λίγες ημέρες διακοπής του καπνίσματος τσιγάρου, η έκθεση σε τοξικές ουσίες μειώνεται κατά πολύ και μέσα σε τρεις έως έξι μήνες μπορεί να παρατηρήσει μείωση στον βήχα και στη δυσκολία αναπνοής.

καλύτερη επιλογή για έναν καπνιστή είναι να διακόψει πλήρως το κάπνισμα, αλλά, δυστυχώς, δεν κάνουν όλοι οι καπνιστές αυτή την επιλογή. Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί προϊόντα εναλλακτικά του τσιγάρου για τα άτομα που συνεχίζουν να χρησιμοποιούν προϊόντα καπνού ή νικοτίνης. Η χρήση αυτών των προϊόντων είναι καλύτερη επιλογή από τη συνέχιση του καπνίσματος γιατί δεν καίνε τον καπνό. Τονίζεται ωστόσο ότι τα εναλλακτικά προϊόντα χωρίς καύση, αν και δυνητικά λιγότερο επιβλαβή, περιέχουν καπνό ή νικοτίνη και, επομένως, δεν είναι ακίνδυνα.

Μείωση του μονοξειδίου του άνθρακα στο αίμα

Το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) απελευθερώνεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της καύσης, όπως σε ένα τσιγάρο. Όταν ο καπνιστής «ρουφά» ένα τσιγάρο, το CO εισέρχεται στο σώμα και τα ερυθρά αιμοσφαίρια που κανονικά μεταφέρουν οξυγόνο αρχίζουν να μεταφέρουν CO. Αυτό μειώνει την ποσότητα του οξυγόνου που παρέχεται σε ολόκληρο το σώμα.

Το CO παράγεται επίσης με φυσικό τρόπο στο σώμα όταν η αιμοσφαιρίνη – η πρωτεΐνη των ερυθρών αιμοσφαιρίων η οποία μεταφέρει το οξυγόνο - διασπάται. Ωστόσο, η συνεχιζόμενη έκθεση σε χαμηλά επίπεδα CO (όπως συμβαίνει με τους καπνιστές) μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη ικανότητα για άσκηση, εξέλιξη αθηροσκλήρωσης και ανάπτυξη καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Λίγες ημέρες μετά τη μετάβαση από τα τσιγάρα σε ένα προϊόν θέρμανσης καπνού, το σώμα εκτίθεται σε χαμηλότερα επίπεδα CO. Το προϊόν αυτό παράγει κατά μέσον όρο 98% λιγότερο CO σε σύγκριση με τα τσιγάρα.

Στις κλινικές μελέτες της παρασκευάστριας εταιρείας (Philip Morris International) που πραγματοποίησαν οι Luedicke και συν. και οι Haziza και συν., οι συμμετέχοντες που μετέβησαν από τα τσιγάρα προϊόν αυτό, εμφάνισαν σημαντική μείωση του επιπέδου του CO στο αίμα μόλις 24 ώρες μετά την αλλαγή.

Η μείωση αυτή ήταν σχεδόν ίδια με τη μείωση που παρατηρείται στα άτομα που διακόπτουν το κάπνισμα.

Το συνολικό προφίλ του κινδύνου για την υγεία βελτιώνεται

Από την έως τώρα έρευνά της εταιρείας διαπιστώνεται πως το συνολικό προφίλ του κινδύνου για την υγεία ενός καπνιστή μπορεί να βελτιωθεί με τον χρόνο, μετά την πλήρη μετάβαση στο προϊόν θέρμανσης καπνού. ΟΜΩΣ η μετάβαση από το τσιγάρο σε ένα προϊόν χωρίς καύση δεν θα είναι ποτέ καλύτερη επιλογή για την υγεία από ότι η πλήρης διακοπή της χρήσης κάθε προϊόντος που περιέχει καπνό ή νικοτίνη.