Καρποφόρα συνεργασία InterMed & BeLive- Συμμαχίες που γεννούν Ζωή!

Η φαρμακοβομηχανία InterMed, έχει την χαρά να ανακοινώσει ότι με την υποστήριξη - δωρεά της προς τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση BE LIVE, γεννήθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2021 ένα υγιέστατο κοριτσάκι, το οποίο είναι το πρώτο παιδί της οικογένειας που πραγματοποίησε την εξωσωματική θεραπεία και η οποία διαμένει στο νησί Κέα (ή Τζιά).

Tην παρακολούθηση και την θεραπεία εξωσωματικής ανέλαβε ο γυναικολόγος αναπαραγωγής κύριος Βασίλης Κελλάρης, ενώ η εμβρυομεταφορά πραγματοποιήθηκε στις 14 Απριλίου 2021 στο μαιευτήριο Μητέρα.

Μέσα από την συνεργασία με την Οργάνωση και το Πρόγραμμα BE LIVE- των γιατρών Κελλάρη και Χηνιάδη- το οποίο στηρίζει υπογόνιμα ζευγάρια κάνοντας πράξη το όνειρό τους για δημιουργία οικογένειας, ο Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, εκφράζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, το αποτύπωμα της κοινωνικής του ευαισθησίας και προσφοράς.

Επίσης η InterMed, στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, κάλυψε πρόσφατα τα διατροφικά συμπληρώματα 30 υπογόνιμων ζευγαριών, για την προετοιμασία των κύκλων εξωσωματικής τους.

Στο μονοπάτι της Βιώσιμης Ανάπτυξης

Στον Όμιλο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, εκτός από τις φαρμακοβιομηχανίες UNI-PHARMA & InterMed, ανήκουν επίσης, η εμπορική εταιρεία στην Κύπρο Pharmabelle και η πρότυπη βιομηχανία εκχύλισης φαρμακευτικών φυτών UniHerbo.

Ο Όμιλος απασχολεί 570 εργαζομένους, ενώ οι UNI-PHARMA και InterMed, εξάγουν σε περισσότερες από 66 χώρες με τα brand name by UNI-PHARMA & by InterMed.

Οι Uni-pharma & InterMed, αποτελούν μέλη του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών- United Nations Global Compact- έχοντας ευθυγραμμίσει τις λειτουργίες τους με τις διακηρυγμένες Αρχές του, στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των συνθηκών εργασίας, του περιβάλλοντος, της καταπολέμησης της διαφθοράς, των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Κλιματικής Αλλαγής.

Η TELEIA φιλοσοφία του ΟΦΕΤ

Το σύνθημα TELEIA, αποτελεί το ακρωνύμιο της φιλοσοφίας του Ομίλου και αφορά στις εταιρικές ΑΞΙΕΣ, μεταφράζεται δε, ως εξής: Ομαδικότητα - Teamwork, Αδιαπραγμάτευτη Ηθική – Ethos, Διαρκή Μάθηση- Learning, Αριστεία-Excellence, Καινοτομία- Innovation και Υπευθυνότητα - Accountability.

Όπως αναφέρει η πρόεδρος και CEO του ΟΦΕΤ, φαρμακοποιός MSc, πρόεδρος του Global Compact Network Hellas και μέλος του ΔΣ του ΣΕΒ κυρία Ιουλία Τσέτη, «Βαδίζοντας σε μία εποχή γεμάτη προκλήσεις, η βιώσιμη ανάπτυξη, η αλληλεγγύη και η κοινωνική υπευθυνότητα, αποτελούν τα βασικά οχυρά μας. Η επόμενη ημέρα μετά από μία σοβαρή κρίση, δεν είναι πάντα εύκολη, αλλά αξίζει να προσπαθήσουμε γι’ αυτή. Δημιουργούμε προϊόντα με προστιθέμενη αξία για την κοινωνία, τη δημόσια υγεία και την οικονομία. Στόχος μας πάντα, είναι ο σεβασμός στον Άνθρωπο και στο περιβάλλον. Γι’ αυτό και το σύνθημά μας, ΟΦΕΤ- Αξία για τον Άνθρωπο Ευθύνη για την Κοινωνία, είναι περισσότερο από ποτέ επίκαιρο».