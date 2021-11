Η παραλλαγή Όμικρον, που πρώτα ανιχνεύτηκε στη Νότια Αφρική, έχει εντοπιστεί σε άλλες τουλάχιστον 12 χώρες. Η συντριπτική πλειοψηφία των κρουσμάτων είναι εισαγόμενα, από ταξιδιώτες που ήρθαν από αφρικανική χώρα και αλλού. Ακόμη κι έτσι, η εξάπλωση δείχνει τη δυσκολία περιορισμού των νέων παραλλαγών της Covid-19.

Το Ισραήλ, για παράδειγμα, είπε ότι το επιβεβαιωμένο κρούσμα που κατέφτασε από το Μαλάουι επιβιβάστηκε σε ένα λεωφορείο στο Τελ Αβίβ. Το πρώτο κρούσμα της Ιταλίας ταξίδεψε σε πολλά μέρη της χώρας πρωτού βγει θετικό. Οι ανά τον κόσμο ερευνητές κάνουν αγώνα για να «διαβάσουν» τις επιπτώσεις που έχει η νέα παραλλαγή και οι κυβερνήσεις έχουν απαγορεύσει τις πτήσεις από τη Νότια Αφρική και κοντινές χώρες εξαιτίας των ανησυχιών πως η Όμικρον ενδέχεται να διαπερνά τις άμυνες των εμβολίων ή να πυροδοτήσει νέα αύξηση των κρουσμάτων.

Οι χώρες στις οποίες έχει εμφανιστεί μέχρι στιγμής η Όμικρον είναι οι εξής:

Νότια Αφρική: Τα πρώτα δείγματα των PCR tests έδειξαν ότι το 90% των 1.100 νέων κρουσμάτων που καταγράφηκαν στα μέσα της εβδομάδας στην επαρχία που περιλαμβάνει το Γιοχάνεσμπουργκ προκλήθηκαν από τη νέα παραλλαγή.



Μποτσουάνα: Καταγράφηκαν τουλάχιστον 19 περιπτώσεις



Ην. Βασίλειο: Τουλάχιστον 3 επιβεβαιωμένα κρούσματα που συνδέονταν με ταξίδι στη Νότια Αφρική



Γερμανία: Δύο κρούσματα που έφτασαν στο αεροδρόμιο του Μονάχου από τη Νότια Αφρική



Ολλανδία: 13 κρούσματα εντοπίστηκαν μεταξύ ταξιδιωτών από τη Νότια Αφρική Thirteen cases detected among travelers from South Africa



Δανία: Δύο κρούσματα στις αφίξεις από τη Νότια Αφρική Two cases in arrivals from South Africa



Βέλγιο: 1 κρούσμα



Ισραήλ: 1 επιβεβαιωμένο κρούσμα και άλλα πιθανά, έως τις 27 Νοεμβρίου



Ιταλία: 1 κρούσμα που ταξίδεψε στη χώρα προτού βγει θετικό



Τσεχία: 1 κρούσμα, σύμφωνα με τοπικά μέσα



Χονγκ Κονγκ: Δύο περιπτώσεις σε ξενοδοχείο καραντίνας



Αυστραλία: Δύο κρούσματα στη Νέα Νότια Ουαλία. Και τα δύο είχαν ταξιδέψει από τη Νότια Αφρική



Καναδάς: Δύο κρούσματα που είχαν ταξιδέψει από τη Νιγηρία

Τα πιο δρακόντεια μέτρα έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής από το Ισραήλ: Η κυβέρνηση απαγόρευσε την είσοδο όλων των αλλοδαπών στη χώρα. Ο πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ είπε ότι η απαγόρευση, που θα πρέπει να εγκριθεί από την κυβέρνηση, θα ισχύσει για 14 ημέρες, ελπίζοντας πως στο διάστημα αυτό θα δοθούν περισσότερες διευκρινίσεις για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, ο Φουμίο Κισίντα, ανακοίνωσε ότι θα απαγορευθεί η είσοδος στη χώρα σε όλους τους ξένους επισκέπτες από αύριο Τρίτη 30ή Νοεμβρίου, προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος εξάπλωσης της παραλλαγής Όμικρον του νέου κορονοϊού.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επανέλαβε ότι προς το παρόν δεν είναι σαφές αν η Όμικρον είναι πιο μεταδοτική από άλλες παραλλαγές του SARS-CoV-2 ή αν προκαλεί σοβαρότερη ασθένεια.