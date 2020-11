Εκτός λίστας των «ασφαλών» ταξιδιωτικών διαδρόμων της βρετανικής κυβέρνησης τοποθετείται από το Σάββατο η Ελλάδα, με την εξαίρεση πέντε νησιών.

Όπως ανακοίνωσε ο Βρετανός υπουργός Μεταφορών, Γκραντ Σαπς, η καραντίνα δεν θα ισχύει μόνο για όσους έρχονται από την Κρήτη, τη Ρόδο, την Κω, την Κέρκυρα και τη Ζάκυνθο.

Travel Corridor Update:

BAHRAIN, CHILE, ICELAND, CAMBODIA, LAOS, UAE, QATAR and TURKS & CAICOS ISLANDS have been ADDED to the #TravelCorridor list. If you arrive from these countries after 4am on Saturday 14th November you will NOT need to self-isolate. pic.twitter.com/wjw1JvUU8Q