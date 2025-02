FedHATTA: «Άνοιγμα» των ελληνικών ταξιδιωτικών γραφείων στην αγορά του Ιράν

Ως προορισμός με πλούσια ιστορία και πολιτισμό, το Ιράν έχει συνδεθεί διαχρονικά με την ελληνική κληρονομιά, προσφέροντας μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.

Οι προοπτικές για περαιτέρω ενίσχυση των τουριστικών δεσμών μεταξύ Ελλάδας και Ιράν βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης που πραγματοποίησε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων & Τουρισμού (FedHATTA), Λύσανδρος Τσιλίδης με τον πρέσβη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, Malek Hossein Givzad, την Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου στα γραφεία της Ομοσπονδίας στην Αθήνα.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση σχετικά με τη διοργάνωση του τουριστικού φόρουμ «First Meeting of 100 Tourism Operators from Around the World in Isfahan», που διοργανώνεται από τις 19 έως τις 23 Φεβρουαρίου στο Ισφαχάν του Ιράν από το Εμπορικό, Βιομηχανικό, Εξορυκτικό και Τουριστικό Επιμελητήριο Ισφαχάν σε συνεργασία με πέντε κορυφαίους τουριστικούς οργανισμούς του Ιράν.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο πρέσβης του Ιράν ενημέρωσε τον κ. Τσιλίδη σχετικά με τις υποδομές των σημαντικότερων αξιοθέατων της χώρας, τονίζοντας ότι το Ιράν είναι έτοιμο να υποδεχτεί τους Έλληνες ταξιδιώτες με ανταγωνιστικά πακέτα και προγράμματα. Ως προορισμός με πλούσια ιστορία και πολιτισμό, το Ιράν έχει συνδεθεί διαχρονικά με την ελληνική κληρονομιά, προσφέροντας μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.

Ο κ. Τσιλίδης ανέφερε από την πλευρά του ότι καθώς τα ελληνικά τουριστικά γραφεία αναζητούν ενδιαφέροντα ταξιδιωτικά πακέτα, είναι βέβαιο ότι θα μπορέσουν να τα εντοπίσουν και ανάμεσα σε αυτά που προτείνει το Ιράν ως τουριστικός προορισμός, εξαπλώνοντας αυτή την πληροφορία στους Έλληνες ταξιδιώτες που αναζητούν εμπειρίες στο εξωτερικό. Αλλά και από την πλευρά των Ιρανών ταξιδιωτών προς την χώρα μας, είναι η κατάλληλη στιγμή να επαναπροσδιορίσουμε αυτή την σημαντική τουριστική αγορά που κάποτε αποτελούσε σημείο αναφοράς για τον ελληνικό τουρισμό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ