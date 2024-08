Οι κολοσσοί της ξενοδοχίας επενδύουν σε... διαμερίσματα με υπηρεσίες

Η ανάπτυξη των διαμερισμάτων με υπηρεσίες, οι κινήσεις των μεγάλων παικτών και οι προοπτικές για τη συνέχεια.

Ένα νέο trend κάνει όλο και πιο αισθητή την εμφάνισή του στο χώρο της ξενοδοχίας με πολυάριθμους μεγάλους παίκτες να επενδύουν σε αυτό καθώς διαπιστώνουν στροφή της αγοράς και κατ’ επέκταση μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης. Ο λόγος για τα λεγόμενα Service Apartments - διαμερίσματα με υπηρεσίες σε ελεύθερη μετάφραση – τα οποία παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση χάρη και στην άνοδο του bleisure travel αλλά και στην αύξηση των ψηφιακών νομάδων.

Τα επώνυμα brand με serviced apartments

Μέχρι σήμερα Marriott, Hilton, Intercontinental, Accor ανήκουν στους μεγάλους παίκτες που επενδύουν στον συγκεκριμένο τύπο καταλυμάτων με ξεχωριστά brand.

Για την ακρίβεια η Marriott, με τα brand Marriott Executive Apartments and Residence Inns, διαθέτει σήμερα 31 ακίνητα σε όλη την Ευρώπη, αυξάνοντας τον αριθμό του εν λόγω κατά 25% χαρτοφυλακίου της μέσα σε μια πενταετία.

Την πρώτη τέτοια μονάδα στο Δουβλίνο σχεδιάζει να ανοίξει και η Hilton, ο ξενοδοχειακός κολοσσός που έχει στο χαρτοφυλάκιό του 670 ξενοδοχεία ανά τον κόσμο και το brand των serviced apartments της γνωρίζει ήδη ιδιαίτερη δημοφιλία σε Καναδά, ΗΠΑ και Κίνα. Τα πρώτα services apartments της Ευρώπης θα ανοίξουν το 2025 υπό το brand Home2 Suites.

Σε ισχυρό παίκτη της συγκεκριμένης αγοράς αναμένεται να εξελιχθεί η Accor η οποία υπό τα brand Adagio, Mövenpick Living, Novotel Living, και SLS Residences, αναμένεται να λειτουργήσει 2.300 τέτοιου τύπου δωμάτια τα επόμενα 3,5 χρόνια.

Τέλος και η Intercontinental Hotels Group (IHG) με το brand Staybridge Suites έχει ένα πορτφόλιο από δέκα ακίνητα στην Ευρώπη και 324 παγκοσμίως. Πρόσφατα δε παρουσίασε τα σχέδια της για την συνέχεια επισημαίνοντας ότι σχεδιάζει να επεκταθεί μέχρι το τέλος του έτους στη Μάλαγα, το 2026 στην Αμβέρσα και τη Βουδαπέστη και το 2027 στο Μπέλφαστ.

Ανάπτυξη με ταχείς ρυθμούς.

Αύξηση πληρότητας και μέσης τιμής

Τα παραπάνω αναφέρει έρευνα της HVS η οποία σημειώνε ότι η ανάπτυξη των serviced apartments είναι μεγάλη. Όπως επισημαίνει μετά από ανάλυση των επιδόσεων περίπου 9.000 διαμερισμάτων με υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη παρατηρήθηκε ότι η πληρότητα αυξήθηκε κατά 2% φτάνοντας στο 78%, μεταξύ 2022 και 2023, ενώ 13% αύξηση σημείωσε η μέση τιμή (162 ευρώ). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του εσόδου ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR) κατά 15%- έφτασε τα 126 ευρώ το 2023. Για να γίνουν κατανοητές οι επιδόσεις αρκεί να αναφέρουμε ότι κατά την ίδια περίοδο, οι επιδόσεις των ξενοδοχείων στην Ευρώπη παρουσίασαν ισχυρότερη αύξηση της πληρότητας αλλά ελαφρώς χαμηλότερη αύξηση της μέσης τιμής, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του RevPAR οριακά υψηλότερα από εκείνη των serviced apartments.

Η εν λόγω συνθήκη οδηγεί αφενός στην ανάπτυξη των υφιστάμενων εμπορικών σημάτων και αφετέρου στη δημιουργία νέων, όπως το The July και το The Other House.

Οι εκτιμήσεις για την συνέχεια

Οι εκτιμήσεις για την συνέχεια κάνουν λόγο για πάνω από 12.600 τέτοιου τύπου «δωμάτια» που αναμένεται να ανοίξουν μέσα στην επόμενη τετραετία. Από αυτά, το 33% των μονάδων (περίπου 4.100) πρόκειται να ανοίξουν το δεύτερο εξάμηνο του 2024, το 45% το 2025, το 12% το 2026 και το 10% το 2027. Το μέγεθος των προγραμματισμένων έργων κυμαίνεται από 7 έως 370 μονάδες, με μέσο όρο τις 98 μονάδες.

Σύμφωνα με την HVS Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο κρατούν τα ηνία, με το 27% και το 17% των μονάδων του συνολικού προγραμματισμού, να αναμένεται να ανοίξει εκεί. Στην περίπτωση της Αγγλίας, η πόλη με τα περισσότερα επώνυμα serviced apartments είναι το Λονδίνο. Συνθήκη που αναμένεται να συνεχιστεί με 27% του pipeline της χώρας να αναμένεται να ανοίξει εκεί. Ακολουθεί το Μπέλφαστ όπου αναμένεται να ανοίξει περίπου το 16% τέτοιου τύπου καταλυμάτων, και η Γλασκώβη και το Κέιμπριτζ, όπου θα κατευθυνθεί το 12% και 10% αντίστοιχα. Στην περίπτωση της Γερμανίας, η Φρανκφούρτη κατέχει την πρώτη θέση με περίπου 19% των serviced appartments της χώρας, ακολουθούμενη από τη Στουτγάρδη με 12%. Αυτές οι δύο πόλεις προηγούνται της πρωτεύουσας, του Βερολίνου, η οποία αναμένεται να υποδεχθεί μόνο το 9% περίπου του αγωγού της χώρας τα επόμενα χρόνια.

Στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Αθήνα, η HVS «εντοπίζει» δυο εταιρείες με επενδυτικά σχέδια. Η limehome που σχεδιάζει να λειτουργήσει μέχρι το 2025, περί τις 15 μονάδες και η Zoia, που ετοιμάζει 83 μονάδες μέχρι το τέλος του επόμενου χρόνου.