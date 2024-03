Επενδυτικό «κρεσέντο» φέρνουν τα ρεκόρ του τουρισμού στην Κρήτη

Οι μονάδες που ανοίγουν τις πύλες τους φέτος, οι νέες αφίξεις του 2025 και οι εταιρείες που βολιδοσκοπούν το νησί.

Στο «μάτι» του επενδυτικού κυκλώνα που βιώνει ο ξενοδοχειακός κλάδος της χώρας φαίνεται να βρίσκεται το τελευταίο διάστημα η Κρήτη χάρη στον γεωμορφολογικό της πλούτο και στις δυνατότητες της να στηρίξει 12μηνο τουρισμό εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες. Την τάση, φαίνεται να ενισχύουν και τα μεγάλα έργα υποδομών που δρομολογούνται στο νησί, όπως το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, η αναβάθμιση του Αεροδρομίου Χανίων που έχει περάσει στη Fraport αλλά και το πλάνο για την κατασκευή του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, προσελκύοντας μεγάλα ονόματα να τοποθετηθούν στο νησί.

Ήδη εγχώριες αλλά και διεθνείς αλυσίδες με ευρύ αποτύπωμα στον τουριστικό και ξενοδοχειακό κλάδο βολιδοσκοπούν το νησί ποντάροντας στις προοπτικές ανάπτυξης του προορισμού, ενώ πολλές τοπικές αλυσίδες διακρίνονται, προσθέτοντας πόντους ικανοποίησης στο τουριστικό προϊόν της χώρας. Ενδεικτικά να αναφέρουμε την πρόσφατη βράβευση των ξενοδοχείων του Ομίλου Γελασάκη στα Χανιά στα σημαντικότερα διεθνή βραβεία της τουριστικής βιομηχανίας. Οι μονάδες του κρητικού επιχειρηματία - το νέο 5* ξενοδοχείο The Chania Hotel στα Χανιά και το 5* ξενοδοχείο La Mer Resort & Spa - διακρίθηκαν για το υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών τους στον κλάδο της ελληνικής φιλοξενίας κατά την διάρκεια της μεγάλης έκθεσης τουρισμού του Βερολίνου ITB 2024 λαμβάνοντας το βραβείο Greece’s Leading City Hotel 2024 και το βραβείο Greece’s Leading Resort 2024.

Οι ανακοινωθείσες επενδύσεις των περιλαμβάνουν μέχρι σήμερα ονόματα όπως η Domes Resorts, η Phaea Hotels & Resorts της Οικογένειας Σμπώκου, η Grecotel, ο Όμιλος Καράτζη, ο Όμιλος Βασιλάκη με το νέο ξενοδοχείο στο Μαράθι Χανίων, ο Όμιλος Παπαδάκη, Μαθιουλάκη, Βανταράκη αλλά και τα funds Ikos/Sani, HIG, όπως και το σχήμα της Hines, της Henderson Park και του ομίλου Y&T Daskalantonakis Knossian Group, που ήδη “τρέχει” ξενοδοχεία στην Αμμουδάρα, τη Σητεία, και στην Αγία Πελαγία και ανοίγει το πρώτο Intercontinental στον Άγιο Νικόλαο.

Οι μονάδες που ανοίγουν τις πύλες τους φέτος

Μέρος από τις προαναφερθείσες επενδύσεις αναμένεται να ολοκληρωθεί την τρέχουσα χρονιά, χαρίζοντας πολλαπλά αστέρια στον προορισμό. Σε αυτές περιλαμβάνονται για παράδειγμα το InterContinental Resort Crete, στον Άγιο Νικόλαο, που θα λειτουργήσει σε πρώτη φάση στις αρχές Ιουνίου. Η μονάδα έχει αναπτυχθεί εκεί που άλλοτε ήταν τα εμβληματικά ξενοδοχεία Ερμής και Coral μετά και τη συνεργασία μεταξύ της Hines, της Henderson Park και του ομίλου Y&T Daskalantonakis Knossian Group. Στην εν λόγω περιοχή προχωρούν και οι επενδύσεις αναβάθμισης του ιστορικού Minos Beach Art Hotel της Τζίνας Μαμιδάκη αλλά και τoυ μοναδικής αρχιτεκτονικής και πολυβραβευμένο διεθνώς St Nicolas Bay.

Στην ελληνική τουριστική αγορά μέσω της Κρήτης κάνει ποδαρικό και η διεθνής ξενοδοχειακή αλυσίδα η Rosewood Hotels & Resorts εντάσσοντας στο δίκτυο της το Blue Palace, στην Ελούντα της Κρήτης το οποίο ανήκει στην ελληνική εταιρεία Phāea (Golf Residences S.A.) της οικογένειας Σμπώκου. Η τελευταία μάλιστα φέρεται να προχωρά και σε πρόσθετες επενδύσεις στην Μήλο, εξαγοράζοντας σημαντική έκταση στη βορειοδυτική πλευρά του νησιού.

Το τρέχον έτος αναμένεται να ανοίξει τις πύλες του και το Elios Hill της MK Hotel Collection της Μαρίτας Καράτζη, στην Χερσόνησο. Πρόκειται για ένα ξενοδοχείο δυναμικότητας 275 δωματίων το οποίο θα πραγματοποιηθεί μέσω επένδυσης ύψους 42,5 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα οι μεγάλοι παίκτες του νησιού, προχωρούν σε επενδύσεις για να αναβαθμίσουν τις υφιστάμενες μονάδες τους, όπως ο Όμιλος Mitsis Hotels Group που αναβαθμίζει σε 5στερο το «Bali Paradise» αλλά και η Grecotel η οποία προχωρά στη δημιουργία ενός γοητευτικού παραθαλάσσιου τουριστικού χωριού στο TUI Kids Club Grecotel Marine Palace & Aqua Park στην Κρήτη.

Μέσω της Κρήτης η Marriott φέρνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα και ένα ακόμη brand, το «Tribute Portfolio», στο Alai Beach Resort στην περιοχή της Σταλίδας, το οποίο βρίσκεται αυτή την περίοδο σε πλήρη ανακαίνιση. Το Αlai Beach Resort, a Tribute Portfolio Resort in Crete θα είναι και το πρώτο beach resort για τη συγκεκριμένη αλυσίδα του αμερικανικού ομίλου στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και είναι υπό τη διαχείριση των Vasia Hotels & Resorts.

Νέες αφίξεις και το 2025

Το υπάρχον ξενοδοχειακό μείγμα μάλιστα αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω τα επόμενα χρόνια καθώς πολλές ανακοινωθείσες επενδύσεις θα ολοκληρωθούν. Σε αυτές εντάσσεται για παράδειγμα το νέο εγχείρημα της Marriott International η οποία σε συνεργασία με την SWOT Hospitality και τη Βασιλάκης Α.Ε. θα λειτουργήσουν το πρώτο JW Marriott στη μεγαλόνησο. Το JW Marriott Crete Resort & Spa, που αναμένεται να ανοίξει το 2025 στο Μαράθι Χανίων, θα εκτείνεται σε 100 στρέμματα με το ξενοδοχείο να αποτελείται από 160 πολυτελή δωμάτια, με όλες τις σουίτες και τις βίλες να διαθέτουν ιδιωτική πισίνα ή τζακούζι.

Επίσης το 2025 αναμένεται να είναι έτοιμο και το νέο πρότζεκτ του ομίλου Sani/Ikos.Το Sani/Kissamos στη Δυτική Κρήτη για το οποίο οι εργασίες έχουν ξεκινήσει. Το νέο πεντάστερο θα ανοίξει την αγορά του luxury tourism σε μια περιοχή με μεγάλη δημοφιλία αλλά με διαφορετικό μέχρι σήμερα προφίλ. Να θυμίσουμε ότι το Ikos Kissamos Resort θα είναι ένα θέρετρο με 414 δωμάτια, μπανγκαλόου και βίλες, που θα απλώνονται σε πάνω από 200 στρέμματα και σε 600 μέτρα παραλίας. Η επένδυση ύψους 125 εκατ. ευρώ στην Κίσσαμο Χανίων υπολογίζεται να είναι έτοιμη να υποδεχτεί επισκέπτες το επόμενο έτος.

Το 2026 δε θα ανοίξει στη Νέα Χώρα, δυτικά της Παλιάς Πόλης, και το Imperial Flair Chania Old Town, Curio Collection by Hilton, το οποίο θα είναι αποτέλεσμα μιας συμφωνίας δικαιόχρησης της Τσιλεδάκης Α.Ε. με την Hilton. To ξενοδοχείο θα διαθέτει 85 δωμάτια, το καθένα με ιδιωτική πισίνα. Σημειωτέον ότι η εταιρεία στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την Hilton λειτουργεί ήδη από το τέλος της προηγούμενης χρονιάς και το Chania Flair Boutique Hotel, Tapestry Collection by Hilton, σηματοδοτώντας το ντεμπούτο του brand Tapestry Collection by Hilton στην Ελλάδα.

Οι συμφωνίες που κυοφορούνται

Σύμφωνα, μάλιστα, με πληροφορίες το επενδυτικό ενδιαφέρον παραμένει ακμαίο. Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι η αλυσίδα Sani/Ikos, η οποία μετά την στρατηγική σημασία της με την GIC έχει πρόσθετους διαθέσιμους πόρους και ένα φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο ύψους 900 εκατ. ευρώ, εξετάζει την επαύξηση των εκτάσεων στην υφιστάμενη περιοχή ενώ βολιδοσκοπεί και άλλα σημεία του νησιού, με την ελπίδα να λυθούν τα υφιστάμενα ζητήματα υποδομών.

Σε εξέλιξη βρίσκεται και το πλάνο της EMERALD του Κυπριακού Ομίλου Φωτιάδη στην Τριόπετρα ενώ διεργασίες πραγματοποιούνται και για τις μεγάλες εκτάσεις σε Φαλάσαρνα και Ελαφονήσι στη Δυτική Κρήτη, που πλέον ελέγχονται από τον Όμιλο Τσατσαρωνάκη.

Έντονο είναι το ενδιαφέρον και για το τρίτο ξενοδοχείο του Ομίλου Aldemar της οικογένειας Αγγελοπούλου στη Χερσόνησο, το Knossos. Μετά το Aldemar Royal Mare, 5 αστέρων και το Aldemar Cretan Village, 4 αστέρων, που πέρασαν στον Όμιλο Mitsis Hotels Group, το Knossos εξετάζει το ενδεχόμενο αλλαγής «σκυτάλης» με τις συζητήσεις να πραγματοποιούνται προς ώρας με μεγάλο ξενοδοχειακό Όμιλο της Κρήτης.

Το βλέμμα της σε νέες μονάδες στρέφει και το επενδυτικό σχήμα της HIG Capital, μετά την εξαγορά του 4 αστέρων ξενοδοχείου Aldiana Club Kreta στον Άγιο Νικόλαο. Οι συζητήσεις αφορούν επένδυση σε διαφορετικό νομό.

Τέλος επενδύει στην Κρήτη και η νεοϊδρυθείσα ξενοδοχειακή εταιρεία The G Hotel Collection με την απόκτηση του Serita Beach Hotel παράλληλα με την αγορά του Roda Beach Resort & Spa στην Κέρκυρα.