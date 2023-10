Υψηλές διακρίσεις για το THE DOLLI του ομίλου Grecotel από το Condé Nast Traveler

Κατακτά την πρώτη θέση στην κατηγορία Best Hotels in Athens και ψηφίζεται ως το ν.2 στην κατηγορία Best Ηotels in Greece στα Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards 2023.

To ΤΗΕ DOLLI, το εμβληματικό ξενοδοχείο στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας του κορυφαίου ξενοδοχειακού ομίλου Grecotel, κατακτά στους εννιά πρώτους μήνες της λειτουργίας του εξαιρετικές διακρίσεις από το ταξιδιωτικό περιοδικό Condé Nast Traveler. Οι αναγνώστες του το ανέδειξαν ως ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία της Ευρώπης και το τοποθετούν στην κορυφή των καλύτερων ξενοδοχείων στην Ελλάδα, αναγνωρίζοντας τη μοναδική του αισθητική ταυτότητα και την ποιότητα φιλοξενίας που προσφέρει.

Οι συντάκτες του Condé Nast Traveler επέλεξαν το ΤΗΕ DOLLI ως το ν.1 καλύτερο ξενοδοχείο στην Αθήνα, συγκαταλέγοντας το σε μια εκλεκτή λίστα ξενοδοχείων παγκοσμίως και καθιστώντας το ως ένα επιδραστικό διεθνές σημείο αναφοράς.

Με σήμα κατατεθέν την ομορφότερη θέα στην Αθήνα, το ΤΗΕ DOLLI αγκαλιάζει ανεμπόδιστα τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και ατενίζει σε απόσταση αναπνοής την Πλάκα και τα σημαντικότερα ιστορικά μνημεία. Ο όμιλος Grecotel επένδυσε στο λαμπρό διατηρητέο Μέγαρο Καλλιμασιώτη του 1925, έργο του σπουδαίου αρχιτέκτονα Ανδρέα Κριεζή που έχει σχεδιάσει και το κτίριο της Βουλής των Ελλήνων, δίνοντάς του μια νέα ζωή με τις προδιαγραφές των πιο σημαντικών ξενοδοχείων στον κόσμο. 46 δωμάτια που μετατρέπονται συνδυαστικά σε ανεξάρτητα pied à terre και διαμερίσματα, λουσμένα στο Αθηναϊκό φως, περικλείουν τη ζωντανή ενέργεια, την ασύγκριτη ιστορία, το συναίσθημα και το πνεύμα της πόλης.

Το όραμα του ομίλου Grecotel ήταν ο σεβασμός στον ιστορικό χαρακτήρα του κτιρίου, η διατήρηση πολύτιμων διακοσμητικών στοιχείων του παρελθόντος αλλά και ο σύγχρονος σχεδιασμός του με κοσμοπολίτικο χαρακτήρα και μια μαγνητική αύρα. Σε κάθε χώρο του ξενοδοχείου, από το αριστοτεχνικό lobby με ύψος 10 μέτρων, το επιβλητικό Library και το αισθαντικό Bar Secret, μέχρι το Dolli’s, το rooftop restaurant που συνδυάζει την ακαταμάχητη θέα με τις εστέτ γεύσεις και την εντυπωσιακή πισίνα που μοιάζει να αιωρείται πάνω από την Πλάκα, ο επισκέπτης του THE DOLLI συναντά και ανακαλύπτει μια μοναδική σύνθεση σπάνιων έργων τέχνης και αυθεντικών, συλλεκτικών αντικειμένων design, και βιώνει τη μοναδική εμπειρία ενός ‘Hotel to Live’ όπως είναι η υπογραφή του.

Το THE DOLLI συνδέει περήφανα το παρελθόν και το μέλλον, εμπνέει δημιουργικά με την αισθητική του, γοητεύει με την ουσιαστική του πολυτέλεια. Κατάφερε από τους πρώτους μήνες λειτουργίας του να ορίσει μια νέα κουλτούρα στο φάσμα του hoteling που αναγνωρίζεται διεθνώς και αφήνει το δικό του αυθεντικό αποτύπωμα στο luxury travel industry, έχοντας την υπογραφή και παρακαταθήκη φιλοξενίας του ομίλου Grecotel.