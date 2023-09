Στην τρίτη φάση της ανάπτυξης του περνά πλέον το Costa Navarino μετά και τα φετινά εγκαίνια του Mandarin Oriental και της Navarino Agora και του λανσαρίσματος της νέας γειτονιάς Valley Greens, η οποία περιλαμβάνει ετοιμοπαράδοτες βίλες με το «κλειδί στο χέρι».

Το τουριστικό αποτύπωμά του στην περιοχή της Μεσσηνίας αλλά και ευρύτερα της Ελλάδας αυξάνει φέτος το Costa Navarino, με τις πληρότητες στο άρτι αφιχθέν Mandarin Oriental να κινούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα και με την Navarino Agora να μυεί στους αμέτρητους επισκέπτες, διαμένοντες και μη του συγκροτήματος, στην φιλοσοφία της πολυτέλειας. Την ίδια στιγμή μάλιστα το όραμα του Καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου, το οποίο περιλαμβάνει πλέον ολοκληρωμένες επενδύσεις συνολικού ύψους 850 εκατ. ευρώ, περνά στην τρίτη φάση της ανάπτυξής του, η οποία θα εμπεριέχει νέες επιλογές διαμονής και νέες εμπειρίες.

Υψηλή ζήτηση και πληρότητες σε παλιές και νέες «γειτονιές»

Η σεζόν του 2023, η οποία έχει κερδίσει το στοίχημα της επέκτασης με την έγκαιρη έναρξή της στα τέλη Φεβρουαρίου και την ολοκλήρωσή της στα τέλη Νοεμβρίου για ένα τμήμα του συγκροτήματος, έχει ήδη κερδηθεί. Σύμφωνα με στελέχη της επιχείρησης οι κρατήσεις κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με πέρυσι ενώ πλησιάζουν το 100% της διαθέσιμης δυναμικότητας, ακόμα και στην περίπτωση του νέου Mandarin Oriental, της γνωστής ασιατικής αλυσίδας που έκανε πολύ πρόσφατα το ντεμπούτο της στη χώρα μέσω του Costa Navarino. Το ξενοδοχείο, το οποίο θα παραμείνει ανοικτό έως τα τέλη Οκτωβρίου, υποδέχεται φέτος Βρετανούς, Γερμανούς, Ελβετούς- αλλά και επισκέπτες από ΗΠΑ και Ελλάδα, οι οποίοι αυξάνουν τα μερίδιά τους. Αντίστοιχο μείγμα επισκεπτών υποδέχονται και οι άλλες επιλογές διαμονής του συγκροτήματος, έχοντας επιτύχει να καλύψουν το κενό της γερμανικής και βρετανικής τουριστικής αγοράς, που παρατηρείται ευρύτερα στην χώρα, με επισκέπτες από άλλες χώρες, όπως αυτή των ΗΠΑ, του Ισραήλ και της Γαλλίας.

Υψηλή επισκεψιμότητα παρατηρείται και στην Navarino Agora, η οποία έκανε πρεμιέρα την 1η Ιουλίου, προσφέροντας τόσο στους πελάτες του Costa Navarino όσο και στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής έναν διαδραστικό, πολυπολιτισμικό χώρο, ανοικτό σε όλους όσοι ζουν ή επισκέπτονται την ευρύτερη περιοχή.

Θετικό πρόσημο καταγράφεται δε και στις πωλήσεις κατοικιών, μετά και την επίσπευση του λανσαρίσματος της νέας γειτονιάς Valley Greens, η οποία περιλαμβάνει ετοιμοπαράδοτες βίλες με το «κλειδί στο χέρι».

Οι νέες προσθήκες του 2023

Να θυμίσουμε ότι η φετινή ανάπτυξη του συγκροτήματος εστίασε στην περιοχή Navarino Bay, ένα φυσικό τοπίο 1.400 στρεμμάτων, με θέα στον ιστορικό κόλπο του Ναβαρίνου, μέσα από ένα επενδυτικό πλάνο ύψους 250 εκατ. ευρώ (2 νέα ξενοδοχεία (Mandarin Oriental, Costa Navarino και W Costa Navarino που άνοιξε πέρυσι, 2 νέα γήπεδα γκολφ στο Navarino Hills και Navarino Agora).

Στο Navarino Bay άνοιξε τις πύλες του στις 15 Αυγούστου, το Mandarin Oriental, Costa Navarino, το οποίο περιλαμβάνει 99 σουίτες και βίλες, μεταξύ των οποίων 48 υπόσκαφες με ιδιωτική πισίνα. Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός από τα γραφεία Tombazis & Associates Architects και K-Studio, ακολουθεί τις αρχές βιώσιμης ανάπτυξης της Costa Navarino και συνδυάζει αρμονικά τις φυτεμένες στέγες -πλήρως εναρμονισμένες με τη φυσική τοπογραφία της περιοχής- με τη χρήση τοπικών υλικών. To νέο resort διαθέτει πέντε εστιατόρια και μπαρ, μεταξύ των οποίων το Oliviera Restaurant, με έμφαση στη σύγχρονη ελληνική κουζίνα που εμπνέεται από την τοπική κουλτούρα. Tο Tahir Restaurant επικεντρώνεται στη λεβαντίνικη κουζίνα αλλά και το Pizza Sapienza by Daniele Cason προβάλει την αυθεντική ιταλική εμπειρία. Το The Spa στο Mandarin Oriental, Costa Navarino, είναι εμπνευσμένο από τις ανατολίτικες παραδόσεις του Ομίλου και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χαλαρωτικών και αναζωογονητικών ολιστικών θεραπειών.

Παράλληλα αναπτύχθηκε και η Navarino Agora, η πρώτη νέα προσθήκη της φετινής σεζόν, με στόχο να προσφέρει στους επισκέπτες έναν μικρόκοσμο εμπειριών, μέσα από τα 20 και πλέον καταστήματα που περιλαμβάνει. Οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν από ένα ευρύ μείγμα γαστρονομικών επιλογών - όπως το Guacana, στην καρδιά της Navarino Agora, όπου προσφέρει ένα αρμονικό μείγμα σύγχρονης περουβιανής κουζίνας - έως θερινό σινεμά, εμπειρίες VR και πολιτιστικές δράσεις που περιλαμβάνουν μουσικές και χορευτικές παραστάσεις, εκθέσεις τέχνης και βιβλίου, bazaar αντικών και πολλά ακόμα. Τον Σεπτέμβριο δε, μπορούν να περιηγηθούν και στην έκθεση “Young Artists” η οποία περιλαμβάνει 60 έργα ζωγραφικής, χαρακτικής, γλυπτικής και φωτογραφίας αποφοίτων και φοιτητών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

Ξεκινά η 3η φάση ανάπτυξης του Costa Navarino

Το όραμα ωστόσο για την δημιουργία μιας ολοκληρωμένης και πολυτελούς πρότασης διαμονής - τουριστικής και οικιστικής - δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Η επόμενη φάση, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα, αφορά στην περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής Navarino Hills με επιπλέον τουριστικές υποδομές που ενισχύουν τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού αλλά και την νέα γειτονιά Navarino Blue, στην περιοχή του Ριζόμυλου, η οποία βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το Διεθνές Αεροδρόμιο Καλαμάτας. Στόχος είναι να αναπτυχθούν και εκεί θεματικά ξενοδοχειακά συγκροτήματα που θα προσφέρουν πληθώρα αθλητικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων υψηλής ποιότητας. Και φυσικά την ολοκλήρωση των βιλών στις τέσσερις διαφορετικές γειτονιές που έχουν αναπτυχθεί εντός του συγκροτήματος.

Να θυμίσουμε ότι στην Costa Navarino υπάρχουν 4 διαφορετικές περιοχές: Sea Dunes, Olive Grove, Rolling Greens, Valley Greens και στις οποίες είναι διαθέσιμοι 3 τύποι κατοικιών: «off-plan» (από τα σχέδια), «turn key» (με το κλειδί στο χέρι) και branded διαμερίσματα. Tο εύρος τιμών (σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα) κυμαίνεται από €3.750.000 για τις “custom” κατοικίες, από €1.400.000 για τις «turn key» κατοικίες και από €770.000 για τα branded διαμερίσματα.

Οι βίλες στη γειτονιά Rolling Greens πωλήθηκαν μέσα σε έναν χρόνο από το λανσάρισμά τους, με τη ζήτηση να ξεπερνά την προσφορά, ενώ μέσα στο 2023 παραδίδονται οι πρώτες κατοικίες. Σε συνέχεια της αυξανόμενης ζήτησης, επισπεύσθηκε το λανσάρισμα της νέας

γειτονιάς Valley Greens με turn-key villas, μέσα στο καλοκαίρι. H ανταπόκριση χαρακτηρίζεται από τους επιτελής της εταιρείας πολύ θετική, δεδομένου ότι οι ιδιοκτήτες των κατοικιών επωφελούνται και από μια σειρά ολοκληρωμένων υπηρεσιών διαχείρισης (property και facility management), και ενοικίασης, καθώς και προνομιακή πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της Costa Navarino.

Σημειωτέον ότι συνολικά οι άμεσες επενδύσεις έως σήμερα στο συγκρότημα αγγίζουν τα 850 εκατ. ευρώ, ενώ μαζί με τις επενδύσεις τρίτων στο real estate ξεπερνούν τα 1,25 δισ. ευρώ. Οι συνολικές επενδύσεις (άμεσες και έμμεσες) αναμένεται να φτάσουν μελλοντικά τα 2,5 δισ. ευρώ με την ολοκλήρωση όλων των περιοχών, δεδομένου ότι το Costa Navarino αναπτύσσεται σε ξεχωριστές περιοχές, που είναι συμπληρωματικές μεταξύ τους.