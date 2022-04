Κέρκυρα: Το Grande Mare Corfu στις Μπενίτσες, έτοιμο να αλλάξει χέρια μέσω πλειστηριασμού

Η αρχική τιμή για το ξενοδοχείο με συνολική επιφάνεια 3.777 τ.μ. και δυναμικότητας 96 δωματίων, είναι στα 7,24 εκατ. ευρώ,

Μετά το Corfu Senses Resort, που άλλαξε χέρια μέσω πλειστηριασμού, λίγο πριν έρθει το 2022, έφτασε και η ώρα και του Grande Mare στις Μπενίτσες.

Το συγκεκριμένο ξενοδοχείο, με συνολική επιφάνεια 3.777 τ.μ. και δυναμικότητας 96 δωματίων, είναι κτισμένο σε προνομιακό οικόπεδο 22.000 τ.μ. στις Mπενίτσες Κερκυρας και πρόκειται να εκπλειστηριαστεί στις 15 Απριλίου 2022, με αρχική τιμή € 7.248.000. Οι προκαταβολές ύψους € 2.174.400 (30% της τιμής α’ προσφοράς) για την συμμετοχή κατατίθενται έως την Τρίτη 12 Απριλίου

Το εν λόγω ακίνητο έχει αδειοδοτηθεί κατά το παρελθόν ως ξενοδοχείο πέντε (5) αστέρων με το όνομα Grande Mare Hotel, Spa & Wellness. Έχει ανακαινιστεί το έτος 2014 και αποτελείται από τέσσερα (4) κτίρια δωματίων και ένα (1) κτίριο υποδοχής και κοινοχρήστων χώρων. Το κόστος τακτοποιήσεων εκτιμάται στο ποσό των €50 χιλ. καθώς το ακίνητο δεν παρουσιάζει σοβαρά θέματα προς αντιμετώπιση. Όλα τα κτίρια παρουσιάζουν ανατολικό προσανατολισμό (βλέπουν στην θάλασσα) και ακολουθούν την κλίση του εδάφους δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για την προσθήκη υδάτινων στοιχείων. Τα δωμάτια έχουν αυτοτελή είσοδο από τις κλίμακες, που αναπτύσσονται μεταξύ των κτιρίων, διαθέτουν δε, μικρό χολ, υπνοδωμάτιο - καθιστικό, μπάνιο και βεράντα προς την ανατολή με θέα την θάλασσα. Στις παροχές του συμπεριλαμβάνονται συνεδριακό κέντρο 256 τ.μ., εστιατόριο, δύο μπαρ, γυμναστήριο και εξωτερική πισίνα.

Το παραθαλάσσιο Grande Mare Hotel Spa & Wellness βρίσκεται σε μία τουριστικά ανεπτυγμένη περιοχή, η οποία προσελκύει πληθώρα επισκεπτών τους θερινούς μήνες, με σημαντική εμπορική κίνηση και τουριστικές υποδομές. Το μέλλον της περιοχής δε προδιαγράφεται λαμπρό. Στον ίδιο λόφο ξεκίνησε την λειτουργία του και το πολυτελές Angsana Corfu Resort & Spa, ενώ επί της ίδιας ακτογραμμής και σε μικρές αποστάσεις λειτουργούν άλλες μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, όπως το Miramare, το Marbella Nido Hotel, καθώς και το ξενοδοχείο Corfu Senses Resort, που πουλήθηκε πρόσφατα, επίσης μέσω πλειστηριασμού. Σημειώνεται ότι η Μαρίνα Μπενιτσών μισθώθηκε τον Μάρτη του 2021, από την εταιρία αμερικανικών συμφερόντων Maritime Project, που θα την εκμεταλλευτεί για 15 χρόνια, άλλη μια ένδειξη της επικείμενης αναβάθμισης.

Το ξενοδοχείο βγαίνει σε πλειστηριασμό με επισπεύδουσα την SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS Μ.Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. και υπεύθυνη για την προώθηση της διαδικασίας την εταιρεία ΔΑΝΟΣ, an alliance member of BNP Paribas Real Estate,