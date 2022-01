Ρεκόρ επενδυτικού ενδιαφέροντος φέρνει η υψηλή ζήτηση για πεντάστερα και resort 

Σε πρώτο πλάνο μπαίνουν το τελευταίο διάστημα τα παραλιακά πολυτελή θέρετρα και καταλύματα της Μεσογείου, συγκεντρώνοντας την μερίδα του λέοντος της τουριστικής ζήτησης αλλά και τα βλέμματα διεθνών επενδυτών που φλερτάτουν με τον κλάδο της φιλοξενίας. Επισφραγίζοντας την τάση για πολυτελή ιδιωτικότητα, η οποία χαρακτήρισε τον τουριστικό κλάδο αρχής γενομένης της πανδημίας, η προαναφερθείσα ζήτηση είναι εμφανής και στην χώρα μας, πριμοδοτώντας κυρίως τις παραθαλάσσιες μονάδες πολλών αστέρων.

Την αυξημένη ζήτηση για τις πεντάστρες μονάδες που επεσήμαναν όλο το προηγούμενο διάστημα οι φορείς της αγοράς, ήρθε να επιβεβαιώσει πρόσφατα η ετήσια έρευνα του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, με τίτλο «Οι επιδόσεις των ελληνικών ξενοδοχείων το 2021». Σύμφωνα με αυτή, τα πολυτελή καταλύματα, εποχικής λειτουργίας κατέγραψαν τις καλύτερες επιδόσεις την περασμένη χρονιά. Είναι ενδεικτικό ότι ο τζίρος των πεντάστερων μονάδων της χώρας έφτασε τα 2,82 δισ. ευρώ από τα 5,48 δισ. ευρώ που ήταν ο τζίρος του συνολικού ξενοδοχειακού δυναμικού. Κι αυτό όταν το 50% των 1.100 περίπου ξενοδοχείων της Ελλάδας ανήκουν στις χαμηλές κατηγορίες, δύο και ενός αστεριού. Αυτός ήταν και ο λόγος που οι πεντάστερες μονάδες κατέγραψαν την μικρότερη πτώση τζίρου σε σχέση με την προπανδημική χρονιά του 2019 - μόλις 8,4% - όταν για όλες τις άλλες κατηγορίες η πτώση κινήθηκε από 45% και άνω.

Η στροφή στα πεντάστερα οδηγήσε εν μέρει και την άνοδο της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι, πριμοδοτώντας τον τελικό «λογαριασμό» του κλάδου. Αρκεί να αναφέρουμε ότι την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου η μέση δαπάνη ανά ταξίδι των ξένων επισκεπτών έφτασε τα 720,3 ευρώ και ήταν αυξημένη κατά 22,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020 και κατά 27% περίπου σε σχέση με την προπανδημική χρονιά του 2019.

Η αύξηση της μέσης δαπάνης αποτελεί κατά πολλούς παροδικό φαινόμενο που εδράζεται στις ανάγκη για ψυχαγωγία που ήταν εντονότερη από κάθε άλλη φορά, στο υψηλότερο μπάτζετ των ταξιδιωτών αφού όλο το προηγούμενο διάστημα δεν μπορούσαν να δαπανήσουν χρήματα σε άλλες μορφές διασκέδασης ή ακόμα και στο γεγονός ότι παρέμειναν κλειστοί οι μακρινοί προορισμοί όπως τα εξωτικά νησιά. Ακόμα κι έτσι όμως - γεγονός που θα φανεί όταν ο κόσμος επιστρέψει στην προ-κορονοϊού κανονικότητα - ήδη έχει οδηγήσει σε αύξηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος για συγκεκριμένες περιοχές της χώρας μας.

Η αύξηση της ζήτησης οδηγεί τις επενδύσεις

Όπως συνομολογούν παράγοντες της τουριστικής αγοράς η αύξηση της ζήτησης για τέτοιου τύπου καταλύματα έχει εκτοξεύσει την ζήτηση επενδύσεων μεγάλης κλίμακας κι έχει στρέψει το βλέμμα των διεθνών επενδυτικών σχημάτων τόσο στην Ελλάδα όσο κι ευρύτερα στη Μεσόγειο.

Το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για την χώρα μας, είχαν επιβεβαιώσει προ μηνών και στελέχη της Eurobank κατά την παρουσίαση της στρατηγικής της για τα επόμενα χρόνια, τονίζοντας ότι την επόμενη τριετία αναμένονται επενδύσεις ύψους 4 δισ. στον τουρισμό και 3 δισ. σε Real Estate.

Δείγματα γραφής μάλιστα υπάρχουν ήδη, αν σκεφτεί κανείς ότι την προηγούμενη χρονιά σχετικά περιουσιακά στοιχεία πέρασαν στον έλεγχο διεθνών επενδυτικών σχημάτων με μακρά παρουσία στο χώρο της λειτουργίας και διαχείρισης μονάδων φιλοξενίας.

Ενδεικτικά να αναφέρουμε την απόκτηση του πολυτελούς resort Capsis Out of the Blue, στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας, από την Hines έναντι 125,2 εκατ. ευρώ, τίμημα που κινήθηκε πέρα από κάθε προσδοκία (σ.σ. οι εκτιμήσεις για την απόκτηση της ξενοδοχειακής μονάδας έκαναν λόγο για τίμημα ύψους κοντά στα 90 εκατομμύρια ευρώ.

Αντίστοιχα, τον περασμένο Ιούλιο η Hotel Investment Partners, ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης ξενοδοχειακών μονάδων στη Νότια Ευρώπη, που ανήκει σε επενδυτικά κεφάλαια της Blackstone, υπέγραψε συμφωνία για την εξαγορά της ξενοδοχειακής μονάδας «Elounda Blu» από τη Ledra Hotels & Villas ενώ επένδυσε και στην συνεργασία με την Domes Resorts του Ομίλου Σπανού. H HIP με 65 ξενοδοχεία και κάτι λιγότερο από 20.000 δωμάτια σε Ισπανία, Ελλάδα και Πορτογαλία, η οποία πρωτοεμφανίστηκε στην Ελληνική αγορά το 2019 με το μεγάλο deal των πέντε ξενοδοχείων των Louis Hotels, σχεδιάζει και περαιτέρω αναβαθμίσεις για την τρέχουσα χρονιά.

Πέντε μονάδες έχει εντάξει πλέον στο ελληνικό χαρτοφυλάκιό της η ΗΙG, η οποία το φθινόπωρο που μας πέρασε ολοκλήρωσε και την αγορά δανείων του ομίλου Κυπριώτη. Άνοιγμα στην ελληνική αγορά έκανε και η Zetland Capital, επενδυτικό κεφάλαιο με έδρα το Λονδίνο, μέσω της εξαγοράς του πολυτελούς «Lindian Village Rhodes» στη Ρόδο, με τις πληροφορίες να επισημαίνουν ότι εξετάζει και πρόσθετες κινήσεις στη χώρα.

Κι αν Henderson Park, HIG, Zetland Capital κ.ά. επενδύουν κεφάλαια ακόμα και μέσα στην πανδημία στη χώρα μας για την αναβάθμιση υφιστάμενων μονάδων στα ελληνικά νησιά, άλλοι όπως οι AGC του «Αστέρα» Βουλιαγμένης επενδύουν σε ολοκαίνουρια projects ξεκινώντας εκ του μηδενός. Και τα παραδείγματα δεν σταματούν εκεί. Πολυτελή ονόματα όπως οι Mandarin Oriental, Rosewood Hotels & Resorts, Edition Hotels, αναζητούν ευκαιρίες για την είσοδό τους στη χώρα. Την ίδια στιγμή μεγάλες αλυσίδες με διεθνές αποτύπωμα, όπως οι Marriott, Accor, Hilton, Hyatt, Radisson, Melia, One & Only, ή και μικρότερες, όπως οι ισραηλινές Fattal και Brown, βάζουν την υπογραφή τους σε ξενοδοχεία δημοφιλών προορισμών. Να θυμίσουμε ότι σε συνεργασία με τον κολοσσό της Accor άνοιξε τις πύλες του το νέο ξενοδοχείο του Ομίλου Λασκαρίδη «Athens Capital Center Hotel MGallery» ενώ μέσα στο προηγούμενο έτος προχώρησε και το νέο εγχείρημα των Λιβανέζων της Yazbek στο κτίριο της ΧΑΝ στην Ακαδημίας.

Μεγάλη αναμένεται η κινητικότητα και για την συνέχεια με εμβληματικούς ελληνικούς προορισμούς αλλά και ανερχόμενους, όπως τα Χανιά, η Πάρος και η Μήλος, να κεντρίζουν τα βλέμματα των επενδυτών. Να θυμίσουμε ότι ήδη έχει υπογραφεί συμφωνία μεταξύ της Prodea Investments ΑΕΕΑΠ για την εξαγορά του εμβληματικού ξενοδοχείου τεσσάρων αστέρων Porto Paros στις Κολυμπήθρες έναντι 57 εκατ. Αντίστοιχα στη Μήλο τρέχουν επενδύσεις ύψους 50 εκατ. ευρώ αθροιστικά, σε κατοικίες και μικρά καταλύματα, ενώ σε τροχιά μπαίνει και νέα επένδυση του ομίλου Sani/Ikos στα Χανιά με το πεντάστερο Ikos Kissamos, μια επένδυση ύψους 125 εκατ. ευρώ δίνουν το στίγμα.

Το παραπάνω επισφραγίζει άλλωστε και ο αριθμός των ξενοδοχείων της χώρας ο οποίος παρά την πανδημία και το αρχικό φρένο που έφερε στις επενδύσεις συνέχισε να αυξάνει αυτά τα δύο χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί ότι βάσει των στοιχείων από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, το 2020 προστέθηκαν στην χώρα 81 νέες μονάδες, από τις 9.971που υπήρχαν την χρονιά ρεκόρ του 2019 φτάσαμε στις 10.052 και άλλες 70 περίπου μονάδες προστέθηκαν στο ξενοδοχειακό δυναμικό της χώρας την χρονιά που μας πέρασε. Εξ αυτών δε, τα περισσότερα ήταν μονάδες πολλών αστέρων - οι πεντάστερες μονάδες σε όλη την επικράτεια έφτασαν τις 651 από τις 610 το 2019, (93.687 δωμάτια από 89.852 το 2019) ενώ οι τετράστερες έφτασαν τις 1.708 από τις 1.664 που ήταν το 2019.