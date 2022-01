Τουρισμός: Θετικές οι πρώτες ενδείξεις για το καλοκαίρι του 2022

Συνεχίζονται τα θετικά μηνύματα στον τουρισμό, με τις μέχρι τώρα ενδείξεις να μαρτυρούν ότι η χρονιά θα κινηθεί καλύτερα από πέρυσι, ακόμα κι αν δεν επικρατήσει το υπερ-αισιόδοξο σενάριο που προβλέπει το 2022 να ξεπεράσει σε αριθμούς την χρονιά-ρεκόρ του 2019.

Η μέχρι στιγμής εικόνα που μεταφέρουν οι φορείς της αγοράς στο insider.gr δείχνει ότι κρατήσεις εξακολουθούν να μπαίνουν στα κιτάπια των τουριστικών επιχειρήσεων. Να θυμίσουμε ότι πριν η νέα μετάλλαξη χτυπήσει την πόρτα της Ευρώπης, παράγοντες του ευρύτερης τουριστικής αγοράς επεσήμαναν ότι η «ζήτηση για το 2022 είναι η μεγαλύτερη που έχει δει ο κλάδος τα τελευταία 20 χρόνια» Σύμφωνα με τους ίδιους ήδη από τον Οκτώβριο-Νοέμβριο υπήρχαν ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που είχαν καλύψει με προ κρατήσεις το 40% - 50% της διαθεσιμότητα για το 2022. Όπως προσέθεταν μάλιστα τότε, «εάν η ροή συνεχιζόταν με τον ίδιο ρυθμό μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου θα είχε καλυφθεί έως και το 70% όλης της προσφοράς πολυτελών δωματίων και κλινών της χώρας». Παρότι η ροή των κρατήσεων δεν συνεχίζεται σήμερα με τον ίδιο ρυθμό, χαρακτηρίζεται υψηλή για τα δεδομένα της μετά κορονοϊού εποχής και της έκρηξης των κρουσμάτων που καταγράφεται διεθνώς.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι ακόμα κι αν δεν αυξηθεί το προσεχές διάστημα η ζήτηση, τα μεγάλα resorts της χώρας σχεδιάζουν να ανοίξουν τις πύλες τους από τις αρχές Απριλίου, ώστε να προλάβουν το Πάσχα Καθολικών κι Ορθοδόξων στις 17 και 24 Απριλίου αντίστοιχα.

Οι ίδιες αποχρώσεις αισιοδοξίας διαφάνηκαν και κατά την συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου της TUI, κ. Joussen με την αφορμή της συμφωνίας για τη σύσταση του Co-Lab στη Ρόδο. Στο πλαίσιο της συνάντησης ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι «αναμένουμε φέτος μια πολύ καλή τουριστική σεζόν από την έναρξή της» ενώ ο επικεφαλής της TUI εκτίμησε ότι οι αφίξεις από πλευράς της TUI το 2022 αναμένονται διπλάσιες σε σχέση με το 2021, όπου έφτασαν το 1,5 εκατ. πελάτες. Αν οι εκτιμήσεις επιβεβαιωθούν τότε οι επισκέπτες που θα ταξιδέψουν στην Ελλάδα μέσω του ομίλου θα ξεπεράσουν ακόμα και τα επίπεδα του 2019» προσέθεσε χαρακτηριστικά.

«Είμαστε αισιόδοξοι ότι το 2022 ο τουρισμός θα πρωταγωνιστήσει», τόνιζε αντίστοιχα σε πρόσφατη συνέντευξη του ο υπουργός Τουρισμού, κ. Βασίλης Κικίλιας, επικαλούμενος τα στοιχεία από τις μέχρι τώρα προκρατήσεις αεροπορικών εταιρειών, ξενοδοχείων και tour operators. Σύμφωνα με τον υπουργό, «τον Οκτώβριο του 2021 είχαμε 30% παραπάνω προκρατήσεις για το καλοκαίρι του 2022 από ό,τι είχαμε τον Οκτώβριο του 2018 για το καλοκαίρι του 2019, προ Covid». Τις επιδόσεις αναμένεται να ενισχύσει και η στρατηγική του υπουργείου για την φετινή χρονιά η οποία θέτει σε πρώτο πλάνο την προσέλκυση υψηλότερης ποιότητας τουριστών, την επιμήκυνση της σεζόν και την περαιτέρω ενδυνάμωση των παραδοσιακών αγορών.

Ήδη από το 2021 άλλωστε το αρμόδιο υπουργείο είχε διευκρινίσει ότι επιδίωξη για φέτος είναι η σεζόν να ξεκινήσει νωρίτερα από πέρυσι, τον Απρίλιο, ώστε να καλυφθεί μέρος του χαμένου εδάφους του χειμώνα, ο οποίος φαίνεται πώς θα βαρύνει και φέτος δυσανάλογα τις επιχειρήσεις των χειμερινών προορισμών.

Πέραν των resorts βέβαια, τα μικρότερα ξενοδοχεία παραμένουν αναποφάσιστα ως προς το αν θα συνταχθούν με το σχέδιο του υπουργείου για έγκαιρο άνοιγμα της σεζόν, με τους επιχειρηματίες να τονίζουν ότι όλα θα εξαρτηθούν από το αν οι υπάρχουσες κρατήσεις επαρκούν για να καλύψουν τα έξοδα λειτουργίας.

Από άποψη προορισμών όλα δείχνουν ότι οι περσινοί πρωταγωνιστές, όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη, θα παραμείνουν στις υψηλές θέσεις των προτιμήσεων των ταξιδιωτών. Στο top ten όμως αναμένεται να συμπεριληφθούν και μικρότερα νησιά όπως η Πάρος και η Μύλος, δυο προορισμοί του Νοτίου Αιγαίου που αναδεικνύονται σε «πρωταθλητές» της ζήτησης τα τελευταία χρόνια, τόσο για τους διεθνείς επισκέπτες, όσο και για τους εγχώριους και ξένους επενδυτές. Να θυμίσουμε ότι η Μήλος αναδείχθηκε ως το καλύτερο νησί στον κόσμο και την Ευρώπη για το 2021 (Top Island in the World / Top Island in Europe) συγκεντρώνοντας βαθμολογία 95.50 από τους πολυάριθμους αναγνώστες του κορυφαίου αμερικανικού ταξιδιωτικού περιοδικού «Travel + Leisure». Αντίστοιχα, στα βραβεία για τους καλύτερους προορισμούς της χρονιάς του ίδιου περιοδικού η Πάρος κατέκτησε την πρώτη θέση στην ευρωπαϊκή λίστα με σκορ 90.55/100.

Η αισιοδοξία για την θερινή σεζόν της νέας χρονιάς ξεφεύγει από τα στενά όρια της τουριστικής αγοράς και του αρμόδιου υπουργείου. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι κατά την χθεσινή τοποθέτηση του σε ραδιοφωνικό σταθμό, ο υφυπουργός Οικονομικών, κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης, ανέφερε ότι στον προϋπολογισμό υπάρχει πρόβλεψη για ανάκτηση των τουριστικών εσόδων στο 80% του 2019. Ωστόσο όπως προσέθεσε, πολλοί στην αγορά βάζουν τον πήχη στο 90%. Γεγονός που αποτελεί ένα πρώτο δείγμα για τα σημάδια ανάκαμψης που θα παρουσιάσει η οικονομία το 2022, κάτι που αναμένεται να τονώσει και τα έσοδα.