Τουρισμός: Σε ποιες αγορές ποντάρει η Ελλάδα για την νέα χρονιά

Με αυξημένες προσδοκίες οδεύει ο τουρισμός προς την λήξη της θερινής σεζόν. Προσδοκίες που αφορούν τόσο στην επίτευξη των φετινών, αναθεωρημένων επί τα βελτίω, στόχων όσο και στην ακόμα καλύτερη «επιστροφή στην κανονικότητα» για την χρονιά που έρχεται.

Το γεγονός ενισχύουν, οι ιδιαίτερα αυξημένες για τα δεδομένα, προκρατήσεις για το νέο έτος, οι οποίες όμως διατηρούν την περσινή αλλά και φετινή τους ευελιξία, οπότε και δεν μπορούν να μεταφραστούν σε σίγουρες αφίξεις.

Προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των αφίξεων την νέα σεζόν κινούνται και οι επαφές που πραγματοποιεί όλο το προηγούμενο διάστημα η ηγεσία του υπουργείου Τουρισμού, η οποία δείχνει να στοχεύει σε συγκεκριμένες αγορές για να ενισχύσει τα τουριστικά μεγέθη. Παρότι μάλιστα το μείγμα δείχνει πανομοιότυπο με το φετινό, στόχος είναι οι ακόμα καλύτερες επιδόσεις της αμερικανικής αλλά και της βρετανικής αγοράς.

Αμερικανική χείρα βοηθείας

Οι αμερικανοί ταξιδιώτες οι οποίοι καταγράφουν παραδοσιακά υψηλή μέση δαπάνη - να θυμίσουμε ότι οι ΗΠΑ αποτέλεσαν το 2019 την πρώτη εθνικότητα, με μερίδιο εισπράξεων 15% επί του συνόλου, ήταν από τις πρώτες χώρες που προσέγγισε η νέα ηγεσία του υπουργείου, ευθύς μόλις ανέλαβε καθήκοντα. «Η Ελλάδα θα συνεχίσει να δέχεται επισκέπτες από τις Η.Π.Α. έως το τέλος της τουριστικής περιόδου» δήλωνε τον Σεπτέμβριο ο υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας, δεδομένης και της προστιθέμενης αξίας που δημιουργεί η αμερικανική αγορά στην οικονομία της χώρας. Προσβλέποντας στην αμερικανική χείρα βοηθείας και για την ανάπτυξη του χειμερινού τουρισμού, ο αρμόδιος υπουργός είχε πραγματοποιήσει επαφές τόσο με τους Αμερικανούς Γερουσιαστές Κρις Μέρφι και Τζον Όσοφ, αλλά και με τον Πρέσβη των ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ.

Η στόχευση ήταν αναμενόμενη αν σκεφτεί κανείς ότι οι ΗΠΑ ήταν η δεύτερη αγορά εκτός ΕΕ που έφερε το 2021 στη χώρα μας τους περισσότερους ταξιδιώτες. Βάσει των διαθέσιμων στοιχείων της Τράπεζας της Ελλάδας τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2021, οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ κατέγραψαν αύξηση κατά 9.853,4% και 3.523,5% αντίστοιχα σε σχέση με το 2020 και διαμορφώθηκαν στα 35 εκατ. ευρώ και 151 εκατ. ευρώ, με 128 χιλιάδες ταξιδιώτες να να ταξιδεύουν στη χώρα μας τους δύο αυτούς μήνες. Σε επίπεδο επταμήνου (Ιανουάριος - Ιούλιος) οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 200,6% και διαμορφώθηκαν στα 194 εκατ. ευρώ.

Ελπίδες για γαλλική απόβαση

Σημαντικές είναι και οι προσδοκίες για την γαλλική αγορά, η οποία έκανε την έκπληξη την τρέχουσα χρονιά εμφανίζοντας το μεγαλύτερο ποσοστό αναπλήρωσης σε σύγκριση με τους τουρίστες όλων των άλλων χωρών που επισκέφθηκαν τη χώρα μας.



«Στόχος μας η περαιτέρω αύξηση των Γάλλων επισκεπτών στη χώρα μας» ήταν το μήνυμα που έστειλε πρόσφατα ο υπουργός Τουρισμού κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη γαλλική πρωτεύουσα με αφορμή τη διεθνή τουριστική έκθεση Top Resa. Εκεί ο υπουργός συναντήθηκε με τον Γάλλο ομόλογό του Jean-Baptiste Lemoyne καθώς και με υψηλόβαθμα στελέχη της αεροπορικής εταιρείας Air France, της ATOUT France, που είναι ο επίσημος εθνικός φορέας τουριστικής ανάπτυξης της Γαλλίας, καθώς και με τις διοικήσεις των σημαντικότερων φορέων της γαλλικής τουριστικής αγοράς (Heliades, Entreprise du Voyage, NG Travel, Last Minute, Very Chic, Seto, Voyage Prive, Thalasso No 1, Kuoni, Opodo και Karavel/Fram). Το πρώτο θετικό αποτέλεσμα των επαφών, ήταν η συμφωνία με την αεροπορική εταιρεία Transavia για 50% αύξηση των διαθέσιμων αεροπορικών θέσεων σε σχέση με το 2019 για την επόμενη σεζόν, αλλά και για την προσθήκη της Σκιάθου ως νέου προορισμού της εταιρείας.

Οι βλέψεις για την ενίσχυση του γαλλικού ρεύματος τόσο κατά την χειμερινή περίοδο όσο και για την επόμενη σεζόν είναι δικαιολογημένες αν σκεφτεί κανείς την φετινή τουριστική συνεισφορά τους. Πέρα από το υψηλό ποσοστό αφίξεων, η αγορά των Γάλλων εμφάνισε και το μεγαλύτερο ποσοστό αναπλήρωσης αναφορικά με τις δαπάνες που πραγματοποίησε. Ενδεικτικά οι Γάλλοι που ήρθαν στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 2021 ξόδεψαν περισσότερα απ’ ό,τι το 2019 παρότι αριθμητικά οι τουρίστες ήταν κατά 25.000 λιγότεροι από το 2019.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι δαπάνες που πραγματοποίησαν οι Γάλλοι τουρίστες τον Ιούλιο στη χώρα μας ανήλθαν στα 240,1 εκατ. ευρώ και ήταν αυξημένες κατά 114,38%. Επίσης στο επτάμηνο το ποσοστό αναπλήρωσης των δαπανών των Γάλλων τουριστών σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019 είναι το υψηλότερο (62,06%) ενώ στην κορυφή της σχετικής κατάταξης βρίσκεται η Γαλλία και σε ότι αφορά το ποσοστό αναπλήρωσης στις αφίξεις (91,52% τον Ιούλιο φέτος σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2019 και 47,78% στο επτάμηνο σε σύγκριση με το επτάμηνο του 2019).

Νωρίς η έναρξη της σεζόν και για τους Βρετανούς

Στην λίστα των σημαντικών αγορών για την επόμενη τουριστική σεζόν περιλαμβάνεται και η Βρετανία, ειδικά μετά την έλλειψη των βρετανών τουριστών μέχρι και τον Ιούλιο, που έγινε ιδιαίτερα αισθητή σε κρατήσεις και έσοδα.

Στις θετικές ενδείξεις προς αυτή την κατεύθυνση θα μπορούσε να συμπεριλάβει κανείς την προθυμία της Jet2, του μεγαλύτερου tour operator της βρετανικής αγοράς, να ανοίξει προορισμούς στην Ελλάδα και στην Αθήνα ήδη από τον Απρίλιο.



Οι Βρετανοί τουρίστες άλλωστε αμέσως μετά την άρση της υποχρεωτικής καραντίνας, που αποτέλεσε σημαντικό αντικίνητρο για τον προγραμματισμό ταξιδιών από τη Βρετανία προς την χώρα μας μέχρι και τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, έδειξαν να προτιμούν την Ελλάδα.

Να σημειωθεί ότι η Βρετανία αποτελεί παραδοσιακά τη δεύτερη μετά τη Γερμανία σημαντικότερη αγορά για τον ελληνικό τουρισμό, με την ταξιδιωτική κίνηση πέρυσι να διαμορφώνεται στο ένα εκατομμύριο Βρετανούς και τις εισπράξεις στην Ελλάδα από αυτούς τους ταξιδιώτες να ανέρχονται στα επίπεδα των 750 εκατομμυρίων. Το δε 2019, οπότε και η αγορά λειτουργούσε κανονικά, οι αφίξεις από τη Βρετανία είχαν ξεπεράσει τα 4 εκατομμύρια ταξιδιώτες και οι δαπάνες τους στην Ελλάδα τα 2,5 δισεκατομμύρια.

Όσο για φέτος, η αύξηση στις εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο έφτασε το 237,0% (231 εκατ. ευρώ) και σε επίπεδο επταμήνου παρά τους περιορισμούς ανήλθε 143,3% (303 εκατ. ευρώ). Αντίστοιχα μόνο τον Ιούλιο η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 187,3% και διαμορφώθηκε σε 178 χιλ. ταξιδιώτες ενώ σε επίπεδο επταμήνου αυξήθηκε κατά 49,9% και διαμορφώθηκε σε 268 χιλ. ταξιδιώτες.

Στο στόχαστρο και οι γερμανοί τουρίστες

Στην επίτευξη αντίστοιχων με των φετινών μεγεθών, προσβλέπει η χώρα και για την γερμανική αγορά, η οποία αποτελεί την βασικότερη αγορά τροφοδότη της Ελλάδας.

Προς αυτή την κατεύθυνση, ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας συναντήθηκε πρόσφατα στο Υπουργείο Τουρισμού με το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου και Διευθυντή Οικονομικών (CFO) της TUI Group, Sebastian Ebel και το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Διευθυντή Εταιρικών και Εξωτερικών Υποθέσεων του Ομίλου, Thomas Ellerbeck και συμφώνησαν η έναρξη της θερινής σεζόν του 2022 να εκκινήσει από τα τέλη Μαρτίου.

Σύμφωνα δε με τον γερμανοβρετανικό όμιλο την επόμενη τουριστική περίοδο η TUI θα ξεπεράσει το ορόσημο των 3 εκατομμυρίων επισκεπτών στη χώρα μας, που είχε επιτευχθεί το 2019.

Σημειωτέον ότι η Γερμανία αποτελεί την πρώτη αγορά εισερχόμενου τουρισμού για τη χώρα μας, με τους ταξιδιώτες και τις εισπράξεις από Γερμανία να αυξάνονται τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους κατά 178,6% (460 χιλ. ταξιδιώτες) και 106,7% (396 εκατ. ευρώ) αντίστοιχα. Σε επίπεδο επταμήνου οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 157,7% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2020 και διαμορφώθηκαν στα 671 εκατ. ευρώ, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση παρουσίασε άνοδο κατά 156,3% και διαμορφώθηκε σε 801 χιλ. Ταξιδιώτες. Τον Αύγουστο δε που ο τουρισμός στην Ελλάδα θύμισε προ πανδημικές εποχές, η Γερμανία φέρεται να ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο ταξιδιώτες με τους Γερμανούς τουρίστες έχουν συνεχίζουν να επισκέπτονται τη χώρα μας μέχρι και σήμερα.