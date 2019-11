Γράφουν οι Ευάγγελος Τσιρογιάννης και Δρ. Σοφοκλής Μακρίδης

Αδιαμφισβήτητα, το μέλλον των υλικών είναι τα νανουλικά. Πολλοί ερευνητές και εταιρείες ψάχνουν όλο και περισσότερες μεθόδους για να εκμεταλλευτούν τις ιδιότητες τους σε διάφορες εφαρμογές όπως για να βελτιώσουν τις θερμικές ιδιότητες, τις μηχανικές, τις ηλεκτρικές ιδιότητες. Βιομηχανίες που κάνουν έντονη έρευνα και χρήση τους είναι οι αυτοκινητοβιομηχανίες, οι αεροδιαστημικές βιομηχανίες, οι βιομηχανίες ενέργειας και ούτω καθεξής.

Τα νανουλικά θα μπορούσαν να είναι σε μορφή νανοσωματιδίων (nanoparticles), φουλερενίων (fullerenes) και νανοσωλήνων άνθρακα μονού τοιχώματος SWCNT και πολλαπλού τοιχωμάτων (MWCNT) αλλά και γραφένιο (Graphene). Θα μπορούσαν να εισαχθούν σε μήτρα πολυμερούς δημιουργώντας σύνθετο υλικό πολυμερικής μήτρας (PMC), σε μήτρα μετάλλου δημιουργώντας σύνθετο υλικό μεταλλικής μήτρας (MMC), ή σε μήτρα κεραμικού δημιουργώντας σύνθετο υλικό κεραμικής μήτρας (CMC). Η βέλτιστη κατασκευή σύνθετων υλικών από νανουλικά είναι ακόμη σε ερευνητικό στάδιο αφού πολλές φορές προβλήματα αντιμετωπίζονται στον διασκορπισμό των νανουλικών μέσα στην μήτρα καθώς και άλλα προβλήματα. Ωστόσο, έχει γίνει πολύ μεγάλη πρόοδος τα τελευταία χρόνια πράγμα που σημαίνει ότι στο άμεσο μέλλον θα έχουν λυθεί ακόμη και τα λίγα προβλήματα που παραμένουν κατά την κατασκευή τους για μεγάλες εφαρμογές.

Λαμβάνοντας υπόψιν μας ότι οι αυτοκινητοβιομηχανίες στρέφονται στην ηλεκτροκίνηση, ψάχνουν συνεχώς νέους τρόπους για να βελτιώσουν πολλά τμήματα των νέων ηλεκτρικών οχημάτων.

Συγκεκριμένα, σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σε αυτό το αρχικό στάδιο είναι ότι οι μπαταρίες των οχημάτων είναι υψηλής μάζας πράγμα το οποίο αυξάνει πολύ την μάζα του συνολικού οχήματος. Μια λύση σε αυτό το πρόβλημα αποτελεί η χρήση σύνθετων υλικών αποτελούμενα από νανουλικά. Κάτι τέτοιο θα οδηγούσε στην αύξηση αντοχής και ακαμψίας των δομικών στοιχείων του οχήματος και συνεπώς στην ελάφρυνση της μάζας τους. Σημαντική συμβολή στα ηλεκτρικά οχήματα θα αποτελέσει και η χρήση νανουλικών για να βελτιστοποιηθούν εκτός από τις μηχανικές και οι ηλεκτρικές αλλά και οι θερμικές ιδιότητες κάποιων μερών του οχήματος.

Τα νανουλικα έχουν εφαρμογή και στις ίδιες τις μπαταριές και συγκεκριμένα ως υλικό παρεμβολής στο αρνητικό ηλεκτρόδιο για τις μπαταριές ιόντων λιθίου (Li). Η χρήση τους στα ηλεκτρόδια μειώνει την διαδρομή διάχυσης για τα ιόντα λιθιου αυξάνοντας την κινητικότητά τους και τείνει επίσης να αυξήσει την ηλεκτρική αγωγιμότητα, καθιστώντας την ηλεκτροχημική αντίδραση πιο αποτελεσματική. Αντίστοιχες καινοτομίες προκύπτουν με την χρήση των νανουλικών σε μπαταρίες Ni-MH (νικελίου μεταλλοϋδριδίου).

Συμπερασματικά, η εξέλιξη των νανουλικών συμπορεύει με την εξέλιξη των οχημάτων, θέτοντας τα νανουλικά ένα μεγάλο ανταγωνιστή έναντι των συμβατικών υλικών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Λίγα λόγια για τους αρθρογράφους

Ο Ευάγγελος Τσιρογιάννης, MEng, είναι Συνεργάτης του Κέντρου Βιώσιμης Ανάπτυξης, Υλικών και Ενέργειας του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Πατρών και Επιστημονικός συνεργάτης του EODH SA σε καινοτόμα υλικά νανοτεχνολογίας και ρομποτικής.

O Δρ. Σοφοκλής Μακρίδης είναι Διευθυντής του Κέντρου Βιώσιμης Ανάπτυξης, Υλικών και Ενέργειας & Αναπληρωτής Καθηγητής των Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι Ειδικός σε θέματα νανοσύνθετων υλικών και διεργασιών για Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες.

