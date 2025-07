Fieldoo: Η καινοτόμος πλατφόρμα που αλλάζει τα δεδομένα στο Field Marketing

Σε έναν κόσμο που όλα κινούνται γρήγορα, η Fieldoo επαναπροσδιορίζει το πώς γίνονται οι υπηρεσίες field marketing. Με ένα δίκτυο άνω των 1.700 εκπαιδευμένων επαγγελματιών σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, η πλατφόρμα προσφέρει σε κάθε επιχείρηση την ευκαιρία να ενεργοποιήσει στοχευμένες ενέργειες — απλά, έξυπνα και χωρίς δεσμεύσεις.

Ευελιξία. Ταχύτητα. Απόλυτος έλεγχος.

Με ένα κλικ, έχεις στα χέρια σου ό,τι χρειάζεσαι για να παρακολουθείς, να αναπτύσσεις και να ελέγχεις την παρουσία σου στην αγορά. Από το λιανεμπόριο και τα FMCG μέχρι την εστίαση, τις ασφαλιστικές εταιρείες και τις τράπεζες, οι Fieldooers είναι εκεί. Παρόντες. Έτοιμοι να αναλάβουν δράση για εσένα.

Όλες οι Υπηρεσίες, Όποτε Τις Θέλεις

Η Fieldoo προσφέρει ένα πλήρες toolbox υπηρεσιών που προσαρμόζονται στις ανάγκες σου:

Merchandising & Τιμοληψίες: Άνθρωποί μας σε φυσικά καταστήματα, μετρώντας, καταγράφοντας και φροντίζοντας την εικόνα σας.

Ανάπτυξη Πωλήσεων: Έμπειροι πωλητές που βρίσκουν νέους πελάτες και κλείνουν συμφωνίες.

Mystery Shopping: Εξατομικευμένες επισκέψεις και αναφορές από την «πρώτη γραμμή» της αγοράς.

Δοκιμή Προϊόντων: Γνήσιο feedback από καταναλωτές — αληθινές απόψεις, άμεσα δεδομένα.

Παρακολούθηση Υπαίθριας Διαφήμισης: Φωτογραφική τεκμηρίωση και συνεχής έλεγχος σημείων προβολής.

Και το καλύτερο; Πληρώνεις μόνο ό,τι χρησιμοποιείς. Καμία σύμβαση. Καμία μόνιμη δέσμευση.

Τα Αποτελέσματα Μιλούν

Μόλις σε λίγους μήνες:

25.000+ επισκέψεις σε καταστήματα

18.000+ ώρες merchandising

27.000+ φωτογραφίες

8.000+ app downloads

3.000+ καταστήματα

100+ brands σε συνεργασία

Ποιοι Είναι οι Fieldooers;

Είναι άνθρωποι με γνώσεις, εμπειρία και τεχνογνωσία. Είναι ανεξάρτητοι επαγγελματίες, εκπαιδευμένοι online και δια ζώσης, με εξετάσεις πιστοποίησης.

57% διαθέτουν πτυχίο ανώτερης/ανώτατης εκπαίδευσης

13% έχουν μεταπτυχιακό

62% παρέχουν υπηρεσίες και στα αγγλικά

Παρουσία σε όλες τις πόλεις άνω των 10.000 κατοίκων και στο 87% των ελληνικών νησιών

Χρειάζεσαι…

Merchandisers στα νησιά;

Mystery shopping στους συνεργάτες σου;

Πωλητές να πάρουν παραγγελίες στην περιφέρεια;

Καταγραφή τιμών ή ανταγωνισμού;

Άνθρωπο να ελέγχει το ράφι και το προωθητικό υλικό σου;

Διανομή φυλλαδίων ή κουπονιών;

Άμεση παρουσία σε ώρα αιχμής σε μεγάλη αλυσίδα;

You say, we do.

Η Fieldoo δεν είναι απλώς μια πλατφόρμα. Είναι το εργαλείο σου για να ελέγχεις την αγορά σε πραγματικό χρόνο.

Μπες στον ρυθμό της σύγχρονης επιχειρηματικότητας. Δούλεψε πιο έξυπνα. Με Fieldoo.