Κέντρο Έρευνας κι Ανάπτυξης στην Ελλάδα στήνει η Qualcomm

Τα βήματα του αμερικανικού κολοσσού των ημιαγωγών

Ψήφο εμπιστοσύνης στο ελληνικό οικοσύστημα και στις δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής τεχνολογικής σκηνής δίνει η Qualcomm, μία από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών και ημιαγωγών παγκοσμίως που προμηθεύει με τους επεξεργαστές της την πλειονότητα των Android smartphones. Η εταιρεία, εκμεταλλευόμενη την συγκυρία αποεπένδυσης ενός άλλου μεγάλου παίκτη από την χώρα, προχωρά στην στελέχωση ενός κέντρου Έρευνας κι Ανάπτυξης, το οποίο θα συμβάλλει στην ανάπτυξη νέων προϊόντων του χαρτοφυλακίου της.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, o αμερικανικός κολοσσός των chip, έχοντας ιδρύσει στη χώρα μας ήδη από το 2021 παράρτημα, έχει ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα να το στελεχώνει με μια μεγάλη ομάδα ερευνητών. Όπως αναφέρουν πηγές, ο αριθμός των εργαζομένων στη χώρα μας ξεπερνά πλέον τους 20, από 3 που ήταν τα προηγούμενα χρόνια, ενώ δεν αποκλείεται το νούμερο αυτό να αυξηθεί περαιτέρω τους επόμενους μήνες.

Να θυμίσουμε ότι στελέχη της Qualcomm - συγκεκριμένα ο Ντίνο Μπέκης γενικός διευθυντής του τμήματος Wearables & Mixed Signals Solutions που είχε επισκεφτεί τη χώρα μας το 2023 συμμετέχοντας στην ημερίδα Atoms to Algos - είχε δηλώσει ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν δυναμικό επενδυτικό προορισμό, δεδομένων και των προκλήσεων που υπήρχαν ήδη από τότε μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Το πλήρωμα του χρόνου για την εν λόγω κίνηση φαίνεται να έχει έρθει. Ενδεχομένως μάλιστα πυροδοτήθηκε από τις εξελίξεις σε έτερη αμερικανική εταιρεία, συγκεκριμένα την Applied Materials που είχε επενδύσει στη χώρα μας το 2020, όταν εξαγόρασε την πατρινή startup Think Silicon που δραστηριοποιείτο στη σχεδίαση και υλοποίηση υψηλής απόδοσης GPUs (Graphics Processors Units) και ελεγκτών οθόνης για IoT και wearables συσκευές. Κι αυτό γιατί σύμφωνα με πηγές, τα στελέχη που προσλαμβάνει η Qualcomm προέρχονται από την Think Silicon, καθώς η Applied Materials φέρεται να σταματά την ανάπτυξη νέων προϊόντων της Think Silicon και να προχωρά στη διακοπή της συνεργασίας της με την πλειονότητα των εργαζομένων της τελευταίας στην Ελλάδα.

Σημειωτέων ότι η αμερικανική πολυεθνική εταιρεία τεχνολογίας, με έδρα το Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια, ιδρύθηκε το 1985 και ειδικεύεται στην ανάπτυξη ημιαγωγών, λογισμικού και υπηρεσιών που σχετίζονται με την ασύρματη τεχνολογία. Είναι ιδιαίτερα γνωστή για τα συστήματα Snapdragon SoC που χρησιμοποιούν πολλά android smartphones, για τις λύσεις 5G, τις πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης στην αυτοκινητοβιομηχανία κ.ά.

Σύμφωνα με τα τελευταία οικονομικά της αποτελέσματα το δ’ τρίμηνο του 2024 κατέγραψε αύξηση 18% επί των εσόδων, τα οποία ανήλθαν σε 11,67 δισ. δολάρια ενώ τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 15%, φτάνοντας στα 3,18 δισ. δολάρια. Για το σύνολο του προηγούμενου έτους τα έσοδα ανήλθαν σε 39 δισ. δολάρια και τα καθαρά κέρδη σε 10,14 δισ. δολάρια. Η εταιρεία διατηρεί σήμερα πολλά παραρτήματα και R&D centers στις ΗΠΑ, στην Ιαπωνία στη Σιγκαπούρη τη Φιλανδία και στο Ισραήλ.

Η Ελλάδα μπαίνει στον παγκόσμιο χάρτη των ημιαγωγών

Σε κάθε περίπτωση η διεύρυνση των δραστηριοτήτων του παραρτήματος της Qualcomm στην Ελλάδα στον τομέα της έρευνας κι ανάπτυξης βάζει την Ελλάδα στο παγκόσμιο χάρτη των ημιαγωγών.

Να θυμίσουμε άλλωστε ότι πολύ πρόσφατα σε αντίστοιχη κίνηση είχε προχωρήσει και η «ανταγωνίστρια» της Nvidia, προχωρώντας στην ίδρυση της θυγατρικής Nvidia Greece Μονοπρόσωπη Α.Ε.. Παρότι ο όμιλος είχε παρουσία μέσω στελεχών στη χώρα μας την τελευταία διετία, στις 10 Μαρτίου 2025 προχώρησε στη σύσταση θυγατρικής με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 500.000 ευρώ και έδρα στην οδό Ερμού 56, στο κέντρο της Αθήνας.

Και στην περίπτωση της Nvidia η ίδρυση της θυγατρικής δεν περιορίζεται σε εμπορικές δραστηριότητες αφού σύμφωνα με το καταστατικό της θα δοθεί έμφαση και στο R&D.

Τόσο η κίνηση της Nvidia όσο και της Qualcomm εντάσσεται στη στρατηγική των συγκεκριμένων εταιρειών να ενισχύσουν την παρουσία τους στην Ευρώπη, δίνοντας έμφαση σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, οι υποδομές δεδομένων και τα data centers νέας γενιάς. Η χώρα μας δε, φαίνεται να μπαίνει στο κάδρο λόγω του ανθρώπινου δυναμικού της, της γεωγραφικής της θέσης και του αναπτυσσόμενου τεχνολογικού οικοσυστήματός της.