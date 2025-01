Άλτμαν (ChatGPT): Εντυπωσιακό το DeepSeek, εμείς θα παραδώσουμε πολύ καλύτερα μοντέλα

Aνέφερε πως είναι legit αναζωογονητικό να εμφανίζεται ένας νέος ανταγωνιστής, ωστόσο τονίζει πως η εταιρεία του θα «παραδώσει πολύ καλύτερα μοντέλα».

Ως «εντυπωσιακό» χαρακτήρισε το μοντέλο R1 AI της κινεζικής startup DeepSeek ο Σαμ Άλτμαν, Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, η εταιρεία πίσω από το ChatGPT, σε ανάρτησή του στο Χ. Ανέφερε πως είναι legit αναζωογονητικό να εμφανίζεται ένας νέος ανταγωνιστής, ωστόσο τονίζει πως η εταιρεία του θα «παραδώσει πολύ καλύτερα μοντέλα».

Όλοι προσπαθούν να συνέλθουν και να ανασυνταχθούν μετά την εμφάνιση της κινεζικής startup DeepSeek που αμφισβήτησε ανοιχτά το προβάδισμα της Silicon Valley στην παγκόσμια AI αγορά, βάζοντας δύσκολα ειδικότερα στην OpenAI. Τον περασμένο μήνα έγινε γνωστό ότι το χαμηλού κόστους μοντέλο DeepSeek-V3 χρησιμοποιούσε τα τσιπ H800 της Nvidia και κόστισε λιγότερα από 6 εκατομμύρια δολάρια. Το DeepSeek-R1, που κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα, είναι 20 έως 50 φορές πιο προσιτό στη χρήση από το μοντέλο o1 του OpenAI, ανάλογα με την εργασία, σύμφωνα με μια ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό WeChat του DeepSeek.

«Το r1 της DeepSeek είναι ένα εντυπωσιακό μοντέλο, ειδικά σε σχέση με αυτό που μπορεί να προσφέρει σε αυτή την τιμή», δήλωσε ο Άλτμαν στο X, σε μία πολυαναμενόμενη από τον χώρο της τεχνολογίας αντίδραση.

«Εμείς προφανώς θα έχουμε πολύ καλύτερα μοντέλα», σημείωσε ο Άλτμαν, ενημερώνοντας ότι ετοιμάζονται νέες εκδόσεις.

«Ο κόσμος θα θέλει να χρησιμοποιήσει ΠΟΛΥ AI και πραγματικά θα εκπλαγεί από τα μοντέλα επόμενης γενιάς που έρχονται» επισημαίνει.

Η Nvidia σημείωσε ρεκόρ ημερήσιας απώλειας 593 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε χρηματιστηριακή αξία τη Δευτέρα, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη απώλεια μίας ημέρας για οποιαδήποτε εταιρεία στη Wall Street.

deepseek's r1 is an impressive model, particularly around what they're able to deliver for the price.

we will obviously deliver much better models and also it's legit invigorating to have a new competitor! we will pull up some releases.

— Sam Altman (@sama) January 28, 2025