Ο Έλον Μασκ βάζει στόχο να θεραπεύσει την τύφλωση

Ο Έλον Μάσκ έχει αποδείξει επανειλημμένως πως είναι ασταμάτητος και δε παύει να σκέφτεται «έξω από το κουτί», όμως αυτή τη φορά ανέβασε πολύ υψηλά τον πήχη, διότι όπως αποκάλυψε στο Χ, επόμενο του εγχείρημα είναι να θεραπεύσει την τύφλωση.

Πρόσφατα είχε δημιουργήσει μια εταιρεία που κατασκευάζει chip για τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Μάλιστα, έχει γίνει ήδη η πρώτη «εγκατάσταση» στον Νόουλαντ Αρμπό, ο οποίος παρά την αναπηρία του μπόρεσε να παίξει σκάκι σε ζωντανή μετάδοση με τη χρήση μόνο της σκέψης του.

Μετά από αυτή την επιτυχία, λοιπόν, αποκάλυψε το επόμενο σχέδιό του που είναι να εμπλακεί στο κομμάτι της ιατρικής.

Σε νέα ανάρτησή του στο Χ, αποφάσισε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες επί του θέματος, αναφέροντας πως ήδη έχουν ξεκινήσει τα πειράματα σε μαϊμούδες. «Πρέπει να αναφέρω ότι το εμφύτευμα BlindSight λειτουργεί ήδη σε μαϊμούδες. Η ανάλυση θα είναι αρχικά χαμηλή, όμως στη συνέχεια αυτό θα αλλάξει και τελικά μπορεί να υπερβεί την κανονική ανθρώπινη όραση».

I should mention that the Blindsight implant is already working in monkeys.

Resolution will be low at first, like early Nintendo graphics, but ultimately may exceed normal human vision.

(Also, no monkey has died or been seriously injured by a Neuralink device!)

— Elon Musk (@elonmusk) March 21, 2024