PLG Disrupt Summit: επιστρέφει με τις καλύτερες πρακτικές για το tech leadership, product management, career growth & ΑΙ

Το Product Led Hub πρωτοπόρος στη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συνεδρίων στο tech domain, με υπερηφάνεια ανακοινώνει τη διεξαγωγή του 4ου PLG Disrupt Summit - το premier summit για S/W Product Managers & Engineers - που θα αποτελέσει το 1ο συνέδριο πανευρωπαϊκά, του οποίου η agenda ενισχύει τον διάλογο ανάμεσα σε στελέχη και των δύο business domains.

Σε συνέχεια της περσινής του επιτυχίας, το πολυαναμενόμενο συνέδριο που χορηγείται από ηγετικές εταιρείες του τεχνολογικού κλάδου όπως Kaizen Gaming, GWI, Qualco κ.α. θα φιλοξενήσει 800+ συνέδρους που θα έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν, να μάθουν τις καλύτερες πρακτικές της αγοράς, να μοιραστούν τεχνογνωσία και να δικτυωθούν με recruiters από ηγετικές εταιρείες της αγοράς.

Η ατζέντα θα αποτελείται από 40+ sessions - που περιλαμβάνουν keynotes, panels & εκπαιδευτικά σεμινάρια - σε τέσσερις διαφορετικές σκηνές, τις οποίες θα πλαισιώνουν κορυφαία στελέχη της Ελλάδας και του εξωτερικού από εταιρείες όπως οι: Red Hat, Nokia, Engel & Völkers, TripAdvisor, eBay, Kaizen Gaming, Mondelēz International, GWI, Hojar κ.α.

Συγκεκριμένα, η ατζέντα του συνεδρίου θα αναλύσει εις βάθος όχι μόνο τα τελευταία τεχνολογικά δρώμενα για τα υφιστάμενα business domains, αλλά και τις καλύτερες πρακτικές που αφορούν το personal growth καθώς και το leadership, και θα εστιάσει σε θεματικές όπως:

Navigating the Dynamic Landscape of a Product Strategy in Fluid Times

Leading in the AI Era: Managing priorities, innovation and resources

Career vectors: Mixing & matching skill sets when climbing up the ladder

Building tech & product teams that deliver results

Up-skilling the next generation of tech & product leaders

Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι η διοργάνωση εξασφάλισε τη συμμετοχή του David Thomas, Author of The Pragmatic Programmer & The Manifesto for Agile Software Development ως keynote ομιλητή, ο οποίος θα αναλύσει τις καλύτερες πρακτικές της Agile μεθοδολογίας και γιατί, ενώ αρχικά οδήγησε σε αύξηση της παραγωγικότητας, έχει γίνει εμφανές ότι πλέον η κατάσταση έχει αντιστραφεί. Θα εξετάσει τι πήγε στραβά και θα προτείνει τρόπους για να αποκατασταθεί η πραγματική ουσία και τα οφέλη του agility, απαλείφοντας τους μύθους που το αντιπροσωπεύουν.

“Ως συγγραφέας του agile manifesto έχω παρακολουθήσει εξ αρχής την επιτυχία του agility καθώς και τις προκλήσεις του. Αν επαναπροσδιορίσουμε τις βασικές αξίες του, μπορούμε να ανακτήσουμε τα παραγωγικά οφέλη που προσφέρει. Η συμμετοχή μου στο PLG Disrupt Summit έχει ακριβώς αυτόν τον σκοπό: να μοιραστώ με το ελληνικό tech community λύσεις για την εξέλιξη του agility και πώς αυτές μπορούν να αποδώσουν αύξηση στο ROI του εκάστοτε οργανισμού.”

Παράλληλα με τη διεξαγωγή του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί και το 1ο LeadTech forum, με συμμετέχοντες στελέχη από εδραιωμένες εταιρείες της αγοράς, που αποσκοπούν στη διεύρυνση του επαγγελματικού τους δικτύου και το business development. To forum θα αναλύσει δικές του θεματικές - με παρουσιάσεις από ηγετικές εταιρείες του tech industry - πάνω στα topics των Diversity, Equity & Inclusion, Artificial Intelligence κ.α.

Το 4o PLG Disrupt Summit απευθύνεται σε εταιρείες άμεσα συνυφασμένες με τον τεχνολογικό τομέα, software engineers, product managers, product designers, business & data analysts, startuppers, policy makers, c-suite executives και tech providers.

Συμμετοχές και διαθέσιμα εισιτήρια μπορείτε να βρείτε εδώ