Έλον Μασκ: Κάνει streaming τον εαυτό του να παίζει παιχνίδι στο Χ και «κλέβει» πελάτες από την Amazon

Εξαγόρασε το Twitter, το μετονόμασε σε Χ και τώρα κάνει δοκιμές για να εξακριβώσει τη χωρητικότητά του. Ο λόγος για τον Έλον Μασκ, που έκανε streaming τον εαυτό του μέσα από ένα «μπουντρούμι» του Diablo IV για να διαπιστώσει τις νέες δυνατότητες του κοινωνικού δικτύου ως προς το streaming παιχνιδιών.

Η μετάδοση στο X, πρώην Twitter, διήρκεσε 52 λεπτά, εκ των οποίων, τα πρώτα λεπτά ξοδεύτηκαν στις προσπάθειες του Μασκ και ενός υπαλλήλου να κάνουν τις σωστές ρυθμίσεις.

Το streaming του πολυμήχανου Έλον παρακολούθησαν συνολικά έως και 20.000 άτομα καθώς ο ίδιος δεν το διαφήμισε από τις προσωπικές του σελίδες, προσπαθώντας να «αλιεύσει» νέους πελάτες. Ο ίδιος, έπαιξε το παιχνίδι με ένα tier 69 dungeon και φιλοξένησε το streaming σε έναν λογαριασμό με τίτλο cyb3rgam3r420.

Great game, one that is remarkably complex in interesting ways at max difficulty.

Btw, I switched my build to werewolf/poison/bulwark using Nature’s Fury.

Cleared a Tier 99 Nightmare dungeon about a week ago. pic.twitter.com/lRUO0Rlix5

— Elon Musk (@elonmusk) October 1, 2023