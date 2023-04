Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών έχει επίσης προειδοποιήσει για «juice jacking», όπως είναι γνωστό το σύστημα φόρτωσης κακόβουλου λογισμικού, από το 2021.

«Σήμα κινδύνου» προς τους καταναλωτές εκπέμπει το FBI ενάντια στην χρήση κοινόχρηστων σημείων φόρτισης των κινητών τους, λέγοντας πως απατεώνες έχουν καταφέρει να τους υπονομεύσουν έτσι ώστε να «μολύνουν» με malware ή με λογισμικό που δίνει πρόσβαση στις συσκευές των τηλεφώνων, στα tablet και στα laptop.

«Αποφύγετε τη χρήση σημείων δωρεάν φόρτισης σε αεροδρόμια, ξενοδοχεία ή εμπορικά κέντρα», ανέφερε ένα tweet από το γραφείο του FBI στο Ντένβερ.

«Δρώντες δολίως έχουν βρει τρόπους να χρησιμοποιούν τις δημόσιες θύρες USB για να εισάγουν κακόβουλο software και λογισμικό παρακολούθησης στις συσκευές. Έχετε το δικό σας φορτιστή και καλώδιο USB και αντ' αυτού χρησιμοποιήστε μια ηλεκτρική πρίζα.»

Avoid using free charging stations in airports, hotels or shopping centers. Bad actors have figured out ways to use public USB ports to introduce malware and monitoring software onto devices. Carry your own charger and USB cord and use an electrical outlet instead. pic.twitter.com/9T62SYen9T

— FBI Denver (@FBIDenver) April 6, 2023