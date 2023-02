Το Snapchat φέρνει το δικό του chatbot με την υποστήριξη του ChatGPT - Τι είναι το «My AI»

Το My AI είναι ουσιαστικά απλώς μια γρήγορη έκδοση του ChatGPT για το Snapchat στα κινητά.

Ένα νέο chatbot που υποστηρίζεται από το ChatGPT της OpenAI, ετοιμάζεται να φέρει το Snapchat με τον CEO της Snap, Έβαν Σπίγκελ να δηλώνει πως αποτελεί στοίχημα για τον ίδιο, ενώ οι τεχνολογίες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη θα γίνοται όλο και μεγαλύτερος μέρος της καθημερινής ζωής για τους ανθρώπους.

Με το όνομα «My AI», το chatbot της Snap θα «καρφιτσωθεί» στην καρτέλα των συνομιλιών του Snapchat πάνω από τα μηνύματα με τους φίλους κάθε χρήστη. Αν και αρχικά ήταν διαθέσιμο για 3,99 δολάρια το μήνα για συνδρομητές του Snapchat Plus, ο στόχος είναι το chatbot να γίνει τελικά προσβάσιμο για όλους τους 750 εκατομμύρια μηνιαίους χρήστες του Snapchat, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο που μίλησε στο The Verge.

«Η μεγάλη ιδέα είναι ότι εκτός από το να μιλάμε με τους φίλους και την οικογένειά μας κάθε μέρα, να μιλάμε και με την τεχνητή νοημοσύνη κάθε μέρα. Και αυτό είναι κάτι που είμαστε σε καλή θέση να κάνουμε ως υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων» υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Το My AI είναι ουσιαστικά απλώς μια γρήγορη έκδοση του ChatGPT για το Snapchat στα κινητά και μια ειδοποιός διαφορά μεταξύ τους είναι η πιο περιορισμένη δυνατότητα του νέου εργαλείου να απαντά σε μεγάλο εύρος ερωτήσεων. Όμως οι υπάλληλοι της Snap το έχουν εκπαιδεύσει να τηρεί τις οδηγίες και να μην δίνει απαντήσεις που περιλαμβάνουν βρισιές, βία, σεξουαλικό περιεχόμενο ή απόψεις για αμφιλεγόμενα ζητήματα όπως η πολιτική.

«Το Μy AI μπορεί να προτείνει ιδέες για δώρα γενεθλίων για τον καλύτερό σας φίλο, να προγραμματίσει ένα ταξίδι για το Σαββατοκύριακο, να προτείνει μια συνταγή για δείπνο ή ακόμα και να γράψει ένα χαϊκού. Όπως συμβαίνει με όλα τα chatbot που λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη, το My AI είναι επιρρεπές σε λάθη. Λάβετε υπόψη τις πολλές ελλείψεις του και συγγνώμη εκ των προτέρων! Όλες οι συνομιλίες με το My AI θα αποθηκευτούν και ενδέχεται να ελεγχθούν για να βελτιωθεί η εμπειρία του προϊόντος. Μην μοιράζεστε κανένα μυστικό σας με το My AI και μην βασίζεστε σε αυτό για συμβουλές. Ενώ η τεχνητή νοημοσύνη μου έχει σχεδιαστεί για να αποφεύγει μεροληπτικές, λανθασμένες, επιβλαβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, ενδέχεται να συμβούν λάθη» προειδοποιεί η ομάδα του Snapchat.