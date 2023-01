Kaspersky: Οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου ξαφρίζουν τα πορτοφόλια των fans της σειράς “The Last of Us”

Οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου διαδίδουν επίσης αρχεία μιας εκδοχής του "The Last of Us" για υπολογιστή, ενώ στην πραγματικότητα αυτό το αρχείο δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη.

Το "The Last of Us", μία από τις πιο πολυαναμενόμενες σειρές – η οποία βασίζεται στο ομώνυμο παιχνίδι του PlayStation - θα κυκλοφορήσει τελικά από το HBO στις 15 Ιανουαρίου του 2023.

Αντιλαμβανόμενοι πως με την κυκλοφορία της η σειρά θα προσελκύσει εκατοντάδες χιλιάδες νέους θαυμαστές, οι κυβερνοεγκληματίες καταστρώνουν ήδη κακόβουλα σχέδια. Συγκεκριμένα, οι έχουν ξεκινήσει ήδη να υλοποιούν σχήματα απάτης που σχετίζονται με το παιχνίδι του PlayStation, γεγονός αρκετά ασυνήθιστο. Με στόχο να μολύνουν τα θύματά τους με κακόβουλο λογισμικό οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου διαδίδουν επίσης αρχεία μιας εκδοχής του "The Last of Us" για υπολογιστή, ενώ στην πραγματικότητα αυτό το αρχείο δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη.

Αφού παρακολουθήσουν το "The Last of Us", πολλοί θεατές σίγουρα θα θέλουν να δοκιμάσουν αυτό το παιχνίδι και να ελέγξουν οι ίδιοι τις ενέργειες των αγαπημένων τους χαρακτήρων. Αλλά αν δεν ήταν θαυμαστές αυτής της σειράς παιχνιδιών στο παρελθόν, είναι απίθανο να γνωρίζουν ότι το "The Last of Us" προορίζεται αποκλειστικά για κονσόλες PlayStation. Συγκεκριμένα, μπορεί να μην συνειδητοποιήσουν ότι το πρώτο μέρος του παιχνιδιού έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει για PC τον Μάρτιο του 2023.

Οι κυβερνοεγκληματίες εκμεταλλεύονται ενεργά την έλλειψη ενημέρωσης του κοινού. Οι ερευνητές της Kaspersky βρήκαν έναν ιστότοπο που προσφέρει τη δυνατότητα λήψης του "The Last of Us Part II" σε υπολογιστή. Οι χρήστες που δεν γνωρίζουν ότι αυτή η έκδοση του παιχνιδιού δεν είναι ακόμη διαθέσιμη για υπολογιστές, θα κατεβάσουν ένα κακόβουλο αρχείο αντί για το πραγματικό παιχνίδι. Αυτό το κακόβουλο αρχείο μπορεί να κρύβεται στον υπολογιστή απαρατήρητο για χρόνια, καθώς δεν θα ξέρετε ότι κάτι δεν πάει καλά, γιατί μπορεί να μην προκαλέσει ορατή βλάβη και απλώς θα κάνει τη δουλειά του σιωπηλά.

Οι κυβερνοεγκληματίες προσφέρουν προς λήψη το "The Last of Us Part II", έκδοση που δεν έχει τεθεί στην πραγματικότητα ακόμα σε κυκλοφορία για PC.

Οι ειδικοί της Kaspersky ανακάλυψαν επίσης έναν phishing ιστότοπο που προσφέρει έναν κωδικό ενεργοποίησης για το "The Last of Us". Για να κατεβάσουν το αρχείο με τον κωδικό, οι χρήστες καλούνται να επιλέξουν ένα από τα «δώρα» που θα λάβουν μαζί με το παιχνίδι: για παράδειγμα, να πάρουν μια ολοκαίνουργια δωροκάρτα για PlayStation 5 ή Roblox αξίας $100. Ωστόσο, μετά από αυτό οι χρήστες καλούνται να εισαγάγουν τα διαπιστευτήριά τους και τα δεδομένα της τραπεζικής τους κάρτας για να πληρώσουν το τέλος προμήθειας. Μάλιστα, δίνοντας τα δεδομένα τους στους απατεώνες, οι fans θα πέσουν θύματα κλοπής, ενώ τα προσωπικά τους δεδομένα αργότερα θα χρησιμοποιηθούν σε καινούργια σχήματα απάτης.

Μαζί με τον κωδικό για το παιχνίδι, οι χρήστες καλούνται να επιλέξουν από μια λίστα δελεαστικών δώρων που μπορεί να ενδιαφέρουν οποιονδήποτε gamer

«Αν λάβουμε υπόψη πόσα χρόνια εκατομμύρια θαυμαστές περίμεναν τη σειρά "The Last of Us", μπορούμε να πούμε πως η κυκλοφορία της εντός του 2023 θα προκαλέσει πάταγο. Σε αντίθεση με το τι συνήθιζαν να κάνουν μέχρι πρότινος, πλέον οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου αντί να προσφέρουν πρόωρη πρόσβαση στη σειρά, επιλέγουν έναν διαφορετικό δρόμο διανέμοντας κακόβουλα αρχεία με το πρόσχημα ενός παιχνιδιού. Αυτό δείχνει ότι οι gamers, ειδικά οι νέοι που δεν γνωρίζουν ακόμη αρκετά για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, όταν παίζουν, συγκαταλέγονται στο κύριο κοινό-στόχο των εγκληματιών του κυβερνοχώρου και στο μέλλον θα κυκλοφορήσουν όλο και περισσότερες απειλές προκειμένου να τους εκμεταλλευτούν. Να είστε σε εγρήγορση και να ελέγχετε εάν το πολυπόθητο παιχνίδι σας είναι διαθέσιμο στην προσφερόμενη πλατφόρμα, κατεβάστε παιχνίδια μόνο από επίσημα καταστήματα εφαρμογών και μην ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε μια αξιόπιστη λύση ασφαλείας», σχολιάζει η Olga Svistunova, ειδικός σε θέματα ασφάλειας της Kaspersky.

Για να αποφύγετε να πέσετε θύματα κακόβουλων προγραμμάτων και απατών, η Kaspersky συνιστά στους χρήστες τα εξής: