2ο European Talent Summit: To ταλέντο και την τεχνολογική εκπαίδευση σε πρώτο πλάνο βάζει η Huawei

Η εκπαιδευτική συνεισφορά της Huawei σε αριθμούς - Στο επίκεντρο η γυναικεία κατάρτιση και η συνεργασία των γενεών Τα προγράμματα που ενεργοποιούνται στη χώρα μας.

Ψηφιοποίηση, αναδυόμενες τεχνολογίες, συνδεσιμότητα είναι μερικές από τις συνιστώσες της ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. Μιας ανάπτυξης που δεν θα μπορέσει να υποστηριχθεί αν δεν επενδύσει πέρα από την καινοτομία και στον άνθρωπο, ώστε να αναδείξει το ταλέντο του και να τον προμηθεύσει με δεξιότητες που συμβαδίζουν με τον εν εξελίξει ψηφιακό μετασχηματισμό. Το παραπάνω, ήταν το βασικό συμπέρασμα που αποκόμιζε ο επισκέπτης του 2ου European Talent Summit της Huawei, που έλαβε χώρα πριν από μερικές ημέρες στην Αθήνα.

Πέρα από αυτό βέβαια, ενημερωνόταν και για την επένδυση στο ευρωπαϊκό ταλέντο που πραγματοποιεί ο κινεζικός κολοσσός, ο οποίος συγκαταλέγεται σήμερα στη λίστα με τους κορυφαίους παρόχους έξυπνων συσκευών και Τεχνολογικών Λύσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT) παγκοσμίως.

Στην ολοήμερη γιορτή που διοργάνωσε στο Ζάππειο Μέγαρο η Huawei, η οποία απασχολεί σήμερα 197.000 εργαζόμενους και εξάγει καινοτόμες λύσεις, προϊόντα και υπηρεσίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε περισσότερες από 170 χώρες του κόσμου, παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα επιτεύγματα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που έτρεξαν το 2022 καθώς και τα μελλοντικά σχέδιά της προς αυτή την κατεύθυνση.

Παράλληλα, μέσα από ομιλίες κυβερνητικών στελεχών, εκπροσώπων διεθνών οργανισμών, ακαδημαϊκών, στελεχών από τον ευρύτερο κλάδο της τεχνολογίας αλλά και πολυάριθμων φοιτητών, σκιαγραφήθηκε η ανάγκη δημιουργίας ενός ανοιχτού οικοσυστήματος ταλέντων, το οποίο η Huawei υποστηρίζει ήδη με ποικίλα προγράμματα καλλιέργειας ταλέντων που υλοποιεί ανά την Ευρώπη. «Το ταλέντο είναι απαραίτητο για την Ευρώπη προκειμένου να συνεχίσει τις πρωτοβουλίες της όπως η ψηφιοποίηση και η βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να ενωθούμε και να οικοδομήσουμε ένα ανοιχτό οικοσύστημα ταλέντων για κοινή επιτυχία» ανέφερε χαρακτηριστικά στους προσκεκλημένους του Ζαππείου ο κ. Radoslaw Kedzia, Αντιπρόεδρος της CEE & Nordic Region της Huawei.

Η εκπαιδευτική συνεισφορά της Huawei σε αριθμούς

Επισημαίνοντας ότι η εκπαίδευση και επανακατάρτιση αποτελεί μια από τις διαχρονικές προτεραιότητες της εταιρείας, το υψηλόβαθμο στέλεχος της Huawei ανέφερε ότι μόνο την τελευταία δεκαετία, η εταιρεία έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 30.000 επαγγελματίες ΤΠΕ και έχει πιστοποιήσει σχεδόν 16.000 Ευρωπαίους ευρωπαίους φοιτητές, στις 200 Ακαδημίες ΤΠΕ που λειτουργεί στην Ευρώπη.

Από το 2011 έως και σήμερα δε, μέσω του προγράμματος «Seed for the Future» που συνεχίζει απρόσκοπτα, έχει προχωρήσει στην ψηφιακή κατάρτιση κι εκπαίδευση 3.500 μαθητών. Σημειωτέον ότι το πρόγραμμα «Seeds For The Future» απευθύνεται στους καλύτερους φοιτητές διεθνών Πανεπιστημίων, προσφέρει online τεχνολογική εκπαίδευση αλλά και πιστοποίηση κατόπιν εξετάσεων, ενώ στο τέλος κάθε έτους βραβεύει τους φοιτητές που ξεχωρίζουν. Η φετινή βράβευση είχε και ελληνική ταυτότητα, αφού από τις τάξεις του 2022 διακρίθηκε με ένα από τα 5 top seeds individual awards και η ελληνίδα φοιτήτρια του Οικονομικού Πανεπιστημίου, Αναστασία Βατζέλη. Αυτό βέβαια δεν ήταν το μοναδικό βραβείο που κέρδισε η χώρα μας. Στους φετινούς βραβευθέντες προστέθηκε για πρώτη φορά κι ένα ελληνικό ΑΕΙ, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, αποσπώντας το βραβείο «Εξαιρετική Ακαδημία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT) HUAWEI».

Οι προσπάθειες της Huawei έχουν ήδη σημαντικά αποτελέσματα να επιδείξουν. Στο άμεσο μέλλον δε, αναμένεται να ενταθούν. Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν στο 2ο European Talent Summit η κινεζική εταιρεία θα εγκαινιάσει φέτος ένα νέο πρόγραμμα, ονόματι Bright Star, μέσω του οποίου θα προσλαμβάνει για πρακτική άσκηση 100 φοιτητές από τα πανεπιστήμια της Ευρώπης κάθε χρόνο. «Τα επόμενα τρία χρόνια, η Huawei σχεδιάζει να προσλάβει 600 νέους πτυχιούχους από ευρωπαϊκά πανεπιστήμια» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Kedzia.

Στο επίκεντρο η γυναικεία κατάρτιση και η συνεργασία των γενεών

Στο εκπαιδευτικό της κάδρο περιλαμβάνεται φυσικά και η χώρα μας, με την Huawei να στρέφει το ενδιαφέρον της στην είσοδο περισσότερων γυναικών στον τομέα των ΤΠΕ, ώστε να καλυφθεί το κενό που υπογραμμίζεται από όλες σχεδόν, τις σχετικές έρευνες και μελέτες. Να θυμίσουμε ότι βάσει των στοιχείων της Eurostat στην ΕΕ το 2021 υπήρχαν 2,79 εκατομμύρια εργαζόμενοι με εκπαίδευση στις ΤΠΕ, με το 84,1% (2,35 εκατομμύρια) να είναι άντρες και μόλις το 15,9% (442.800) γυναίκες.

Με στόχο να καλύψει την υποεκπροσώπηση των γυναικών στο ψηφιακό εργατικό δυναμικό, η εταιρεία δημιουργεί το πρόγραμμα Women in Tech, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της χώρας. Μέσω αυτού, φιλοδοξεί να παράσχει βασική εκπαίδευση σε δεξιότητες ΤΠΕ σε 500 άνεργες γυναίκες στην Ελλάδα με την βοήθεια των πιστοποιημένων συνεργατών της (Huawei Certified ICT Associates), αλλά και σχετική πιστοποίηση, κατόπιν εξετάσεων.

Το μήνυμα ήταν σαφές: η προσπάθεια οφείλει να είναι εντατική, αν θέλουμε να συμπεριλάβουμε στην ψηφιακή αλυσίδα γνώσης και «το 20% των ευρωπαίων ενηλίκων που στερείται σήμερα βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων» όπως επεσήμανε ο κ. David Atchoarena, Διευθυντής του Ινστιτούτου Δια Βίου Μάθησης της UNESCO.

Πέρα από εντατική όμως, η προσπάθεια θα πρέπει να μην γνωρίζει όρια και να προάγει την ηλικιακή ποικιλομορφία, η οποία αποτελεί «ένα αγνοούμενο πλεονέκτημα των ευρωπαϊκών χώρων εργασίας», όπως σημείωσε η καθηγήτρια Δρ. Anna Schneider του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών Hochschule Fresenius από το βήμα της εκδήλωσης.

Όπως εξήγησε η ίδια, με την αφορμή της κυκλοφορίας της Λευκής Βίβλου για τη συνεργασία μεταξύ των γενεών και την ψηφιοποίηση, «η ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ γενεών, ιδίως για τις ψηφιακές δεξιότητες, είναι κομβικής σημασίας». Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι «μόνο τον τελευταίο μήνα, το ένα τρίτο των εργαζομένων, ηλικίας 55 ετών και άνω, έχουν μάθει ψηφιακές δεξιότητες από έναν τουλάχιστον δέκα χρόνια νεότερο συνάδελφο» σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας της Huawei.