Η HUAWEI μόλις λάνσαρε τα πιο elegant κι εξελιγμένα ακουστικά της αγοράς

Tο HUAWEI FreeBuds Lipstick είναι το latest trend στα earbuds και πάει την εμπειρία ήχου και στυλ σε άλλο επίπεδο!

Τι είναι ο ήχος; Η μουσική; Χρώμα. Πολύ χρώμα! Αν πρέπει να περιγραφεί με κάποιο, τότε αυτό θα ήταν το κόκκινο της φωτιάς και του πάθους, γιατί γεννά συναισθήματα. Σαν αυτά που γεννά το νέο FreeBuds Lipstick της HUAWEI.

Άλλωστε, τι είναι αυτό που αναζητά ο χρήστης από τα ασύρματα ακουστικά τη σήμερον ημέρα; Να είναι χρηστικά, να διακρίνονται από άρτια τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά να είναι και κομψά, για να ταιριάζουν με (ή να ανανεώνουν) το στυλ του.

Το HUAWEI FreeBuds Lipstick αποτελεί τον συνδυασμό όλων, για να προσφέρει την μέγιστη εμπειρία ήχου που έχει απολαύσει ποτέ κανείς ως σήμερα. Εμείς είχαμε την ευκαιρία να έχουμε ένα ζευγάρι στα χέρια μας και είμαστε σε θέση να μοιραστούμε την εμπειρία μας.

Εντυπωσιακή εμφάνιση

Είναι σύνηθες η πρώτη εντύπωση να μετράει πάντα. Γι' αυτό και το νέο HUAWEI FreeBuds Lipstick κεντρίζει το ενδιαφέρον με την πρώτη ματιά με τα φανταχτερά και κομψά του χρώματα.

Η μοναδική εμφάνιση της θήκης σε σχήμα κραγιόν, με την εκπληκτική κατασκευή τους από ανοξείδωτο ατσάλι, τα καθιστούν αμέσως εκλεπτισμένα και ξεχωριστά. Την εικόνα ενδυναμώνει ο συνδυασμός μαύρου και χρυσού, ενώ η επιφάνεια είναι τόσο λεία, όσο ένας καθρέφτης.

Όσο για τα ίδια τα ακουστικά, γοητεύουν τόσο οπτικά, όσο και ηχητικά. Διαθέτουν υψηλό σχεδιασμό σε «ανεξίτηλο» κόκκινο χρώμα, που ταιριάζει σε όσους θέλουν να βάλουν στυλ και χρώμα στις εμφανίσεις τους, προσφέροντας ταυτόχρονα ατελείωτες ώρες ψυχαγωγίας και διασκέδασης.

Ακουστική σε άλλο επίπεδο

Επειδή, όμως, δεν μένει κανείς μόνο στο... περιτύλιγμα, εξίσου «πλούσιος» και συναρπαστικός είναι κι ο... εσωτερικός κόσμος του HUAWEI FreeBuds Lipstick. Όπως προαναφέρθηκε, αυτή τη στιγμή είναι το latest trend στον τομέα των earbuds. Γι' αυτό και δεν γινόταν, παρά να προσφέρουν επιπλέον επιδόσεις υψηλής τεχνολογίας.

Το κλασικό αεροδυναμικό τους σχήμα προσφέρει μια αναβαθμισμένη εμπειρία ακρόασης. Γι’ αυτόν τον λόγο, χρησιμοποιούν διάφραγμα μεγαλύτερης κλίμακας, το οποίο υποστηρίζει ένα εύρος συχνότητας έως 40 kHz και ενισχύει τις μέσες και υψηλές συχνότητες, ενδυναμώνοντας το μπάσο. Έτσι, ο χρήστης μπορεί να απολαμβάνει στο maximum τους πλούσιους τόνους των αγαπημένων τραγουδιών και προγραμμάτων του.

Άνετη εφαρμογή

Επιπλέον, πώς επιτυγχάνεται η άριστη ακρόαση; Μα, φυσικά, με την καλύτερη δυνατή εφαρμογή στο αυτί του χρήστη, που συνεπάγεται την βελτιστοποίηση ποιότητας του ήχου. Τα HUAWEI FreeBuds Lipstick διαθέτουν "open fit" σχεδιασμό. Το εργονομικό σύστημα προσομοίωσης έχει βασιστεί πάνω σε χιλιάδες δείγματα ανθρώπινου αυτιού και σε ένα εκτεταμένο τεστ προσομοίωσης πίεσης σε οκτώ διαφορετικά σημεία του αυτιού, συνεπώς βελτιώνει τον σχεδιασμό του ακουστικού, ώστε να προσφέρει μια απολύτως άνετη εφαρμογή.

Μάλιστα, με την τεχνολογία AEM EQ, τα HUAWEI FreeBuds Lipstick είναι σε θέση να εφαρμόζουν αυτόματα στο αυτί και να εντοπίζουν τον καλύτερο ισοσταθμιστή, για τον εκάστοτε χρήστη ειδικά. Χρησιμοποιώντας, δε, την εφαρμογή HUAWEI AI Life, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ τριών ισοσταθμιστών, συμπεριλαμβανομένου του balanced (που είναι και ο default), του bass boost και του treble boost, ώστε να απολαμβάνουν μια εξατομικευμένη εμπειρία.

Επιπλέον, εφαρμόζεται ένα προσαρμοσμένο εφέ ακύρωσης θορύβου (Active Noise Cancellation), μειώνοντας την επίδραση των περιβαλλοντικών θορύβων χαμηλής συχνότητας με μεγαλύτερη ακρίβεια, για να είναι η ακρόαση πιο ευχάριστη.

Συμβατό με κάθε συσκευή

Κι αν ένα HUAWEI smartphone δεν είναι διαθέσιμο, τότε δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Και πάλι, μπορεί αυτός που το επιθυμεί να αποκτήσει τα HUAWEI Freebuds Lipstick, καθώς έχουν συμβατότητα τόσο με Android smartphones, ανεξαρτήτως μάρκας, όσο και με συσκευές iOS, μέσω της χρήσης Bluetooth.

Υπάρχει, ακόμη, η δυνατότητα για σύζευξη Bluetooth κοντινής απόστασης, ώστε οι χρήστες να μπορούν να συνδέσουν ένα smartphone, ένα tablet ή ένα PC με το αναδυόμενο παράθυρο, επιτυγχάνοντας διπλή σύνδεση συσκευών.

Στο πλαίσιο της ανεμπόδιστης συνδεσιμότητας, τα HUAWEI FreeBuds Lipstick μπορούν να ηχογραφούν υψηλής πιστότητας ήχο με ρυθμό δειγματοληψίας έως 48 kHz. Το μόνο που πρέπει να κάνει ο χρήστης είναι να ενεργοποιήσει τη λειτουργία Surroundings στην εφαρμογή HUAWEI AI Life κι ύστερα είναι έτοιμος να ηχογραφήσει τον περιβάλλοντα ήχο και να «αιχμαλωτίσει» μια συναρπαστική ηχητική στιγμή με πεντακάθαρες λεπτομέρειες.

Ανθεκτική μπαταρία

Last but not least, ένα από τα στοιχεία που απασχολεί πολύ τον χρήστη μιας συσκευής είναι η διάρκεια της μπαταρίας. Στο HUAWEI FreeBuds Lipstick έχει ενισχυθεί περαιτέρω η διάρκεια ζωής της μπαταρίας, ώστε, όταν το Noise Cancellation είναι απενεργοποιημένο, να υπάρχει η δυνατότητα για 22 ώρες συνεχόμενης αναπαραγωγής μουσικής με πλήρως φορτισμένη θήκη ή 4 ώρες με πλήρως φορτισμένα ακουστικά. Η εκτεταμένη διάρκεια ζωής της μπαταρίας επιτρέπει στο χρήστη να μην αγχώνεται για το αν θα τον «προδώσουν» τα ακουστικά του.

Η ασυναγώνιστη σχεδίαση, η έξυπνη κι ανεμπόδιστη διασύνδεση των συσκευών κι η εξαιρετική ηχητική απόδοση συνιστούν όλους τους καλούς λόγους για να τα κάνει κανείς δικά του!

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Huawei, για εύκολες και γρήγορες αγορές το ηλεκτρονικό κατάστημα https://www.huaweistore.gr ή τα παρακάτω:

