Ο CEO της Tesla, Έλον Μασκ, και ο συνιδρυτής του Twitter, Τζακ Ντόρσεϊ —δύο από τους πιο γνωστούς δισεκατομμυριούχους τεχνολογίας στον κόσμο— έχουν εκφράσει τις σκέψεις τους για μια υποθετική νέα έκδοση του Διαδικτύου αυτή την εβδομάδα: το «Web3».

Αν και εξακολουθεί να είναι μια θολή ιδέα, το Web3 ή Web 3.0, έχει χαιρετιστεί από τους υποστηρικτές του ως μια αποκεντρωμένη έκδοση του Διαδικτύου που βασίζεται στο blockchain, την τεχνολογία πίσω από πολλά μεγάλα κρυπτονομίσματα και NFT. Μια πληθώρα επιχειρηματιών σε όλο τον κόσμο προσπαθούν να σχεδιάσουν και να δημιουργήσουν τις τεχνολογίες και τα πρωτόκολλα που θα υποστηρίζουν το Web3, αναφέρει το CNBC.

Οι υπέρμαχοι του Web3, σε συνέχεια του Web1 και Web2, υποστηρίζουν ότι οι σημερινές διαδικτυακές πλατφόρμες είναι πολύ συγκεντρωτικές και ελέγχονται από μερικές μεγάλες εταιρείες διαδικτύου, όπως η Amazon, η Apple, η Alphabet και η μητρική εταιρεία του Facebook, Meta. Αυτές οι εταιρείες έχουν συγκεντρώσει τεράστιες ποσότητες δεδομένων και περιεχομένου που κοινοποιούνται στο Διαδίκτυο.

Την Κυριακή, ο Μασκ ανέβασε στο Twitter ένα TikTok μιας συνέντευξης για το Διαδίκτυο μεταξύ του Μπιλ Γκέιτς και του Ντέιβιντ Λέτερμαν το 1995, ρωτώντας: «Δεδομένης της σχεδόν αδιανόητης φύσης του παρόντος, ποιο θα είναι το μέλλον;»

Συνέχισε λέγοντας: «Δεν ισχυρίζομαι ότι το web3 είναι αληθινό– μοιάζει περισσότερο με τσιτάτο μάρκετινγκ παρά με πραγματικότητα– απλώς αναρωτιέμαι πώς θα είναι το μέλλον σε 10, 20 ή 30 χρόνια. Το 2051 ακούγεται τρελά φουτουριστικό!»

Given the almost unimaginable nature of the present, what will the future be? pic.twitter.com/b2Yw0AXGVA

Μια μέρα αργότερα, ο Μασκ επανήλθε λέγοντας: «Έχει δει κανείς το web3; Δεν μπορώ να το βρω».

Προς ενόχληση των θαυμαστών του Web3, ο Ντόρσεϊ άφησε να εννοηθεί ότι βρίσκεται ήδη υπό τον έλεγχο της εταιρείας venture capital Andreessen Horowitz, ενός πρώιμου υποστηρικτή του Facebook και υπέρμαχου του Web3.

«Είναι κάπου μεταξύ του α και του ω», είπε ο Ντόρσεϊ, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του CEO του Twitter τον προηγούμενο μήνα για να επικεντρωθεί στην startup πληρωμών του, Block, πρώην Square.

Ο «στρατός» των υποστηρικτών του Web3 θέλει τελικά να δει τη δύναμη του Διαδικτύου να τίθεται στα χέρια των ανθρώπων και όχι των VC. Πιστεύουν ότι παραείναι μεγάλο και σημαντικό για να το διαχειρίζονται ένας μικρός αριθμός εταιρειών ή επενδυτών.

Σήμερα το Διαδίκτυο είναι ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια οικονομία και διαδραματίζει ρόλο στην τροφοδοσία όλων, από πυρηνικές εγκαταστάσεις έως νοσοκομεία.

Αλλά ο Ντόρσεϊ πιστεύει ότι οι VC και οι περιορισμένοι εταίροι τους θα είναι αυτοί που τελικά θα ελέγχουν το Web3. «Δεν θα ξεφύγει ποτέ από τα κίνητρά τους», έγραψε στο Twitter, προκαλώντας αντιδράσεις από τους θαυμαστές του concept. «Είναι τελικά μια συγκεντροποιημένη οντότητα με διαφορετική ετικέτα».

Το tweet του έλαβε πάνω από 26.500 likes και 5.900 retweets μέσα σε εννέα ώρες, με κάποιους να λένε ότι κάνει «πολύ λάθος» ή ότι διαφωνούν έντονα.

You don’t own “web3.”







The VCs and their LPs do. It will never escape their incentives. It’s ultimately a centralized entity with a different label.







Know what you’re getting into…

— jack⚡️ (@jack) December 21, 2021