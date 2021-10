Με αφορμή τον Ευρωπαϊκό μήνα ευαισθητοποίησης για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, η Google Ελλάδας, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, προτείνει εργαλεία ασφαλούς πλοήγησης για παιδιά, μέσα από το πρόγραμμα Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου.

Το διαδίκτυο είναι ένας ανεξάντλητος ωκεανός επικοινωνίας, γνώσης, ενημέρωσης, ψυχαγωγίας και εξερεύνησης. Επειδή όμως, όπως όλοι οι ωκεανοί, είναι σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητο, έχει ανάγκη από έναν οδηγό ασφαλούς πλεύσης. Ειδικά τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στις διαδικτυακές «παγίδες» και έχουν την ανάγκη να αποκτήσουν σωστή κουλτούρα χρήσης του ίντερνετ για να το χρησιμοποιούν δημιουργικά, παραμένοντας ασφαλή. Τα στοιχεία που προέκυψαν από μια μεγάλης κλίμακας εθνική έρευνα σε παιδιά ηλικίας 10-18 ετών[1] είναι χαρακτηριστικά:

Το 32% των μαθητών Δημοτικού δεν ξέρουν πώς να αναφέρουν ή να μπλοκάρουν κάποιον στο διαδίκτυο

Το 12% των μαθητών Δημοτικού και 24% των μαθητών Γυμνασίου/Λυκείου αποδέχεται αιτήματα φιλίας από αγνώστους ενώ ένα στα δέκα παιδιά Δημοτικού και περίπου ένα στα τρία παιδιά Γυμνασίου/Λυκείου δηλώνει ότι έχει συναντηθεί με κάποιον που γνώρισε στο διαδίκτυο.

Το 13% των μαθητών του Γυμνασίου και 7% των μαθητών του Δημοτικού έχουν υποστεί εκφοβισμό στο διαδίκτυο, ενώ το 17% των μαθητών δηλώνουν πως έχουν υπάρξει μάρτυρες σε περιπτώσεις εκφοβισμού στο διαδίκτυο

Το 11% των μαθητών του Γυμνασίου δηλώνει πως έχει δεχθεί μηνύματα μίσους στο διαδίκτυο λόγω της φυλής, της εμφάνισης ή κάποιου άλλου χαρακτηριστικού τους

Το 20% των μαθητών του Γυμνασίου δεν θα ζητήσουν βοήθεια από τους γονείς τους σε περίπτωση που κάτι στο διαδίκτυο τους αναστατώσει

Για να βοηθήσει τα παιδιά να μάθουν να αντιμετωπίζουν τις πιθανές παγίδες του διαδικτύου, η Google Ελλάδας υλοποιεί, για δεύτερη χρονιά φέτος, ένα επιστημονικά αξιολογημένο και εγκεκριμένο πρόγραμμα με τίτλο «Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου». Πρόκειται για μια "πυξίδα" ασφαλούς πλοήγησης στο ίντερνετ, που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, γονείς και στα ίδια τα παιδιά, τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και είναι διαθέσιμο δωρεάν σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας. Στην πράξη, είναι ένας κύκλος μαθημάτων που παρέχει στους εκπαιδευτικούς εργαλεία και μεθόδους για να διδάξουν τις βασικές αρχές ψηφιακής ασφάλειας στο περιβάλλον της σχολικής τάξης, ενώ προσφέρεται ταυτόχρονα και για την εκπαίδευση των γονιών, ώστε να γνωρίζουν καλύτερα πώς να προστατεύσουν τα παιδιά τους.

Το πρόγραμμα «Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου» παρέχει μεταξύ πολλών άλλων:

Κατανόηση του τι είναι αληθινό στο διαδίκτυο

Αναγνώριση της διαδικτυακής απάτης

Κατανόηση του τι είναι το ηλεκτρονικό "ψάρεμα" (phishing) και πώς το αποφεύγουμε

Κατανόηση του πόσο σημαντικό είναι το απόρρητο των προσωπικών πληροφοριών

Εξοικείωση με τα εργαλεία και τις ρυθμίσεις που παρέχουν προστασία κατά των χάκερ και άλλων απειλών

Αναγνώριση των δύσκολων καταστάσεων όπου χρειάζεται η βοήθεια ενός έμπιστου ενήλικα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, μπορείτε να επισκεφτείτε το https://saferinternet4kids.gr/be-internet-awesome/

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή επιλέγοντας μια ημερομηνία που τους εξυπηρετεί στη σελίδα: https://saferinternet4kids.gr/calendar/.

[1] “Understanding the online behavior and risks of children: results of a large-scale national survey on 10-18 year olds” (Αύγουστος 2020)

