TVs με τεχνολογίες αιχμής που σε βάζουν στην «καρδιά» της δράσης!

Το καλύτερο «δώρο» που θα μπορούσες να κάνεις στο σαλόνι σου. Το αντικείμενο του πόθου για κάθε λάτρη της τεχνολογίας και όχι μόνο. Η συσκευή που θα αλλάξει επίπεδο την οικιακή σου ψυχαγωγία, επιτρέποντάς σου να παρακολουθήσεις αθλητικά γεγονότα σαν να βρισκόσουν εκεί, σειρές και ταινίες όπως στο σινεμά και video games με τρόπο τέτοιο που θα σε ταξιδέψουν μεμιάς στους κόσμους τους. Οι μεγάλες τηλεοράσεις παίζουν χωρίς αντίπαλο κι εμείς σου προτείνουμε τις καλύτερες που θα βρεις στην αγορά για κάθε γούστο, τσέπη και χώρο!

Sony Master KD-85ZG9 Full Array 85” 8K Ultra HD

Εικόνα

Αν ψάχνεις μία λύση ικανή να σε καλύψει σε βάθος χρόνου, τότε η KD-85ZG9 είναι αυτό που ψάχνεις. Άξιο μέλος της σειράς Master της Sony, πρόκειται για ένα 8K (!) μοντέλο που θα αναβαθμίσει κάθε σου εμπειρία. Ενσωματώνει τεχνολογία Full Array περιλαμβάνοντας ακόμα περισσότερα LED για ρεαλιστικότερες εικόνες με ακόμα πιο πιστά χρώματα. Ο επεξεργαστής X1 Ultimate σε συνδυασμό με την τεχνολογία 8K X-Reality PRO εκμεταλλεύονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις 85 ίντσες της οθόνης TRILUMINOS δημιουργώντας ένα συγκλονιστικό αποτέλεσμα. Τεχνολογίες όπως οι Object-based HDR Remaster, Super Bit Mapping HDR και X-Wide Angle είναι απλά το κερασάκι στην τούρτα.

Samsung QE75Q95T QLED 75” 4K Ultra HD

Εικόνα

Μια τηλεόραση σωστό κόσμημα για το σαλόνι σου, η Samsung QE75Q95T θα κάνει level up στον τρόπο με τον οποίο απολαμβάνεις το αγαπημένο σου περιεχόμενο. Βασίζεται στην τεχνολογία Quantum Dot αποδίδοντας το 100% του όγκου του χρώματος. Ενσωματώνει Direct Full Array 16X και Quantum HDR 2000 ενώ ο Quantum Processor 4K με AI θα φροντίσει να αναβαθμίσει κάθε εικόνα καθιστώντας το 4Κ, την «κανονικότητα» στην οικιακή ψυχαγωγία. Θα ταιριάξει άριστα με τον χώρο σου χάρη στο μίνιμαλ design της, γεγονός που ενισχύεται ακόμα περισσότερο από τα One Invisible Connection και One Connect Box.

Sony Bravia XR-77A80J OLED 77” 4K Ultra HD

Ικανή να σου χαρίσει καθηλωτικές εμπειρίες, η Bravia XR-77A80J είναι μία OLED πρόταση από τη Sony που δύσκολα περνά απαρατήρητη. Κατάλληλη για εκείνους που ψάχνουν ένα premium μοντέλο για να πλαισιώσουν τον χώρο τους, είναι εξοπλισμένη με επεξεργαστή Cognitive Processor XR που της επιτρέπει να αντιλαμβάνεται τον τρόπο με τον οποίο εισπράττεις την πληροφορία μέσω της όρασης και της ακοής. Ως εκ τούτου, με τη βοήθεια της AI, είναι σε θέση να σου χαρίσει εκπληκτικές εικόνες με άκρατη φυσικότητα, σπουδαίο βάθος και ανυπέρβλητο ρεαλισμό. Στα 120 Hz, διαθέτει τεχνολογίες XR OLED Contrast και Acoustic Surface Audio+.

LG 86NANO916 NanoCell 86” 8K Ultra HD

Εικόνα

Απόλαυσε το αγαπημένο σου περιεχόμενο όπως ποτέ άλλοτε με τη δύναμη της NanoCell! Η LG 86NANO916 έρχεται να σου προσφέρει κινηματογραφικού επιπέδου συγκινήσεις, ενσωματώνοντας επεξεργαστή α7 3ης γενιάς και σπουδαίες τεχνολογίες όπως Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, HDR 10 Pro, HLG Pro, Nano Black και Nano Color. Αποτέλεσμα όλων αυτών, είναι μια διευρυμένη παλέτα χρωμάτων με εκπληκτική πιστότητα και κορυφαία υφή, ό,τι πρέπει δηλαδή για να streamάρεις σειρές και ταινίες και να παίξεις τα πιο πρόσφατα video games. Συμβατή με Alexa και Google Assistant, υποστηρίζει HDMI 2.1 και HGiG για HDR gaming.

Samsung 85QN90A Neo QLED 85” 4K Ultra HD

Πανίσχυρη όσο καμία, η Samsung 85QN90A ανήκει στις Neo QLED τηλεοράσεις της κορεατικής εταιρείας. Με Neo Quantum 4K επεξεργαστή και τεχνολογίες Quantum HDR 32X, Quantum Mini LED (με μέγεθος 1/40 των συμβατικών LED) και Quantum Dot, θα σου χαρίσει απόλυτα ομαλές εικόνες εκπληκτικής καθαρότητας. Αυτές πλαισιώνονται από δυναμικό ήχο χάρη στα ηχεία 4.2.2 με SpaceFit Sound δημιουργώντας έτσι ένα υπέροχο αποτέλεσμα, είτε παρακολουθείς περιεχόμενο, είτε παίζεις video games -στη δεύτερη περίπτωση θα επωφεληθείς από τη Game Bar και το Super Ultrawide Gameview. Ζήσε μία προηγμένη εμπειρία πλοήγησης χάρη στο λειτουργικό Tizen και streamαρε περιεχόμενο από το smartphone σου!

Sony KE-75XH9096 Full Array 75” 4K Ultra HD

Εικόνα

Άφησε τη Sony KE-75XH9096 να αναλάβει την οικιακή σου ψυχαγωγία -το αποτέλεσμα θα σε καταπλήξει! Πρόκειται για ένα Full Array μοντέλο στις 75 ίντσες, κατάλληλο ακόμα και για τους μεγαλύτερους χώρους. Η επιβλητική της παρουσία θα στρέψει όλα τα βλέμματα επάνω της και δικαίως: ενσωματώνει επεξεργαστή 4K HDR Processor X1 και τεχνολογίες 4K X-Reality PRO, Dolby Vision, Dolby Atmos και X-Motion Clarity. Συνυπολόγισε το ηχείο X-Balanced και την οθόνη TRILUMINOS και έχεις το δικό σου, προσωπικό σινεμά στο σαλόνι σου! Συμβατή με Apple AirPlay και HomeKit, διαθέτει Chromecast και λογισμικό αυτόματης βαθμονόμησης CalMAN.

LG 75UP75006 LED 75” 4K Ultra HD

Με όπλο την τέλεια σχέση τιμής/απόδοσης που επιτυγχάνει, η 75UP75006 της LG είναι ό,τι πρέπει για κάθε σαλόνι. Στις 75 ίντσες και με 4K Ultra HD ανάλυση, δημιουργεί καταστάσεις οικιακής ψυχαγωγίας άνευ προηγουμένου. Ο συνδυασμός TruMotion και Filmmaker Mode αναλαμβάνουν να παίξουν το περιεχόμενο της αρεσκείας σου ακριβώς όπως το οραματίστηκε ο δημιουργός του. Την ίδια στιγμή ο ήχος Ultra Surround και το Active HDR φτιάχνουν την ιδανική ατμόσφαιρα γύρω σου. Εκμεταλλεύσου τις λειτουργίες Game Optimizer και 4K Upscaling και αναβάθμισε κάθε σου εμπειρία μέσα από το εύχρηστο webOS.

Samsung 85Q70A QLED 85” 4K Ultra HD

Εικόνα

Θα σε κερδίσει από την πρώτη κιόλας ματιά. Η Samsung 85Q70A ενσωματώνει AirSlim Design, ταιριάζοντας έτσι σε κάθε χώρο και με κάθε διακόσμηση. Διακριτική παρά τις 85 ίντσες της, θα αφήσει όλα τα μέλη της οικογένειας με ένα πλατύ χαμόγελο όπως κι αν αρέσκονται να τη χρησιμοποιούν -από το streamάρισμα περιεχομένου και την παρακολούθηση αθλητικών γεγονότων, μέχρι την αναπαραγωγή μουσικής και το ατελείωτο gaming. Με τεχνολογίες όπως Motion Xcelerator Turbo+, Quantum Dot, Dual LED και Quantum HDR, δημιουργεί εκπληκτικής ποιότητας εικόνες τις οποίες πλαισιώνει με κρυστάλλινο ήχο -απόρροια του Object Tracking Sound Lite.

LG 75UP78006 LED 75” 4K Ultra HD

Εικόνα

Η 75UP78006 σου εγγυάται τα ρεαλιστικότερα χρώματα που είδες ποτέ! Η LG, βλέπεις, την έχει εφοδιάσει με τετραπύρηνο επεξεργαστή εικόνας ο οποίος αναλαμβάνει να ενισχύσει την αντίθεση και τα χρώματα, αναβαθμίζοντας παράλληλα τις εικόνες χαμηλής ανάλυσης και αφαιρώντας τον θόρυβο. Το αποτέλεσμα είναι απλά συγκλονιστικό, καθώς πλαισιώνεται και από εικονικό ήχο surround, τοποθετώντας σε ουσιαστικά στην καρδιά της δράσης. Active HDR, HDR 10 Pro και HGiG φροντίζουν μεταξύ άλλων για τη βελτίωση κάθε εμπειρίας σου, τη στιγμή που οι έξυπνες λειτουργίες ThinQ με το Magic Remote κάνουν τον χειρισμό παιχνίδι.

Sony KD-75XH9096 Full Array 75” 4K Ultra HD

Μία Full Array πρόταση από τη Sony στις 75 ίντσες, η KD-75XH9096 θα γεμίσει τον χώρο σου με υπέροχα χρώματα και ζωηρές εικόνες. Προσφέρει κορυφαία αντίθεση ενώ σε συνδυασμό με την οθόνη TRILUMINOS απεικονίζει κάθε απόχρωση με φοβερό ρεαλισμό και φυσική υφή. Οι τεχνολογίες Dolby Vision και Dolby Atmos αναλαμβάνουν να σου χαρίσουν άκρως κινηματογραφικές εμπειρίες, τη στιγμή που στον ήχο, ο συνδυασμός ηχείου X-Balanced και τεχνολογίας Acoustic Multi-Audio καταφέρνει να ξεπεράσει κάθε σου προσδοκία. Σε αυτά πρόσθεσε τη συμβατότητα με Apple AirPlay και HomeKit, το ενσωματωμένο Chromecast και την υποστήριξη Google Home.