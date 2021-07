Τα smartwatches που δεν πρέπει να λείπουν από το καλοκαίρι σου!

Και γενικά από τη ζωή σου!

Ο καθένας που... σέβεται τον εαυτό του, δεν φροντίζει να έχει μόνο ένα κινητό, που θα του προσφέρει όλα όσα χρειάζεται, αλλά και ένα εύχρηστο smartwatch, το οποίο θα του διευκολύνει την καθημερινότητα.

Ειδικά τώρα το καλοκαίρι, τα «έξυπνα ρολόγια» είναι must-have, καθώς διαθέτουν πληθώρα εφαρμογών και λειτουργιών, που μπορούν να σε κρατήσουν ανά πάσα ώρα και στιγμή σε επαγρύπνηση, όσον αφορά, τόσο τις δουλειές και τις υποχρεώσεις που έχεις να κάνεις, όσο και την κατάσταση της υγείας σου.

Ένα smartwatch είναι το αξεσουάρ που δεν πρέπει να λείπει ούτε από το καλοκαιρινό σου στυλ - υπάρχουν άλλωστε και σε πολλά χρώματα για να διαλέξεις όποιο σου ταιριάζει - και η HUAWEI καινοτομεί και πάλι με δύο νέα μοντέλα, τα οποία αποτελούν την χρυσή τομή μεταξύ τεχνολογίας και κομψότητας!

Ο λόγος για τα νέα HUAWEI Watch 3 και HUAWEI Watch 3 Pro, που ήρθαν για να αλλάξουν τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι την τεχνολογία!

Ενημέρωση για την υγεία σου σε χρόνο dt

Αν η ιδέα πως θα σου συμβεί κάτι, ενώ είσαι διακοπές, σε αγχώνει, η νέα σειρά της HUAWEI, Watch 3 Series, είναι εδώ για να σου πάρει αυτό το... βάρος και να κάνεις τις βουτιές σου ανέμελος. Τα δύο νέα μοντέλα της γνωστής εταιρείας είναι ο καλύτερος «σύμμαχός» σου στην παρακολούθηση φυσικής κατάστασης, η οποία είναι επαγγελματικού επιπέδου, καθώς διαθέτουν τις εξής λειτουργίες:

Πάνω από 100 τρόπους προπόνησης

Ανίχνευση θερμοκρασίας δέρματος με τον νέο αισθητήρα θερμοκρασίας υψηλής ακρίβειας

Αναγνώριση πτώσης

Υπενθύμιση για πλύσιμο χεριών

Εκπομπή σήματος SOS

Καταγραφή καρδιακών παλμών

Συνεχόμενη ανίχνευση SpO2

Παρακολούθηση ύπνου και πίεσης

Μέσα από όλες αυτές τις επιλογές, λοιπόν, είσαι διαρκώς ενήμερος κι έχεις πλήρη εικόνα της κατάστασης της υγείας σου, οπότε μπορείς να παραμείνεις ήρεμος στην ξαπλώστρα σου, απολαμβάνοντας τον ήλιο. Και για να καταλάβεις πότε το... παρακάνεις, οι πιο χρήσιμες λειτουργίες, αυτές της καταγραφής των παλμών και της παρακολούθησης του ύπνου, είναι αυτές που θα σου χτυπήσουν «καμπανάκι», όταν και αν χρειαστεί.

Απόρρητο, το «Α» και το «Ω»

Η νέα σειρά HUAWEI Watch 3 σέβεται και σκέφτεται τον καταναλωτή, γι' αυτό και φροντίζει για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του.

Η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένη προστασία του απορρήτου των δεδομένων των χρηστών της και ζητά τη ρητή συγκατάθεση τους, πριν από την καταγραφή των δεδομένων. Η κρυπτογράφηση HTTPS προστατεύει τα δεδομένα κατά τη μεταφορά, παρέχοντας στους χρήστες απόλυτη ηρεμία, ενώ απολαμβάνουν τα οφέλη των λειτουργιών παρακολούθησης υγείας και φυσικής κατάστασης της HUAWEI.

All you need is... battery

Αυτό που ανησυχεί φυσικά τους περισσότερους, ειδικά όταν είναι διακοπές και είναι εκτός σπιτιού όλη μέρα εξερευνώντας διάφορα μέρη, είναι η διάρκεια της μπαταρίας. Η νέα σειρά της HUAWEI έχει προνοήσει και γι' αυτό, αφού:

Το HUAWEI Watch 3 Pro διαθέτει εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια μπαταρίας, 5 ημέρες σε smart mode και 21 ημέρες σε ultra-long battery life mode.

Το HUAWEI Watch 3 μπορεί να αντέξει χωρίς φόρτιση για 3 ημέρες σε smart mode και 14 ημέρες σε ultra-long battery life mode.

Music is the answer

Και φυσικά, καλοκαίρι χωρίς μουσική δεν είναι... καλοκαίρι. Αν θέλεις να ακούς τα αγαπημένα σου κομμάτια από την ξαπλώστρα παρέα το αγαπημένο σου κοκτέιλ ή αν θέλεις να μιλάς με τους φίλους και την οικογένειά σου, χωρίς να το κουνήσεις... ρούπι, τα FreeBuds 4 είναι εδώ για σένα!

Τα πρώτα true wireless ear-matching noise cancellation ακουστικά με το πανέμορφο design και τον απίθανο ήχο θα γίνουν ο καλύτερος καλοκαιρινός σου φίλος.

Χάρη στη λειτουργία ANC, το ελαφρύ βάρος τους, την υψηλή ποιότητα ήχου που αποδίδουν και τις δυνατότητες έξυπνης συνδεσιμότητας που προσφέρουν, τα HUAWEI FreeBuds 4, όχι μόνο προσφέρουν εξαιρετικό ήχο, αλλά μεταφέρουν την εμπειρία ANC ακρόασης σε εντελώς νέο επίπεδο!

Τα HUAWEI FreeBuds 4 προσφέρουν 4 ώρες συνεχούς αναπαραγωγής μουσικής, ενώ μαζί με τη θήκη φόρτισης, η διάρκεια τους μπορεί να φτάσει τις 22 ώρες αναπαραγωγής μουσικής. Με τη λειτουργία "quick charge", έπειτα από φόρτιση μόλις 15 λεπτών μπορούν να παρέχουν 2,5 ώρες ηχητικής απόλαυσης. Τι καλύτερο από αυτό;

Super δώρο!

Επειδή δεν θέλουμε τα HUAWEI smartwatches σου να μείνουν... μόνα τους, έχουμε φανταστικά νέα!

Με την αγορά του HUAWEI Watch 3 διατίθενται ως δώρο τα wireless ακουστικά με Active Noise Cancelation HUAWEI FreeBuds 4i και με την αγορά του HUAWEI Watch 3 Pro διατίθενται ως δώρο τα wireless ακουστικά με Active Noise Cancelation HUAWEI FreeBuds Pro.

Κι είσαι έτοιμος για παραλίες, outdoor δραστηριότητες, βόλτες και ό,τι άλλο θελήσεις!

