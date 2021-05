Truly wireless ακουστικά για επικοινωνία και ψυχαγωγία χωρίς όρια (και καλώδια)

Τα ακουστικά αποτελούν βασικό πλέον αξεσουάρ των smartphones. Όχι όμως όποια κι όποια ακουστικά. Τα λεγόμενα truly wireless σετ ή αλλιώς οι «ασύρματες ψείρες» έχουν κυριαρχήσει στην αγορά, αποτελώντας ένα trend που το καταναλωτικό κοινό έχει αγκαλιάσει. Η εκπληκτική τους ευελιξία, η άνεση στη μεταφορά και η μεγάλη αυτονομία -που το δίχως άλλο ενισχύεται και από τη θήκη μεταφοράς τους- έχουν κάνει τα truly wireless ακουστικά ανάρπαστα, εκτοξεύοντάς τα στην κορυφή των πωλήσεων. Αν σκέφτεσαι κι εσύ την αγορά ενός τέτοιου σετ, τότε έπεσες διάνα: πάμε να δούμε τα καλύτερα που θα βρεις στα καταστήματα.

Huawei FreeBuds 4i

Εικόνα

Ο… πρωταθλητής της κατηγορίας βάσει τιμής/απόδοσης, τα νέα FreeBuds 4i είναι η απόλυτη value for money πρόταση. Δεν είναι μόνο το συμπαγές design τους αλλά και οι τεχνολογίες αιχμής με τις οποίες τα εξόπλισε η Huawei. Η εναλλαγή μεταξύ Active Noise Cancellation και Aware Mode γίνεται με ένα σου άγγιγμα, με την AI να βελτιστοποιεί κάθε λειτουργία. Συμβατά με Android και iOS συσκευές, τα FreeBuds 4i διαθέτουν αισθητήρες για να αντιλαμβάνονται κάθε σου άγγιγμα και ενσωματώνουν Bluetooth 5.2. Η αυτονομία τους φτάνει τις 10 ώρες.

Huawei FreeBuds Lite

Προσιτά και αξιόπιστα, τα FreeBuds Lite της Huawei αποτελούν μία οικονομική πρόταση για όσους αναζητούν ένα σετ truly wireless ακουστικών που θα τους συντροφεύσει χωρίς προβλήματα στην καθημερινότητά τους. Είναι ανθεκτικά στο νερό (πιστοποίηση IP4X) ώστε να τα χρησιμοποιείς άφοβα ενώ διαθέτουν λειτουργία ανίχνευσης αυτιού για να «ξέρουν» πότε τα φοράς και πότε όχι. Άκου την αγαπημένη σου μουσική και μίλα στο τηλέφωνο απολαμβάνοντας ισορροπημένο ήχο και κρυστάλλινες συνομιλίες. Η αυτονομία τους αγγίζει τις τρεις ώρες που αυξάνονται σε 12 αν συνυπολογίσεις και τις έξτρα φορτίσεις της θήκης.

Apple AirPods Pro

Εικόνα

Μία κορυφαία πρόταση με στυλ και λειτουργίες αντάξιες εκείνων των συσκευών της Apple, τα AirPods Pro συγχρονίζονται πανεύκολα με iPhone, iPad, Apple Watch και Mac προσφέροντάς σου μία σπουδαία εμπειρία χρήσης. Έρχονται με Active Noise Cancellation, Transparency Mode και Adaptive EQ με το τελευταίο να προσαρμόζει αυτόματα τον ήχο στο σχήμα του αυτιού σου. Τα tips σιλικόνης σε τρία μεγέθη θα σου εξασφαλίσουν τέλεια εφαρμογή ενώ η πιστοποίηση IP4X εγγυάται την αντοχή τους σε νερό και ιδρώτα για άνετη καθημερινή χρήση.

Xiaomi Basic 2

Εικόνα

Εξαιρετικά προσιτή και αξιόλογη επιλογή για όσους αναζητούν ένα budget σετ truly wireless ακουστικών, τα Xiaomi Basic 2 έρχονται με θήκη μεταφοράς και φόρτισης που τους εξασφαλίζει μεταξύ άλλων συνολική αυτονομία 12 ωρών. Το απίστευτα χαμηλό τους βάρος (μόλις 4,1 γραμμάρια ανά ακουστικό) θα σου επιτρέψουν να τα φοράς για ώρες ξεχνώντας την παρουσία τους, ενώ η τεχνολογία Bluetooth (έκδοση 5.0) διασφαλίζει πως θα τα συνδέσεις εξίσου εύκολα με συσκευές iOS και Android. Διαθέτουν και λειτουργία Game Mode για ήχο χωρίς ίχνος lag!

Samsung Galaxy Buds+

Εικόνα

Τα Galaxy Buds+ αλλάζουν επίπεδο στην on the go ψυχαγωγία και επικοινωνία σου. Το βάρος του κάθε ακουστικού περιορίζεται στα μόλις 6,3 γραμμάρια, κάτι που σε συνδυασμό με τον προσεγμένο τους σχεδιασμό, προσφέρει άνετη χρήση και τέλειο κράτημα. Συμβατά με Android και iOS, είναι splash-proof για να μην αγχώνεσαι με το παραμικρό ενώ μπορούν να εναλλάσσονται ακόμα πιο εύκολα μεταξύ διαφορετικών συσκευών. Ενεργοποίησε το Gaming Mode για να παίζεις τα αγαπημένα σου mobile games χωρίς το παραμικρό lag και εκμεταλλεύσου τη θήκη μεταφοράς για να διπλασιάσεις την αυτονομία τους.

Creative Outlier Air

Ένα σετ ακουστικών που δεν θα κάνει το πορτοφόλι σου να… υποφέρει, τα Creative Outlier Air έρχονται με μεγάλα τους όπλα τη σχέση τιμής/απόδοσης (από τις καλύτερες στην αγορά) και την εξωπραγματική αυτονομία των 30 ωρών (πάντα με τη χρήση της ειδικής θήκης μεταφοράς/φόρτισης). Διαθέτουν οδηγούς 5,6 χιλ. από γραφένιο για μοναδικά στάνταρ απόδοσης καθώς επίσης και πιστοποίηση IP5X για να τα χρησιμοποιείς χωρίς να πρέπει να ‘χεις τον νου στον καιρό και τον ιδρώτα. Είναι συμβατά με Siri και Google Assistant και εξοπλισμένα με Bluetooth 5.0 (με aptX και AAC).

Honor Choice

Εικόνα

Η πλέον προσιτή επιλογή! Τα Honor Choice είναι τα truly wireless ακουστικά που μπορεί να κάνει δικά του ο καθένας. Σε άκρως ανταγωνιστική τιμή, είναι σε θέση να προσφέρουν μία εύχρηστη και ευέλικτη εμπειρία χρήσης. Διαθέτουν δύο μικρόφωνα ανά ακουστικό και βελτιωμένο DSP για καθαρότερες συνομιλίες. Την ίδια στιγμή οι δυναμικοί οδηγοί υψηλής ακρίβειας των 7 χιλ. αποδίδουν κάθε νότα με τον πραγματικό της τόνο, ενώ η σύνθεση μπάσου προσφέρει ακόμα πιο βαθύ και απολαυστικό ήχο. Διαθέτουν πιστοποίηση IP54 για άνετη χρήση… παντός καιρού.

Apple AirPods

Ενσωματώνοντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, τα AirPods θα σου χαρίσουν τις καθαρότερες συνομιλίες που είχες ποτέ. Το chip H1 της Apple είναι σε θέση να διαχειρίζεται συν τοις άλλοις άριστα την ενέργεια των ακουστικών με αποτέλεσμα η αυτονομία τους να φτάνει τις πέντε ώρες που ξεπερνούν τις 24 αν συνυπολογίσεις και τις έξτρα φορτίσεις της θήκης μεταφοράς τους. Η ζεύξη τους με το iPhone, το iPad, το Apple Watch και τον Mac σου θα γίνει στη στιγμή με την εναλλαγή του ήχου να γίνεται αυτόματα.

Sony WF-1000XM3

Εικόνα

Μία premium επιλογή για εκείνους που δεν συμβιβάζονται με ό,τι κι ό,τι, τα WF-1000XM3 ενσωματώνουν την κορυφαία τεχνολογία εξουδετέρωσης θορύβου και τον επεξεργαστή HD QN1e της Sony. Έτσι θα φιλτράρουν με άκρα αποτελεσματικότητα κάθε ενοχλητικό θόρυβο από το περιβάλλον γύρω σου, επιτρέποντάς σου να συγκεντρωθείς στη μουσική, την κλήση ή τη δουλειά σου. Διαθέτουν λειτουργία αυτόματης παύσης και αναπαραγωγής ενώ ο χειρισμός τους γίνεται με ένα σου άγγιγμα. Η εργονομική κατασκευή τους, τους εξασφαλίζει σταθερό κράτημα ενώ η καλοσχεδιασμένη θήκη μεταφοράς προσφέρει τρεις επιπλέον φορτίσεις για ακόμα μεγαλύτερη αυτονομία.

Samsung Galaxy Buds Live

Άνετα και με σταθερό κράτημα, τα Galaxy Buds Live θα σε εντυπωσιάσουν με την εκπληκτική ποιότητα ήχου που προσφέρουν. Διαθέτουν Active Noise Cancellation έτσι ώστε να απομονώνουν και να εξουδετερώνουν αποτελεσματικά τους εξωτερικούς θορύβους, καθώς επίσης και τρία μικρόφωνα προκειμένου να μεταφέρουν καθαρά και με ακρίβεια κάθε σου λέξη στους συνομιλητές σου. Είναι splash-proof βάσει πιστοποίησης IP2X ενώ υποστηρίζουν Android και iOS συσκευές. Η δε αυτονομία τους φτάνει σε επίπεδα ρεκόρ αφού μιλάμε για έως και 29 ώρες με τη θήκη φόρτισης.