Όταν το μακρινό 2012 ο εκπαιδευτικός Κώστας Βασιλείου αντίκρισε σ' ένα σχολείο στη Νορβηγία μια ομάδα παιδιών από κάθε ήπειρο να γίνονται ένα «κουβάρι», αγκαλιασμένα και χαρούμενα για κάτι που έχει να κάνει με την εκπαίδευση, και την επιγραφή «Sport for the Mind» να συνοδεύει αυτή την «έκρηξη» ενθουσιασμού, ήξερε πως βρισκόταν αντιμέτωπος με κάτι σπουδαίο. Αυτό που ίσως να μην είχε συνειδητοποιήσει τότε ήταν πως αυτό το σπουδαίο -τη μαθητική ρομποτική- όχι απλώς θα το έφερνε στην Ελλάδα αλλά θα έβαζε και τη χώρα μας στο επίκεντρο, με τη διοργάνωση ενός παγκόσμιου διαγωνισμού, του FIRST LEGO League Open International Greece, στις 24-27 Ιουνίου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από την Eduact σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και τη LEGO Education υπό την αιγίδα της Εθνικής Επιτροπής «Ελλάδα 2021» και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Είναι δε, η πρώτη φορά που διοργανώνεται στην Ελλάδα, με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη, όπου έχει την έδρα της η Eduact- Δράση για την εκπαίδευση, που από το 2013 εισάγει νέα εκπαιδευτικά προγράμματα για όλα τα παιδιά του αύριο στη Ελλάδα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις νέες τεχνολογίες, τον κώδικα και την εκπαιδευτική ρομποτική και λαμβάνοντας πρωτοβουλίες στον χώρο της σύγχρονης εκπαίδευσης με την εφαρμογή πρακτικών που έχουν στόχο την εισαγωγή της καινοτομίας στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Μάλιστα, σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, σε μια χρονιά που η Ελλάδα γιορτάζει τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, στον διαγωνισμό θα λάβουν μέρος οι 200 κορυφαίες μαθητικές ομάδες ρομποτικής από όλο τον κόσμο που θα διαγωνιστούν virtual λόγω των συνθηκών της πανδημίας Covid.

Οι συμβολισμοί δεν σταματούν, όμως, εδώ αφού σε μια χρονιά Ολυμπιακή το θέμα που επελέγη το σχολικό έτος 2020-2021 (Game Changers) είναι ο αθλητισμός, με τη συμμετοχή, παγκοσμίως, περισσότερων από 679.000 μαθητών σε 3.700 επίσημα events σε 115 χώρες ανά τον κόσμο, μέσα από τα οποία θα προκύψουν οι 200 καλύτερες ομάδες που θα δώσουν το «παρών» στο ...ραντεβού της Θεσσαλονίκης. Βασικός Ambassador για τη χρονιά του αθλητισμού είναι ο Άγγελος Χαριστέας.